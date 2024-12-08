  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 38.
Куяба
1:2
Перерыв
Васко да Гама
0'
0:1
18' Гол
Pablo Vegetti
1:1
33' Гол
Ласерда Дерик
1:2
43' Гол
Pablo Vegetti

Ход матча

18'
0:1
Pablo Vegetti
(Родригес Хосе Луис II)
33'
Ласерда Дерик
1:1
43'
1:2
Pablo Vegetti
(Mateus Cocao)
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Васко да Гама
9.00
Реклама, fon.bet
4.50
Реклама, betcity.ru
2.55
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
14
Пасинато
Матеус
21
Railan
34
Bruno
VI
44
Gabriel
Knesowitsch
63
Пабло
Хуан
30
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
77
Жадсон
Родригес
10
Max
Alves
25
Clayson
22
Ласерда
Дерик
1
Лео
Жардим
2
Родригес
Хосе
Луис
II
38
Victor
X
3
Leo
XV
66
Леандриньо
85
Mateus
Cocao
8
Jair
II
25
Hugo
Moura
11
Коутиньо
Филиппе
99
Pablo
Vegetti
90
Тейшейра
Алекс
Куяба
4-2-3-1
Васко да Гама
4-3-1-2

История личных встреч

Куяба
Васко да Гама

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
0:2
СA
1:0
К
0:0
К
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.6

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

150
150

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 7 (3) 0.18
Clayson 5 0.13
Ласерда Дерик 4 0.11
Рамон 2 0.05
Chrytian Eliel 2 0.05
Кафу Жонатан 1 0.03
Fernando Sobral 1 (1) 0.03
Фернандес Лукас IV 1 0.03
Marllon 1 0.03
Дейверсон Силва 1 0.03
Bruno VI 1 0.03
Max Alves 1 0.03
Matheus Alexandre 1 0.03
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 12 0.32
David VI 4 0.11
Пайе Димитри 3 (1) 0.08
Mateus Cocao 2 0.05
Адсон 2 0.05
Коутиньо Филиппе 2 0.05
Emerson Rodriguez 2 0.05
Lucas Piton 1 0.03
Hugo Moura 1 0.03
Родригес Хосе Луис II 1 0.03
Леандриньо 1 0.03
Тейшейра Алекс 1 0.03
Луис Виктор 1 0.03
Victor X 1 0.03
Майкон Перейра 1 0.03
Домингес Максим 1 0.03
Райан I 1 0.03
Сфорца Хуан 1 0.03
Henrique Paulo 1 0.03
Lyncon 1 0.03
Guilherme Estrella 1 0.03
GB 1 0.03
Гальдамес Пабло 0 0
Росси 0 0
Leo XV 0 0
JP 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамон 9 0
Эмпереур Алан 9 0
Денилсон Невес 8 0
Ласерда Дерик 8 0
Минейро Лукас 7 0
Fernando Sobral 7 0
Matheus Alexandre 7 0
Филипе Аугусто 6 0
Clayson 6 0
Питта Исидро 5 0
Marllon 4 0
Railan 4 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 4 0
Кафу Жонатан 3 0
Bruno VI 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Andre1 3 0
Max Alves 3 0
Пети Арманду 1 1
Chrytian Eliel 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Пабло Хуан 1 0
Аллисон 1 0
Gabriel Knesowitsch 1 0
Bernardo Franco 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Cocao 9 1
Hugo Moura 8 1
Victor X 5 2
David VI 6 1
Pablo Vegetti 7 0
Henrique Paulo 6 0
Майкон Перейра 5 0
Гальдамес Пабло 5 0
Lucas Piton 5 0
Луис Виктор 3 1
Росси 3 0
Leo XV 3 0
Jose Gabriel 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Соуза Жосеф 1 1
Пайе Димитри 2 0
Адсон 2 0
Jair II 2 0
Райан I 2 0
Пракседес Бруно 2 0
Леандриньо 1 0
Кампуш Сержинью 1 0
Бруно Лопес 1 0
Домингес Максим 1 0
Emerson Rodriguez 1 0
Родригес Хосе Луис II 1 0
Маркус Эрик 1 0
Ramon Diaz 1 0
Guilherme Estrella 1 0
GB 1 0

Результаты матчей

Куяба
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Васко да Гама
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
8
Куяба
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
53% (10)
5% (1)
Васко да Гама
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

12
27
Куяба
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (8)
51% (19)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
49% (18)
24% (9)
Васко да Гама
24.1%
75.9%
7 побед 22 поражения
Первый тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
24% (9)
51% (19)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

6
13

Волевые победы

20
13

Упущенные победы

17
35

Голы по времени матча

Забито

14
12
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
29 Не забивали 27
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
5
36%
3
25%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Пропущено

22
31
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 16
2
9%
10
32%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
5
23%
1
3%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
6
27%
3
10%
61-75
6
27%
7
23%
76-90

Забито

13
28
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
29 Не забивали 22
2
15%
3
11%
1-15
3
23%
3
11%
16-30
2
15%
4
14%
31-45
2
15%
7
25%
46-60
2
15%
5
18%
61-75
2
15%
6
21%
76-90

Пропущено

26
25
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
12%
3
12%
1-15
2
8%
4
16%
16-30
8
31%
5
20%
31-45
4
15%
4
16%
46-60
6
23%
6
24%
61-75
3
12%
3
12%
76-90

Забито

27
40
16 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 13
21 Не забивали 12
5
19%
3
8%
1-15
4
15%
4
10%
16-30
7
26%
7
18%
31-45
5
19%
9
23%
46-60
3
11%
9
23%
61-75
3
11%
8
20%
76-90

