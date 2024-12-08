Тур: 38.
0:3
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
0:1
45' ПенальтиАлберто Юри
54' Желтая карточкаКаррильо Андре
65' Желтая карточкаНогейра Хуго
79' Красная карточкаДуглас XV
79' Красная карточкаМартинес Хосе Андрес
0:2
88' ГолШарлес
0:3
90' ГолДепай Мемфис
90' Желтая карточкаМонсальве Мигель
90' Желтая карточкаБиду
90'+6
Ход матча
25'
45'
0:1
54'
65'
68'
79'
84'
88'
0:2
90'
0:3
90'
90'
97
Caique
IV
17
Дуглас
XV
19
Коста
Диего
25
Кака
II
21
Биду
14
Raniele
27
Bidon
Breno
94
Депай
Мемфис
- Основной состав
-
97 Caique IVВратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Кайо РодригоЗащитник
- Полузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тьягу МендешПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
23 Pepe4
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
-
37 РайанПолузащитник
-
20 Раул ПедроНападающий
- Нападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
- Нападающий
-
46 Hugo Farias
-
16 Энрике Педро
-
-
Главный тренер: Диас Рамон
История личных встреч
Гремио
Коринтианс
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
75%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
75%
7 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед
34 матча
29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
20.6%
61.8%
17.6%
7 побед 21 ничья 6 побед
Второй тайм
20.6%
55.9%
23.5%
7 побед 19 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
100
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.11
0.6
Среднее время на гол
81
150
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
1.06
0.76
Тотал матчей
2.5
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
85
117
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брайтвайт Мартин
|8
|0.21
|Кристальдо Франко
|7 (1)
|0.18
|Сотельдо Йеферсон
|5
|0.13
|Вильясанти Матиас
|3
|0.08
|Монсальве Мигель
|3
|0.08
|Gustavo Gomes
|3
|0.08
|Рейналдо Мануэл
|3 (2)
|0.08
|Аравена Александер
|2
|0.05
|Gustavo Martins
|2
|0.05
|Педро Жоао II
|1
|0.03
|Павон Кристиан
|1
|0.03
|Коста Диего
|1
|0.03
|Куябано
|1
|0.03
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.03
|Эли Родриго
|1
|0.03
|Жемерсон де Жесус
|1
|0.03
|Pepe4
|1
|0.03
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Дуглас XV
|0
|0
|Igor Schlemper
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|15 (3)
|0.39
|Гарро Родриго
|10 (1)
|0.26
|Депай Мемфис
|7 (1)
|0.18
|Ромеро Анхель
|5
|0.13
|Кака II
|4
|0.11
|Уэсли Лопес
|3
|0.08
|Магно Таллес
|2
|0.05
|Биду
|2
|0.05
|Коронадо Игор
|1
|0.03
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1
|0.03
|Энрике Педро XI
|1
|0.03
|Энрике Густаво
|1
|0.03
|Шарлес
|1
|0.03
|Жоване
|1
|0.03
|Hugo Farias
|0
|0
|Каррильо Андре
|0
|0
|Рамальо Андре
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|7
|1
|Дуглас XV
|6
|1
|Коста Диего
|5
|1
|Рейналдо Мануэл
|6
|0
|Марчесин Агустин
|5
|0
|Эли Родриго
|5
|0
|Вильясанти Матиас
|5
|0
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Монсальве Мигель
|3
|1
|Джеромел Педро
|4
|0
|Павон Кристиан
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Pepe4
|2
|1
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Педро Жоао II
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Gustavo Martins
|1
|1
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Nata
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Густаво
|7
|1
|Гарро Родриго
|8
|0
|Raniele
|8
|0
|Алберто Юри
|6
|1
|Рамальо Андре
|5
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|5
|1
|Ромеро Анхель
|6
|0
|Коронадо Игор
|6
|0
|Кака II
|4
|1
|Bidon Breno
|5
|0
|Фагнер Лемос
|3
|1
|Котулио Матеус
|4
|0
|Шарлес
|4
|0
|Каррильо Андре
|3
|0
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Торрес Феликс
|3
|0
|Ногейра Хуго
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Биду
|3
|0
|Hugo Farias
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Райан
|2
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Магно Таллес
|2
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Коринтианс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
8
7
Гремио
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Коринтианс
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
16
38
Гремио
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (12)
47% (18)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
42% (16)
29% (11)
Коринтианс
22.2%
77.8%
6 побед 21 поражение
Первый тайм
21% (8)
39% (15)
39% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
34% (13)
50% (19)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
7
12
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
24
45
Голы по времени матча
Забито
25
18
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 4
24 Не забивали 28
4
16%
0
0%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
5
20%
4
22%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
4
16%
6
33%
61-75
5
20%
6
33%
76-90
Пропущено
27
26
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 15
4
15%
3
12%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
4
15%
7
27%
31-45
3
11%
6
23%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
8
30%
30%
6
23%
76-90
Забито
19
38
9 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
26 Не забивали 22
1
5%
7
18%
1-15
7
37%
5
13%
16-30
1
5%
9
24%
31-45
2
11%
7
18%
46-60
2
11%
4
11%
61-75
6
32%
6
16%
76-90
Пропущено
23
17
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
2
9%
4
24%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
8
35%
6
35%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
7
30%
0
0%
61-75
2
9%
4
24%
76-90
Забито
44
56
20 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 14
12 Не забивали 12
5
11%
7
13%
1-15
9
20%
7
13%
16-30
6
14%
13
23%
31-45
7
16%
7
13%
46-60
6
14%
10
18%
61-75
11
25%
12
21%
76-90
Пропущено
50
43
26 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 21
29 Не пропускали 28
6
12%
7
16%
1-15
8
16%
4
9%
16-30
12
24%
13
30%
31-45
3
6%
7
16%
46-60
11
22%
2
5%
61-75
10
20%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Витория - Гремио 1:1 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 1:1 Гремио - Жувентуде 2:2
Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0 Флуминенсе - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3
Коринтианс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Коринтианс - Байя 3:0 Крисьюма - Коринтианс 2:4 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Крузейро 2:1
Витория - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1
Результаты матчей
Гремио
Коринтианс
Точный счет
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
2
7 раз 37%
3
5 раз 26%
0
3 раза 16%
1
3 раза 16%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
8 раз 21%
2:2
5 раз 13%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 32%
1
12 раз 32%
2
10 раз 26%
3
4 раза 11%
0
12 раз 32%
1
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гремио
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
163
910
136
316
613
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
109
514
415
118
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2612
Больше Меньше
2612
1424
1721
434
830
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Коринтианс
|Алберто Юри
|15 (5)
|Витория
|Алеррандро
|15 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|13 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|12 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|14
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10