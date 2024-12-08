  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 38.
Палмейрас Сан-Паулу
0:1
Конец матча
Флуминенсе
0'
6' Желтая карточка
Лима
0:1
37' Гол
Kevin Serna
41' Желтая карточка
Кано Херман
83' Желтая карточка
Фабио Лопес
85' Желтая карточка
Роша Маркос
90' Желтая карточка
Эстевао
90' Желтая карточка
Кауан Элиас
90' Желтая карточка
Gabriel Martinelli III
90'+7
21
Вевертон
Перейра
4
Гиай
Агустин
26
Мурило
Серкейра
15
Гомес
Густаво
6
Vanderlan
5
Морено
Анибал
27
Риос
Ричард
41
Эстевао
23
Вейга
Рафаэль
18
José
Maurisio3
42
Лопес
Хосе
Мануэль
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
3
Силва
Тьяго
29
Тьяго
Сантос
31
Фуэнтес
Габриэль
16
Нонато
Густаво
8
Gabriel
Martinelli
III
21
Ариас
Джон
45
Лима
II
90
Kevin
Serna
14
Кано
Херман
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Флуминенсе

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед

34 матча

44.1%
11.8%
44.1%
15 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

26.5%
41.2%
32.3%
9 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
К
2:1
К
2:1
СA
1:4
СA
2:1
БСА
3:0
БСА
0:1
СA
2:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

1.71
0.76

Среднее время на гол

52
117

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.29
0.76

Среднее время на гол

69
117

Всего голов

51
26

Голов в среднем за матч

1.5
0.76

Тотал матчей

2.5
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

60
117

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 13 (3) 0.34
Вейга Рафаэль 11 (3) 0.29
Лопес Хосе Мануэль 10 0.26
Рони III 4 0.11
Риос Ричард 3 0.08
José Maurisio3 3 0.08
Андерсон Фелипе 2 0.05
Лазаро 2 0.05
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.05
Гомес Густаво 1 (1) 0.03
Морено Анибал 1 0.03
Фабиньо Энрике 1 0.03
Майке Роша 1 0.03
Мурило Серкейра 1 0.03
Менино Габриэль 1 0.03
Луиджи 1 0.03
Витор Нуньеш 1 0.03
Vanderlan 0 0
Роша Маркос 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Жонатан Луис 0 0
Гильерме Луис 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ариас Джон 7 0.18
Кауан Элиас 6 0.16
Лима II 4 0.11
Кано Херман 4 0.11
Гансо Пауло 3 0.08
Kevin Serna 3 0.08
Аугусто Ренато 1 0.03
Кено 1 0.03
Марсело Виера 1 (1) 0.03
Мартинелли Габриэл 1 0.03
Самуэл Шавьер 0 0
Андре 0 0
Нонато Густаво 0 0
Гуга III 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Gabriel Martinelli III 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 9 0
Менино Габриэль 7 1
Лопес Хосе Мануэль 8 0
Роша Маркос 6 1
Мурило Серкейра 6 1
Майке Роша 7 0
Рафаэл Жозе 7 0
Морено Анибал 7 0
Абел Феррейра 6 0
Риос Ричард 6 0
Вейга Рафаэль 3 1
Рони III 4 0
Эстевао 4 0
Эндрик II 3 0
Витор Нуньеш 3 0
Caio Paulista 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
José Maurisio3 1 0
Kaiky Naves 1 0
Гиай Агустин 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 12 1
Тьяго Сантос 9 0
Лима II 6 1
Мело Фелипе 3 2
Кано Херман 6 0
Диого VII 6 0
Ариас Джон 6 0
Gabriel Martinelli III 6 0
Андре 5 0
Самуэл Шавьер 5 0
Mano Menezes 5 0
Берналь Факундо 5 0
Гуга III 3 1
Кено 4 0
Фабио Лопес 4 0
Александр Гомес II 4 0
Кауан Элиас 4 0
Марсело Виера 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Силва Тьяго 2 0
Маноэл 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Коста Дуглас 1 0
Victor Hugo 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Фуэнтес Габриэль 1 0
Габриэл III 1 0
Нонато Густаво 1 0
Kevin Serna 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Флуминенсе
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
4
Палмейрас Сан-Паулу
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Флуминенсе
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
21% (4)
58% (11)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

26
19
Палмейрас Сан-Паулу
51.6%
48.4%
16 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (11)
42% (16)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
32% (12)
32% (12)
Флуминенсе
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
13% (5)
55% (21)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
26% (10)
45% (17)

Сухие победы

11
8

Сухие поражения

10
14

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

30
23

Голы по времени матча

Забито

33
11
13 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 7
23 Не забивали 29
4
12%
1
9%
1-15
4
12%
2
18%
16-30
5
15%
2
18%
31-45
11
33%
3
27%
46-60
2
6%
2
18%
61-75
7
21%
1
9%
76-90

Пропущено

17
25
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
1
6%
1
4%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
4
24%
6
24%
31-45
3
18%
4
16%
46-60
5
29%
29%
5
20%
61-75
2
12%
7
28%
76-90

Забито

26
20
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 12
25 Не забивали 24
1
4%
3
15%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
12%
7
35%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
6
23%
3
15%
61-75
8
31%
4
20%
76-90

Пропущено

17
16
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
5
29%
29%
3
19%
46-60
5
29%
29%
3
19%
61-75
1
6%
6
38%
76-90

