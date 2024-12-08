  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 38.
Палмейрас Сан-Паулу
0:1
Перерыв
Флуминенсе
0'
6' Желтая карточка
Лима
0:1
37' Гол
Kevin Serna
41' Желтая карточка
Кано Херман
21
Вевертон
Перейра
4
Гиай
Агустин
26
Мурило
Серкейра
15
Гомес
Густаво
6
Vanderlan
5
Морено
Анибал
27
Риос
Ричард
41
Эстевао
23
Вейга
Рафаэль
18
José
Maurisio3
42
Лопес
Хосе
Мануэль
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
3
Силва
Тьяго
29
Тьяго
Сантос
31
Фуэнтес
Габриэль
16
Нонато
Густаво
8
Gabriel
Martinelli
III
21
Ариас
Джон
45
Лима
II
90
Kevin
Serna
14
Кано
Херман
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Флуминенсе

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед

34 матча

44.1%
11.8%
44.1%
15 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

26.5%
41.2%
32.3%
9 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
К
2:1
К
2:1
СA
1:4
СA
2:1
БСА
3:0
БСА
0:1
СA
2:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

1.71
0.76

Среднее время на гол

52
117

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.29
0.76

Среднее время на гол

69
117

Всего голов

51
26

Голов в среднем за матч

1.5
0.76

Тотал матчей

2.5
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

60
117

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 13 (3) 0.34
Вейга Рафаэль 11 (3) 0.29
Лопес Хосе Мануэль 10 0.26
Рони III 4 0.11
Риос Ричард 3 0.08
José Maurisio3 3 0.08
Андерсон Фелипе 2 0.05
Лазаро 2 0.05
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.05
Гомес Густаво 1 (1) 0.03
Морено Анибал 1 0.03
Фабиньо Энрике 1 0.03
Майке Роша 1 0.03
Мурило Серкейра 1 0.03
Менино Габриэль 1 0.03
Луиджи 1 0.03
Витор Нуньеш 1 0.03
Vanderlan 0 0
Роша Маркос 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Жонатан Луис 0 0
Гильерме Луис 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ариас Джон 7 0.18
Кауан Элиас 6 0.16
Лима II 4 0.11
Кано Херман 4 0.11
Гансо Пауло 3 0.08
Kevin Serna 3 0.08
Аугусто Ренато 1 0.03
Кено 1 0.03
Марсело Виера 1 (1) 0.03
Мартинелли Габриэл 1 0.03
Самуэл Шавьер 0 0
Андре 0 0
Нонато Густаво 0 0
Гуга III 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Gabriel Martinelli III 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 9 0
Менино Габриэль 7 1
Лопес Хосе Мануэль 8 0
Мурило Серкейра 6 1
Майке Роша 7 0
Рафаэл Жозе 7 0
Морено Анибал 7 0
Роша Маркос 5 1
Абел Феррейра 6 0
Риос Ричард 6 0
Вейга Рафаэль 3 1
Рони III 4 0
Эндрик II 3 0
Эстевао 3 0
Витор Нуньеш 3 0
Caio Paulista 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
José Maurisio3 1 0
Kaiky Naves 1 0
Гиай Агустин 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 12 1
Тьяго Сантос 9 0
Лима II 6 1
Мело Фелипе 3 2
Кано Херман 6 0
Диого VII 6 0
Ариас Джон 6 0
Андре 5 0
Самуэл Шавьер 5 0
Mano Menezes 5 0
Берналь Факундо 5 0
Gabriel Martinelli III 5 0
Гуга III 3 1
Кено 4 0
Александр Гомес II 4 0
Марсело Виера 3 0
Фабио Лопес 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Кауан Элиас 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Силва Тьяго 2 0
Маноэл 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Коста Дуглас 1 0
Victor Hugo 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Фуэнтес Габриэль 1 0
Габриэл III 1 0
Нонато Густаво 1 0
Kevin Serna 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Флуминенсе
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
4
Палмейрас Сан-Паулу
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Флуминенсе
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
17% (3)
61% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

26
19
Палмейрас Сан-Паулу
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
30% (11)
32% (12)
Флуминенсе
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
11% (4)
57% (21)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
24% (9)
46% (17)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

9
14

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

30
23

Голы по времени матча

Забито

33
10
13 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 6
22 Не забивали 29
4
12%
1
10%
1-15
4
12%
2
20%
16-30
5
15%
1
10%
31-45
11
33%
3
30%
46-60
2
6%
2
20%
61-75
7
21%
1
10%
76-90

Пропущено

16
25
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
1
6%
1
4%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
19%
6
24%
31-45
3
19%
4
16%
46-60
5
31%
5
20%
61-75
2
13%
7
28%
76-90

Забито

26
20
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 12
24 Не забивали 23
1
4%
3
15%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
12%
7
35%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
6
23%
3
15%
61-75
8
31%
4
20%
76-90

Пропущено

17
16
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
5
29%
29%
3
19%
46-60
5
29%
29%
3
19%
61-75
1
6%
6
38%
76-90

Забито

59
30
22 В 1-м тайме 14
37 Во 2-м тайме 16
21 Забивали первыми 18
9 Не забивали 15
5
8%
4
13%
1-15
9
15%
2
7%
16-30
8
14%
8
27%
31-45
14
24%
6
20%
46-60
8
14%
5
17%
61-75
15
25%
5
17%
76-90

Пропущено

33
41
12 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
3
9%
1
2%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
6
18%
8
20%
31-45
8
24%
7
17%
46-60
10
30%
8
20%
61-75
3
9%
13
32%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Атлетико Гойаненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Крисьюма 0:0 Флуминенсе - Форталеза Сеара 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гремио 2:2 Витория - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Флуминенсе

Точный счет

2:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
2:2
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
2 раза 11%

Точный счет

2:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
1:0
9 раз 24%
0:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 38%
0
10 раз 27%
1
7 раз 19%
5
3 раза 8%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
16 раз 43%
0
13 раз 35%
2
8 раз 22%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
5
12
6
1.5
6
13
4
14
2.5
2
16
3.5
2
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
10
8
8
11
1.5
2
16
2
17
2.5
2
17
3.5
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
24
13
20
17
1.5
8
29
6
31
2.5
4
33
3.5
3
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 38 23 10 5 58 - 28 79
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 38 22 7 9 60 - 33 73
3.
Фламенго
 0:1 38 20 9 9 59 - 41 69
4.
Форталеза Сеара
 2:0 38 19 11 8 52 - 39 68
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 38 18 11 9 53 - 35 65
6.
Сан-Паулу
 0:1 38 17 8 13 52 - 42 59
7.
Коринтианс
 1:0 38 15 11 12 52 - 45 56
8.
Байя
 1:0 38 15 8 15 48 - 49 53
9.
Крузейро
 1:0 38 14 10 14 43 - 41 52
10.
Васко да Гама
 2:1 38 14 8 16 43 - 56 50
11.
Витория
 1:0 38 14 7 17 44 - 50 49
12.
Флуминенсе
 1:0 38 12 10 16 33 - 39 46
13.
Гремио
 0:1 38 12 9 17 44 - 48 45
14.
Жувентуде
 0:1 38 11 12 15 48 - 59 45
15.
Атлетико Минейро
 0:0 38 10 15 13 46 - 54 45
16.
Ред Булл Брагантино
 2:1 38 10 14 14 41 - 48 44
17.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 38 11 10 17 40 - 45 43
18.
Крисьюма
 1:2 38 9 11 18 42 - 58 38
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 38 7 9 22 29 - 57 30
20.
Куяба
 1:2 38 6 12 20 29 - 49 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2:0 19 14 5 0 31 - 8 47
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 12 5 2 30 - 12 41
3.
Сан-Паулу
 0:1 19 12 3 4 31 - 18 39
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 19 12 2 5 34 - 16 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Коринтианс
 1:0 19 10 8 1 37 - 18 38
7.
Фламенго
 0:1 19 11 4 4 28 - 20 37
8.
Байя
 1:0 19 11 3 5 24 - 15 36
9.
Крузейро
 1:0 19 10 5 4 29 - 16 35
10.
Васко да Гама
 2:1 19 10 5 4 29 - 24 35
11.
Ред Булл Брагантино
 2:1 19 8 7 4 24 - 19 31
12.
Жувентуде
 0:1 19 8 6 5 27 - 24 30
13.
Гремио
 0:1 19 9 2 8 26 - 24 29
14.
Флуминенсе
 1:0 19 7 8 4 20 - 16 29
15.
Витория
 1:0 19 8 3 8 23 - 23 27
16.
Атлетико Минейро
 0:0 19 6 8 5 26 - 26 26
17.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 7 4 8 24 - 21 25
18.
Крисьюма
 1:2 19 5 8 6 22 - 27 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 19 5 5 9 16 - 24 20
20.
Куяба
 1:2 19 3 5 11 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 19 10 5 4 26 - 17 35
3.
Фламенго
 0:1 19 9 5 5 31 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 19 7 6 6 23 - 20 27
5.
Витория
 1:0 19 6 4 9 21 - 27 22
6.
Форталеза Сеара
 2:0 19 5 6 8 21 - 31 21
7.
Сан-Паулу
 0:1 19 5 5 9 21 - 24 20
8.
Атлетико Минейро
 0:0 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Коринтианс
 1:0 19 5 3 11 15 - 27 18
10.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 4 6 9 16 - 24 18
11.
Флуминенсе
 1:0 19 5 2 12 13 - 23 17
12.
Байя
 1:0 19 4 5 10 24 - 34 17
13.
Крузейро
 1:0 19 4 5 10 14 - 25 17
14.
Гремио
 0:1 19 3 7 9 18 - 24 16
15.
Куяба
 1:2 19 3 7 9 13 - 26 16
16.
Крисьюма
 1:2 19 4 3 12 20 - 31 15
17.
Васко да Гама
 2:1 19 4 3 12 14 - 32 15
18.
Жувентуде
 0:1 19 3 6 10 21 - 35 15
19.
Ред Булл Брагантино
 2:1 19 2 7 10 17 - 29 13
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 19 2 4 13 13 - 33 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Коринтианс Алберто Юри 15 (5)
Витория Алеррандро 15 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 13 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Васко да Гама Pablo Vegetti 12 (2)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 14
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Кано Херман получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Нонато Густаво сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Kevin Serna бьет в цель!
  • 6'
    Лима II получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Флуминенсе
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