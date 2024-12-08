Тур: 38.
1:2
Перерыв
Ход матча
18'
33'
1:1
43'
1:2
21
Railan
34
Bruno
VI
63
Пабло
Хуан
10
Max
Alves
25
Clayson
38
Victor
X
3
Leo
XV
66
Леандриньо
85
Mateus
Cocao
8
Jair
II
25
Hugo
Moura
- Основной состав
- Вратарь
-
21 RailanЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
63 Пабло ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Max AlvesПолузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Лопес ФелипеЗащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bernardo Franco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Victor XЗащитник
-
3 Leo XVЗащитник
-
66 ЛеандриньоЗащитник
-
85 Mateus CocaoПолузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
25 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 KeillerВратарь
- Защитник
-
12 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Менесес ХеанПолузащитник
-
77 РайанПолузащитник
- Нападающий
-
72 Бруно ЛопесНападающий
-
Главный тренер: Фелипе
История личных встреч
Куяба
Васко да Гама
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.6
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
150
150
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|7 (3)
|0.18
|Clayson
|5
|0.13
|Ласерда Дерик
|4
|0.11
|Рамон
|2
|0.05
|Chrytian Eliel
|2
|0.05
|Кафу Жонатан
|1
|0.03
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.03
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.03
|Marllon
|1
|0.03
|Дейверсон Силва
|1
|0.03
|Bruno VI
|1
|0.03
|Max Alves
|1
|0.03
|Matheus Alexandre
|1
|0.03
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|12
|0.32
|David VI
|4
|0.11
|Пайе Димитри
|3 (1)
|0.08
|Mateus Cocao
|2
|0.05
|Адсон
|2
|0.05
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.05
|Emerson Rodriguez
|2
|0.05
|Lucas Piton
|1
|0.03
|Hugo Moura
|1
|0.03
|Родригес Хосе Луис II
|1
|0.03
|Леандриньо
|1
|0.03
|Тейшейра Алекс
|1
|0.03
|Луис Виктор
|1
|0.03
|Victor X
|1
|0.03
|Майкон Перейра
|1
|0.03
|Домингес Максим
|1
|0.03
|Райан I
|1
|0.03
|Сфорца Хуан
|1
|0.03
|Henrique Paulo
|1
|0.03
|Lyncon
|1
|0.03
|Guilherme Estrella
|1
|0.03
|GB
|1
|0.03
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Росси
|0
|0
|Leo XV
|0
|0
|JP
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамон
|9
|0
|Эмпереур Алан
|9
|0
|Денилсон Невес
|8
|0
|Ласерда Дерик
|8
|0
|Минейро Лукас
|7
|0
|Fernando Sobral
|7
|0
|Matheus Alexandre
|7
|0
|Филипе Аугусто
|6
|0
|Clayson
|6
|0
|Питта Исидро
|5
|0
|Marllon
|4
|0
|Railan
|4
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|4
|0
|Кафу Жонатан
|3
|0
|Bruno VI
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Chrytian Eliel
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Пабло Хуан
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Gabriel Knesowitsch
|1
|0
|Bernardo Franco
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Cocao
|9
|1
|Hugo Moura
|8
|1
|Victor X
|5
|2
|David VI
|6
|1
|Pablo Vegetti
|7
|0
|Henrique Paulo
|6
|0
|Майкон Перейра
|5
|0
|Гальдамес Пабло
|5
|0
|Lucas Piton
|5
|0
|Луис Виктор
|3
|1
|Росси
|3
|0
|Leo XV
|3
|0
|Jose Gabriel
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Соуза Жосеф
|1
|1
|Пайе Димитри
|2
|0
|Адсон
|2
|0
|Jair II
|2
|0
|Райан I
|2
|0
|Пракседес Бруно
|2
|0
|Леандриньо
|1
|0
|Кампуш Сержинью
|1
|0
|Бруно Лопес
|1
|0
|Домингес Максим
|1
|0
|Emerson Rodriguez
|1
|0
|Родригес Хосе Луис II
|1
|0
|Маркус Эрик
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Guilherme Estrella
|1
|0
|GB
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Васко да Гама
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
8
Куяба
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
53% (10)
5% (1)
Васко да Гама
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
12
27
Куяба
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (8)
51% (19)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
49% (18)
24% (9)
Васко да Гама
24.1%
75.9%
7 побед 22 поражения
Первый тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
24% (9)
51% (19)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
6
13
Волевые победы
20
13
Упущенные победы
17
35
Голы по времени матча
Забито
14
12
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
29 Не забивали 27
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
5
36%
3
25%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Пропущено
22
31
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 16
2
9%
10
32%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
5
23%
1
3%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
6
27%
3
10%
61-75
6
27%
7
23%
76-90
Забито
13
28
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
29 Не забивали 22
2
15%
3
11%
1-15
3
23%
3
11%
16-30
2
15%
4
14%
31-45
2
15%
7
25%
46-60
2
15%
5
18%
61-75
2
15%
6
21%
76-90
Пропущено
26
25
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
12%
3
12%
1-15
2
8%
4
16%
16-30
8
31%
5
20%
31-45
4
15%
4
16%
46-60
6
23%
6
24%
61-75
3
12%
3
12%
76-90
Забито
27
40
16 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 13
21 Не забивали 12
5
19%
3
8%
1-15
4
15%
4
10%
16-30
7
26%
7
18%
31-45
5
19%
9
23%
46-60
3
11%
9
23%
61-75
3
11%
8
20%
76-90
Пропущено
48
56
22 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 23
27 Не пропускали 29
5
10%
13
23%
1-15
4
8%
8
14%
16-30
13
27%
6
11%
31-45
5
10%
10
18%
46-60
12
25%
9
16%
61-75
9
19%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Флуминенсе - Куяба 1:0 Куяба - Байя 1:2 Жувентуде - Куяба 1:1 Куяба - Фламенго 1:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0 Куяба - Коринтианс 0:1 Васко да Гама - Куяба 1:0 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Васко да Гама
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Васко да Гама - Атлетико Минейро 2:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 2:2 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Форталеза Сеара - Васко да Гама 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Васко да Гама - Байя 3:2 Васко да Гама - Куяба 1:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Витория - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2
Результаты матчей
Куяба
Васко да Гама
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
9 раз 47%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 58%
1
6 раз 32%
2
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
2 раза 11%
Точный счет
0:0
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
7 раз 19%
2:1
6 раз 16%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
20 раз 54%
1
12 раз 32%
2
3 раза 8%
5
2 раза 5%
0
12 раз 32%
1
12 раз 32%
2
11 раз 30%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Куяба
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
154
315
118
117
217
117
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
811
Больше Меньше
108
217
216
118
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1720
Больше Меньше
2512
532
1324
235
235
235
136
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|38
|23
|10
|5
|58 - 28
|79
|2.
