  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 38.
Гремио
0:0
Первый тайм: 43'
Коринтианс
0'
25' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл

Ход матча

25'
Рейналдо Мануэл
 
Лучшие коэффициенты
Гремио
Ничья
Коринтианс
3.30
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Все Коэффициенты
97
Caique
IV
18
Педро
Жоао
II
3
Джеромел
Педро
28
Жемерсон
де
Жесус
6
Рейналдо
Мануэл
21
Павон
Кристиан
20
Вильясанти
Матиас
17
Дуглас
XV
7
Сотельдо
Йеферсон
19
Коста
Диего
22
Брайтвайт Мартин
1
Ногейра
Хуго
2
Котулио
Матеус
5
Рамальо
Андре
25
Кака
II
21
Биду
19
Каррильо
Андре
14
Raniele
27
Bidon
Breno
10
Гарро
Родриго
9
Алберто
Юри
94
Депай
Мемфис
Гремио
4-4-2
Коринтианс
4-3-1-2

История личных встреч

Гремио
Коринтианс

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
75%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
75%
7 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

34 матча

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

20.6%
61.8%
17.6%
7 побед 21 ничья 6 побед

Второй тайм

20.6%
55.9%
23.5%
7 побед 19 ничьих 8 побед

История матчей

К
0:0
К
0:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
4:4
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:1
ТМК
2:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:1
БСА
1:0
БСА
2:1
КБ
0:0
БСА
1:0
КБ
0:0
БСА
2:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
3:2
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.11
0.6

Среднее время на гол

81
150

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

1.06
0.76

Тотал матчей

2.5
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

85
117

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брайтвайт Мартин 8 0.21
Кристальдо Франко 7 (1) 0.18
Сотельдо Йеферсон 5 0.13
Вильясанти Матиас 3 0.08
Монсальве Мигель 3 0.08
Gustavo Gomes 3 0.08
Рейналдо Мануэл 3 (2) 0.08
Аравена Александер 2 0.05
Gustavo Martins 2 0.05
Педро Жоао II 1 0.03
Павон Кристиан 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Куябано 1 0.03
Эденилсон дос Сантос 1 0.03
Эли Родриго 1 0.03
Жемерсон де Жесус 1 0.03
Pepe4 1 0.03
Каннеманн Вальтер 0 0
Дуглас XV 0 0
Igor Schlemper 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 14 (2) 0.37
Гарро Родриго 10 (1) 0.26
Депай Мемфис 6 (1) 0.16
Ромеро Анхель 5 0.13
Кака II 4 0.11
Уэсли Лопес 3 0.08
Магно Таллес 2 0.05
Биду 2 0.05
Коронадо Игор 1 0.03
Котулио Матеус 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 0.03
Энрике Педро XI 1 0.03
Энрике Густаво 1 0.03
Жоване 1 0.03
Hugo Farias 0 0
Каррильо Андре 0 0
Рамальо Андре 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 7 1
Коста Диего 5 1
Дуглас XV 6 0
Рейналдо Мануэл 6 0
Марчесин Агустин 5 0
Эли Родриго 5 0
Вильясанти Матиас 5 0
Gustavo Gomes 5 0
Джеромел Педро 4 0
Павон Кристиан 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Pepe4 2 1
Монсальве Мигель 2 1
Эденилсон дос Сантос 3 0
Педро Жоао II 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Gustavo Martins 1 1
Брайтвайт Мартин 2 0
Сотельдо Йеферсон 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Nata 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Натан Аллан 1 0
Caique IV 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Густаво 7 1
Гарро Родриго 8 0
Raniele 8 0
Алберто Юри 6 1
Рамальо Андре 5 1
Ромеро Анхель 6 0
Коронадо Игор 6 0
Кака II 4 1
Мартинес Хосе Андрес 5 0
Bidon Breno 5 0
Фагнер Лемос 3 1
Котулио Матеус 4 0
Шарлес 4 0
Уэсли Лопес 3 0
Торрес Феликс 3 0
Мигель Карлос 3 0
Hugo Farias 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Райан 2 0
Каррильо Андре 2 0
Депай Мемфис 2 0
Раул Педро 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Магно Таллес 2 0
Биду 2 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Энрике Педро XI 1 0

Результаты матчей

Гремио
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Коринтианс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
7
Гремио
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Коринтианс
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

16
38
Гремио
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (12)
49% (18)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Коринтианс
19.2%
80.8%
5 побед 21 поражение
Первый тайм
19% (7)
41% (15)
41% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
35% (13)
51% (19)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

24
45

Голы по времени матча

Забито

25
15
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
23 Не забивали 28
4
16%
0
0%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
5
20%
3
20%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
4
16%
6
40%
61-75
5
20%
4
27%
76-90

Пропущено

24
26
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 15
4
17%
3
12%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
3
13%
7
27%
31-45
3
13%
6
23%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
6
25%
6
23%
76-90

Забито

19
38
9 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
25 Не забивали 21
1
5%
7
18%
1-15
7
37%
5
13%
16-30
1
5%
9
24%
31-45
2
11%
7
18%
46-60
2
11%
4
11%
61-75
6
32%
6
16%
76-90

Пропущено

23
17
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
2
9%
4
24%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
8
35%
6
35%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
7
30%
0
0%
61-75
2
9%
4
24%
76-90