Пропущено

48
56
22 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 23
27 Не пропускали 29
5
10%
13
23%
1-15
4
8%
8
14%
16-30
13
27%
6
11%
31-45
5
10%
10
18%
46-60
12
25%
9
16%
61-75
9
19%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Флуминенсе - Куяба 1:0 Куяба - Байя 1:2 Жувентуде - Куяба 1:1 Куяба - Фламенго 1:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0 Куяба - Коринтианс 0:1 Васко да Гама - Куяба 1:0 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Васко да Гама
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Васко да Гама - Атлетико Минейро 2:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 2:2 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Форталеза Сеара - Васко да Гама 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Васко да Гама - Байя 3:2 Васко да Гама - Куяба 1:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Витория - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2

Результаты матчей

Куяба
Васко да Гама

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
9 раз 47%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 58%
1
6 раз 32%
2
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
2 раза 11%

Точный счет

0:0
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
7 раз 19%
2:1
6 раз 16%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
20 раз 54%
1
12 раз 32%
2
3 раза 8%
5
2 раза 5%
0
12 раз 32%
1
12 раз 32%
2
11 раз 30%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Куяба
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
15
4
3
15
1.5
11
8
1
17
2.5
2
17
1
17
3.5
1
18
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
11
0.5
Больше Меньше
10
8
2
17
1.5
2
16
1
18
2.5
1
18
3.5
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
20
0.5
Больше Меньше
25
12
5
32
1.5
13
24
2
35
2.5
2
35
2
35
3.5
1
36
2
35
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 38 23 10 5 58 - 28 79
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 38 22 7 9 60 - 33 73
3.
Фламенго
 0:1 38 20 9 9 59 - 41 69
4.
Форталеза Сеара
 2:0 38 19 11 8 52 - 39 68
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 38 18 11 9 53 - 35 65
6.
Сан-Паулу
 0:1 38 17 8 13 52 - 42 59
7.
Коринтианс
 1:0 38 15 11 12 52 - 45 56
8.
Байя
 1:0 38 15 8 15 48 - 49 53
9.
Крузейро
 1:0 38 14 10 14 43 - 41 52
10.
Васко да Гама
 2:1 38 14 8 16 43 - 56 50
11.
Витория
 1:0 38 14 7 17 44 - 50 49
12.
Флуминенсе
 1:0 38 12 10 16 33 - 39 46
13.
Гремио
 0:1 38 12 9 17 44 - 48 45
14.
Жувентуде
 0:1 38 11 12 15 48 - 59 45
15.
Атлетико Минейро
 0:0 38 10 15 13 46 - 54 45
16.
Ред Булл Брагантино
 2:1 38 10 14 14 41 - 48 44
17.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 38 11 10 17 40 - 45 43
18.
Крисьюма
 1:2 38 9 11 18 42 - 58 38
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 38 7 9 22 29 - 57 30
20.
Куяба
 1:2 38 6 12 20 29 - 49 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2:0 19 14 5 0 31 - 8 47
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 12 5 2 30 - 12 41
3.
Сан-Паулу
 0:1 19 12 3 4 31 - 18 39
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 19 12 2 5 34 - 16 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Коринтианс
 1:0 19 10 8 1 37 - 18 38
7.
Фламенго
 0:1 19 11 4 4 28 - 20 37
8.
Байя
 1:0 19 11 3 5 24 - 15 36
9.
Крузейро
 1:0 19 10 5 4 29 - 16 35
10.
Васко да Гама
 2:1 19 10 5 4 29 - 24 35
11.
Ред Булл Брагантино
 2:1 19 8 7 4 24 - 19 31
12.
Жувентуде
 0:1 19 8 6 5 27 - 24 30
13.
Гремио
 0:1 19 9 2 8 26 - 24 29
14.
Флуминенсе
 1:0 19 7 8 4 20 - 16 29
15.
Витория
 1:0 19 8 3 8 23 - 23 27
16.
Атлетико Минейро
 0:0 19 6 8 5 26 - 26 26
17.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 7 4 8 24 - 21 25
18.
Крисьюма
 1:2 19 5 8 6 22 - 27 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 19 5 5 9 16 - 24 20
20.
Куяба
 1:2 19 3 5 11 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 19 10 5 4 26 - 17 35
3.
Фламенго
 0:1 19 9 5 5 31 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 19 7 6 6 23 - 20 27
5.
Витория
 1:0 19 6 4 9 21 - 27 22
6.
Форталеза Сеара
 2:0 19 5 6 8 21 - 31 21
7.
Сан-Паулу
 0:1 19 5 5 9 21 - 24 20
8.
Атлетико Минейро
 0:0 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Коринтианс
 1:0 19 5 3 11 15 - 27 18
10.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 4 6 9 16 - 24 18
11.
Флуминенсе
 1:0 19 5 2 12 13 - 23 17
12.
Байя
 1:0 19 4 5 10 24 - 34 17
13.
Крузейро
 1:0 19 4 5 10 14 - 25 17
14.
Гремио
 0:1 19 3 7 9 18 - 24 16
15.
Куяба
 1:2 19 3 7 9 13 - 26 16
16.
Крисьюма
 1:2 19 4 3 12 20 - 31 15
17.
Васко да Гама
 2:1 19 4 3 12 14 - 32 15
18.
Жувентуде
 0:1 19 3 6 10 21 - 35 15
19.
Ред Булл Брагантино
 2:1 19 2 7 10 17 - 29 13
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 19 2 4 13 13 - 33 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Коринтианс Алберто Юри 15 (5)
Витория Алеррандро 15 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 13 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Васко да Гама Pablo Vegetti 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 14
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Васко да Гама
9.00
Реклама, fon.bet
4.50
Реклама, betcity.ru
2.55
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Куяба 1:2 Васко да Гама онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Куяба
Васко да Гама
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный