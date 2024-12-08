Тур: 38.
0:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаЛима
0:1
37' ГолKevin Serna
41' Желтая карточкаКано Херман
83' Желтая карточкаФабио Лопес
85' Желтая карточкаРоша Маркос
90' Желтая карточкаЭстевао
90' Желтая карточкаКауан Элиас
90' Желтая карточкаGabriel Martinelli III
90'+7
Ход матча
6'
37'
0:1
41'
46'
76'
83'
84'
85'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Риос
Ричард
41
Эстевао
29
Тьяго
Сантос
21
Ариас
Джон
45
Лима
II
90
Kevin
Serna
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
-
41 ЭстеваоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
-
7 Дуду
-
-
34 Kaiky Naves
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
90 Kevin SernaПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 КеноПолузащитник
-
23 ГугаПолузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
19 Кауан Элиас
-
-
-
55 Wallace Davi
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Флуминенсе
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед
34 матча
44.1%
11.8%
44.1%
15 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
26.5%
41.2%
32.3%
9 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
13
Голов в среднем за матч
1.71
0.76
Среднее время на гол
52
117
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.29
0.76
Среднее время на гол
69
117
Всего голов
51
26
Голов в среднем за матч
1.5
0.76
Тотал матчей
2.5
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
60
117
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|13 (3)
|0.34
|Вейга Рафаэль
|11 (3)
|0.29
|Лопес Хосе Мануэль
|10
|0.26
|Рони III
|4
|0.11
|Риос Ричард
|3
|0.08
|José Maurisio3
|3
|0.08
|Андерсон Фелипе
|2
|0.05
|Лазаро
|2
|0.05
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.05
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.03
|Морено Анибал
|1
|0.03
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|Майке Роша
|1
|0.03
|Мурило Серкейра
|1
|0.03
|Менино Габриэль
|1
|0.03
|Луиджи
|1
|0.03
|Витор Нуньеш
|1
|0.03
|Vanderlan
|0
|0
|Роша Маркос
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Гильерме Луис
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ариас Джон
|7
|0.18
|Кауан Элиас
|6
|0.16
|Лима II
|4
|0.11
|Кано Херман
|4
|0.11
|Гансо Пауло
|3
|0.08
|Kevin Serna
|3
|0.08
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Кено
|1
|0.03
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.03
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.03
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Нонато Густаво
|0
|0
|Гуга III
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
|Gabriel Martinelli III
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|9
|0
|Менино Габриэль
|7
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|Роша Маркос
|6
|1
|Мурило Серкейра
|6
|1
|Майке Роша
|7
|0
|Рафаэл Жозе
|7
|0
|Морено Анибал
|7
|0
|Абел Феррейра
|6
|0
|Риос Ричард
|6
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Рони III
|4
|0
|Эстевао
|4
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Витор Нуньеш
|3
|0
|Caio Paulista
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Гиай Агустин
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|12
|1
|Тьяго Сантос
|9
|0
|Лима II
|6
|1
|Мело Фелипе
|3
|2
|Кано Херман
|6
|0
|Диого VII
|6
|0
|Ариас Джон
|6
|0
|Gabriel Martinelli III
|6
|0
|Андре
|5
|0
|Самуэл Шавьер
|5
|0
|Mano Menezes
|5
|0
|Берналь Факундо
|5
|0
|Гуга III
|3
|1
|Кено
|4
|0
|Фабио Лопес
|4
|0
|Александр Гомес II
|4
|0
|Кауан Элиас
|4
|0
|Марсело Виера
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Маноэл
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Victor Hugo
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Фуэнтес Габриэль
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
|Kevin Serna
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Флуминенсе
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
4
Палмейрас Сан-Паулу
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Флуминенсе
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
21% (4)
58% (11)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
26
19
Палмейрас Сан-Паулу
51.6%
48.4%
16 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (11)
42% (16)
29% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
32% (12)
32% (12)
Флуминенсе
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
13% (5)
55% (21)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
26% (10)
45% (17)
Сухие победы
11
8
Сухие поражения
10
14
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
30
23
Голы по времени матча
Забито
33
11
13 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 7
23 Не забивали 29
4
12%
1
9%
1-15
4
12%
2
18%
16-30
5
15%
2
18%
31-45
11
33%
3
27%
46-60
2
6%
2
18%
61-75
7
21%
1
9%
76-90
Пропущено
17
25
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
1
6%
1
4%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
4
24%
6
24%
31-45
3
18%
4
16%
46-60
5
29%
29%
5
20%
61-75
2
12%
7
28%
76-90
Забито
26
20
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 12
25 Не забивали 24
1
4%
3
15%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
12%
7
35%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
6
23%
3
15%
61-75
8
31%
4
20%
76-90
Пропущено
17
16
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
5
29%
29%
3
19%
46-60
5
29%
29%
3
19%
61-75
1
6%
6
38%
76-90
Забито
59
31
22 В 1-м тайме 15
37 Во 2-м тайме 16
21 Забивали первыми 19
10 Не забивали 15
5
8%
4
13%
1-15
9
15%
2
6%
16-30
8
14%
9
29%
29%
31-45
14
24%
6
19%
46-60
8
14%
5
16%
61-75
15
25%
5
16%
76-90
Пропущено
34
41
13 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 25
3
9%
1
2%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
7
21%
8
20%
31-45
8
24%
7
17%
46-60
10
29%
29%
8
20%
61-75
3
9%
13
32%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Атлетико Гойаненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Крисьюма 0:0 Флуминенсе - Форталеза Сеара 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гремио 2:2 Витория - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Флуминенсе
Точный счет
2:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
2:2
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
0
5 раз 26%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
8 раз 42%
2
2 раза 11%
Точный счет
2:0
5 раз 13%
0:1
5 раз 13%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
1:0
9 раз 24%
0:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 13%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 37%
0
11 раз 29%
1
7 раз 18%
5
3 раза 8%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
17 раз 45%
0
13 раз 34%
2
8 раз 21%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
145
127
613
415
217
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
118
811
217
217
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2711
Больше Меньше
2513
2018
830
632
434
335
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Коринтианс
|Алберто Юри
|15 (5)
|Витория
|Алеррандро
|15 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|13 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|12 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|14
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10