Забито

44
53
20 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 13
11 Не забивали 12
5
11%
7
13%
1-15
9
20%
7
13%
16-30
6
14%
12
23%
31-45
7
16%
7
13%
46-60
6
14%
10
19%
61-75
11
25%
10
19%
76-90

Пропущено

47
43
25 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 28
6
13%
7
16%
1-15
8
17%
4
9%
16-30
11
23%
13
30%
31-45
3
6%
7
16%
46-60
11
23%
2
5%
61-75
8
17%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Витория - Гремио 1:1 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 1:1 Гремио - Жувентуде 2:2
Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0 Флуминенсе - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3
Коринтианс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Коринтианс - Байя 3:0 Крисьюма - Коринтианс 2:4 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Крузейро 2:1
Витория - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1

Результаты матчей

Гремио
Коринтианс

Точный счет

0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
7 раз 37%
3
5 раз 26%
0
3 раза 16%
1
3 раза 16%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
8 раз 22%
2:2
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 32%
0
11 раз 30%
2
10 раз 27%
3
4 раза 11%
0
12 раз 32%
1
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гремио
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
16
3
9
9
1.5
13
6
3
15
2.5
6
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
9
9
5
14
1.5
3
15
1
18
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
25
12
14
23
1.5
16
21
4
33
2.5
7
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 38 23 10 5 58 - 28 79
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 38 22 7 9 60 - 33 73
3.
Фламенго
 0:1 38 20 9 9 59 - 41 69
4.
Форталеза Сеара
 2:0 38 19 11 8 52 - 39 68
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 38 18 11 9 53 - 35 65
6.
Сан-Паулу
 0:1 38 17 8 13 52 - 42 59
7.
Коринтианс
 0:0 38 14 12 12 51 - 45 54
8.
Байя
 1:0 38 15 8 15 48 - 49 53
9.
Крузейро
 1:0 38 14 10 14 43 - 41 52
10.
Васко да Гама
 2:1 38 14 8 16 43 - 56 50
11.
Витория
 1:0 38 14 7 17 44 - 50 49
12.
Гремио
 0:0 38 12 10 16 44 - 47 46
13.
Флуминенсе
 1:0 38 12 10 16 33 - 39 46
14.
Жувентуде
 0:1 38 11 12 15 48 - 59 45
15.
Атлетико Минейро
 0:0 38 10 15 13 46 - 54 45
16.
Ред Булл Брагантино
 2:1 38 10 14 14 41 - 48 44
17.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 38 11 10 17 40 - 45 43
18.
Крисьюма
 1:2 38 9 11 18 42 - 58 38
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 38 7 9 22 29 - 57 30
20.
Куяба
 1:2 38 6 12 20 29 - 49 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2:0 19 14 5 0 31 - 8 47
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 12 5 2 30 - 12 41
3.
Сан-Паулу
 0:1 19 12 3 4 31 - 18 39
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 19 12 2 5 34 - 16 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Коринтианс
 0:0 19 10 8 1 37 - 18 38
7.
Фламенго
 0:1 19 11 4 4 28 - 20 37
8.
Байя
 1:0 19 11 3 5 24 - 15 36
9.
Крузейро
 1:0 19 10 5 4 29 - 16 35
10.
Васко да Гама
 2:1 19 10 5 4 29 - 24 35
11.
Ред Булл Брагантино
 2:1 19 8 7 4 24 - 19 31
12.
Гремио
 0:0 19 9 3 7 26 - 23 30
13.
Жувентуде
 0:1 19 8 6 5 27 - 24 30
14.
Флуминенсе
 1:0 19 7 8 4 20 - 16 29
15.
Витория
 1:0 19 8 3 8 23 - 23 27
16.
Атлетико Минейро
 0:0 19 6 8 5 26 - 26 26
17.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 7 4 8 24 - 21 25
18.
Крисьюма
 1:2 19 5 8 6 22 - 27 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 19 5 5 9 16 - 24 20
20.
Куяба
 1:2 19 3 5 11 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 19 10 5 4 26 - 17 35
3.
Фламенго
 0:1 19 9 5 5 31 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 19 7 6 6 23 - 20 27
5.
Витория
 1:0 19 6 4 9 21 - 27 22
6.
Форталеза Сеара
 2:0 19 5 6 8 21 - 31 21
7.
Сан-Паулу
 0:1 19 5 5 9 21 - 24 20
8.
Атлетико Минейро
 0:0 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 4 6 9 16 - 24 18
10.
Флуминенсе
 1:0 19 5 2 12 13 - 23 17
11.
Байя
 1:0 19 4 5 10 24 - 34 17
12.
Крузейро
 1:0 19 4 5 10 14 - 25 17
13.
Коринтианс
 0:0 19 4 4 11 14 - 27 16
14.
Гремио
 0:0 19 3 7 9 18 - 24 16
15.
Куяба
 1:2 19 3 7 9 13 - 26 16
16.
Крисьюма
 1:2 19 4 3 12 20 - 31 15
17.
Васко да Гама
 2:1 19 4 3 12 14 - 32 15
18.
Жувентуде
 0:1 19 3 6 10 21 - 35 15
19.
Ред Булл Брагантино
 2:1 19 2 7 10 17 - 29 13
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 19 2 4 13 13 - 33 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Витория Алеррандро 15 (4)
Коринтианс Алберто Юри 14 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 13 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 14
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Рейналдо Мануэл получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гремио
Ничья
Коринтианс
3.30
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3.45
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3.35
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Где смотреть матч Гремио 0:0 Коринтианс онлайн

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