|0:1
|38
|22
|7
|9
|60 - 33
|73
|3.
|0:1
|38
|20
|9
|9
|59 - 41
|69
|4.
|2:0
|38
|19
|11
|8
|52 - 39
|68
|5.
|0:2
|38
|18
|11
|9
|53 - 35
|65
|6.
|0:1
|38
|17
|8
|13
|52 - 42
|59
|7.
|1:0
|38
|15
|11
|12
|52 - 45
|56
|8.
|1:0
|38
|15
|8
|15
|48 - 49
|53
|9.
|1:0
|38
|14
|10
|14
|43 - 41
|52
|10.
|2:1
|38
|14
|8
|16
|43 - 56
|50
|11.
|1:0
|38
|14
|7
|17
|44 - 50
|49
|12.
|1:0
|38
|12
|10
|16
|33 - 39
|46
|13.
|0:1
|38
|12
|9
|17
|44 - 48
|45
|14.
|0:1
|38
|11
|12
|15
|48 - 59
|45
|15.
|0:0
|38
|10
|15
|13
|46 - 54
|45
|16.
|2:1
|38
|10
|14
|14
|41 - 48
|44
|17.
|0:0
|38
|11
|10
|17
|40 - 45
|43
|18.
|1:2
|38
|9
|11
|18
|42 - 58
|38
|19.
|0:1
|38
|7
|9
|22
|29 - 57
|30
|20.
|1:2
|38
|6
|12
|20
|29 - 49
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|19
|14
|5
|0
|31 - 8
|47
|2.
|1:0
|19
|12
|5
|2
|30 - 12
|41
|3.
|0:1
|19
|12
|3
|4
|31 - 18
|39
|4.
|0:1
|19
|12
|2
|5
|34 - 16
|38
|5.
|0:2
|19
|11
|5
|3
|30 - 15
|38
|6.
|1:0
|19
|10
|8
|1
|37 - 18
|38
|7.
|0:1
|19
|11
|4
|4
|28 - 20
|37
|8.
|1:0
|19
|11
|3
|5
|24 - 15
|36
|9.
|1:0
|19
|10
|5
|4
|29 - 16
|35
|10.
|2:1
|19
|10
|5
|4
|29 - 24
|35
|11.
|2:1
|19
|8
|7
|4
|24 - 19
|31
|12.
|0:1
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|13.
|0:1
|19
|9
|2
|8
|26 - 24
|29
|14.
|1:0
|19
|7
|8
|4
|20 - 16
|29
|15.
|1:0
|19
|8
|3
|8
|23 - 23
|27
|16.
|0:0
|19
|6
|8
|5
|26 - 26
|26
|17.
|0:0
|19
|7
|4
|8
|24 - 21
|25
|18.
|1:2
|19
|5
|8
|6
|22 - 27
|23
|19.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|16 - 24
|20
|20.
|1:2
|19
|3
|5
|11
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|11
|5
|3
|28 - 16
|38
|2.
|0:1
|19
|10
|5
|4
|26 - 17
|35
|3.
|0:1
|19
|9
|5
|5
|31 - 21
|32
|4.
|0:2
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|5.
|1:0
|19
|6
|4
|9
|21 - 27
|22
|6.
|2:0
|19
|5
|6
|8
|21 - 31
|21
|7.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|21 - 24
|20
|8.
|0:0
|19
|4
|7
|8
|20 - 28
|19
|9.
|1:0
|19
|5
|3
|11
|15 - 27
|18
|10.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|16 - 24
|18
|11.
|1:0
|19
|5
|2
|12
|13 - 23
|17
|12.
|1:0
|19
|4
|5
|10
|24 - 34
|17
|13.
|1:0
|19
|4
|5
|10
|14 - 25
|17
|14.
|0:1
|19
|3
|7
|9
|18 - 24
|16
|15.
|1:2
|19
|3
|7
|9
|13 - 26
|16
|16.
|1:2
|19
|4
|3
|12
|20 - 31
|15
|17.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|14 - 32
|15
|18.
|0:1
|19
|3
|6
|10
|21 - 35
|15
|19.
|2:1
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|20.
|0:1
|19
|2
|4
|13
|13 - 33
|10
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Коринтианс
|Алберто Юри
|15 (5)
|Витория
|Алеррандро
|15 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|13 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|12 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|14
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10