Забито

59
31
22 В 1-м тайме 15
37 Во 2-м тайме 16
21 Забивали первыми 19
10 Не забивали 15
5
8%
4
13%
1-15
9
15%
2
6%
16-30
8
14%
9
29%
29%
31-45
14
24%
6
19%
46-60
8
14%
5
16%
61-75
15
25%
5
16%
76-90

Пропущено

34
41
13 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 25
3
9%
1
2%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
7
21%
8
20%
31-45
8
24%
7
17%
46-60
10
29%
29%
8
20%
61-75
3
9%
13
32%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Атлетико Гойаненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Крисьюма 0:0 Флуминенсе - Форталеза Сеара 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гремио 2:2 Витория - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Флуминенсе

Точный счет

2:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
2:2
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
0
5 раз 26%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
8 раз 42%
2
2 раза 11%

Точный счет

2:0
5 раз 13%
0:1
5 раз 13%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
1:0
9 раз 24%
0:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 13%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 37%
0
11 раз 29%
1
7 раз 18%
5
3 раза 8%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
17 раз 45%
0
13 раз 34%
2
8 раз 21%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
5
12
7
1.5
6
13
4
15
2.5
2
17
3.5
2
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
11
8
8
11
1.5
2
17
2
17
2.5
2
17
3.5
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
11
0.5
Больше Меньше
25
13
20
18
1.5
8
30
6
32
2.5
4
34
3.5
3
35
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 38 23 10 5 59 - 29 79
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 38 22 7 9 60 - 33 73
3.
Фламенго
 38 20 10 8 61 - 42 70
4.
Форталеза Сеара
 38 19 11 8 53 - 39 68
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 38 18 11 9 53 - 36 65
6.
Сан-Паулу
 38 17 8 13 53 - 43 59
7.
Коринтианс
 38 15 11 12 54 - 45 56
8.
Байя
 38 15 8 15 49 - 49 53
9.
Крузейро
 38 14 10 14 43 - 41 52
10.
Васко да Гама
 38 14 8 16 43 - 56 50
11.
Витория
 38 13 8 17 45 - 52 47
12.
Атлетико Минейро
 38 11 14 13 47 - 54 47
13.
Флуминенсе
 38 12 10 16 33 - 39 46
14.
Гремио
 38 12 9 17 44 - 50 45
15.
Жувентуде
 38 11 12 15 48 - 59 45
16.
Ред Булл Брагантино
 38 10 14 14 44 - 48 44
17.
Атлетико Паранаэнсе
 38 11 9 18 40 - 46 42
18.
Крисьюма
 38 9 11 18 42 - 61 38
19.
Атлетико Гойаненсе
 38 7 9 22 29 - 58 30
20.
Куяба
 38 6 12 20 29 - 49 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 19 14 5 0 32 - 8 47
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 12 5 2 31 - 13 41
3.
Сан-Паулу
 19 12 3 4 31 - 18 39
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 12 2 5 34 - 16 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Фламенго
 19 11 5 3 30 - 21 38
7.
Коринтианс
 19 10 8 1 37 - 18 38
8.
Байя
 19 11 3 5 25 - 15 36
9.
Крузейро
 19 10 5 4 29 - 16 35
10.
Васко да Гама
 19 10 5 4 29 - 24 35
11.
Ред Булл Брагантино
 19 8 7 4 27 - 19 31
12.
Жувентуде
 19 8 6 5 27 - 24 30
13.
Гремио
 19 9 2 8 26 - 26 29
14.
Флуминенсе
 19 7 8 4 20 - 16 29
15.
Атлетико Минейро
 19 7 7 5 27 - 26 28
16.
Витория
 19 8 3 8 23 - 23 27
17.
Атлетико Паранаэнсе
 19 7 4 8 24 - 21 25
18.
Крисьюма
 19 5 8 6 22 - 27 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 19 5 5 9 16 - 24 20
20.
Куяба
 19 3 5 11 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 10 5 4 26 - 17 35
3.
Фламенго
 19 9 5 5 31 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 7 6 6 23 - 21 27
5.
Форталеза Сеара
 19 5 6 8 21 - 31 21
6.
Сан-Паулу
 19 5 5 9 22 - 25 20
7.
Витория
 19 5 5 9 22 - 29 20
8.
Атлетико Минейро
 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Коринтианс
 19 5 3 11 17 - 27 18
10.
Флуминенсе
 19 5 2 12 13 - 23 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 19 4 5 10 16 - 25 17
12.
Байя
 19 4 5 10 24 - 34 17
13.
Крузейро
 19 4 5 10 14 - 25 17
14.
Гремио
 19 3 7 9 18 - 24 16
15.
Куяба
 19 3 7 9 13 - 26 16
16.
Крисьюма
 19 4 3 12 20 - 34 15
17.
Васко да Гама
 19 4 3 12 14 - 32 15
18.
Жувентуде
 19 3 6 10 21 - 35 15
19.
Ред Булл Брагантино
 19 2 7 10 17 - 29 13
20.
Атлетико Гойаненсе
 19 2 4 13 13 - 34 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Коринтианс Алберто Юри 15 (5)
Витория Алеррандро 15 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 13 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Васко да Гама Pablo Vegetti 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 14
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Мартинелли получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Кауан Элиас получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Estevao получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Роша Маркос получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Kevin Serna уходит с поля. Кено выходит вместо него
  • 83'
    Фабио Лопес получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Кано Херман получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Нонато Густаво сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Kevin Serna бьет в цель!
    • 6'
      Лима II получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Флуминенсе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный