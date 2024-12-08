  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 38.
Гремио
0:3
Конец матча
Коринтианс
0'
25' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
0:1
45' Пенальти
Алберто Юри
54' Желтая карточка
Каррильо Андре
65' Желтая карточка
Ногейра Хуго
79' Красная карточка
Дуглас XV
79' Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес
0:2
88' Гол
Шарлес
0:3
90' Гол
Депай Мемфис
90' Желтая карточка
Монсальве Мигель
90' Желтая карточка
Биду
90'+6
97
Caique
IV
18
Педро
Жоао
II
3
Джеромел
Педро
28
Жемерсон
де
Жесус
6
Рейналдо
Мануэл
21
Павон
Кристиан
20
Вильясанти
Матиас
17
Дуглас
XV
7
Сотельдо
Йеферсон
19
Коста
Диего
22
Брайтвайт Мартин
1
Ногейра
Хуго
2
Котулио
Матеус
5
Рамальо
Андре
25
Кака
II
21
Биду
19
Каррильо
Андре
14
Raniele
27
Bidon
Breno
10
Гарро
Родриго
9
Алберто
Юри
94
Депай
Мемфис
Гремио
4-4-2
Коринтианс
4-3-1-2

История личных встреч

Гремио
Коринтианс

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
75%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
75%
7 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

34 матча

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

20.6%
61.8%
17.6%
7 побед 21 ничья 6 побед

Второй тайм

20.6%
55.9%
23.5%
7 побед 19 ничьих 8 побед

История матчей

К
0:0
К
0:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
4:4
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:1
ТМК
2:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:1
БСА
1:0
БСА
2:1
КБ
0:0
БСА
1:0
КБ
0:0
БСА
2:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
3:2
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.11
0.6

Среднее время на гол

81
150

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

1.06
0.76

Тотал матчей

2.5
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

85
117

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брайтвайт Мартин 8 0.21
Кристальдо Франко 7 (1) 0.18
Сотельдо Йеферсон 5 0.13
Вильясанти Матиас 3 0.08
Монсальве Мигель 3 0.08
Gustavo Gomes 3 0.08
Рейналдо Мануэл 3 (2) 0.08
Аравена Александер 2 0.05
Gustavo Martins 2 0.05
Педро Жоао II 1 0.03
Павон Кристиан 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Куябано 1 0.03
Эденилсон дос Сантос 1 0.03
Эли Родриго 1 0.03
Жемерсон де Жесус 1 0.03
Pepe4 1 0.03
Каннеманн Вальтер 0 0
Дуглас XV 0 0
Igor Schlemper 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 15 (3) 0.39
Гарро Родриго 10 (1) 0.26
Депай Мемфис 7 (1) 0.18
Ромеро Анхель 5 0.13
Кака II 4 0.11
Уэсли Лопес 3 0.08
Магно Таллес 2 0.05
Биду 2 0.05
Коронадо Игор 1 0.03
Котулио Матеус 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 0.03
Энрике Педро XI 1 0.03
Энрике Густаво 1 0.03
Шарлес 1 0.03
Жоване 1 0.03
Hugo Farias 0 0
Каррильо Андре 0 0
Рамальо Андре 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 7 1
Дуглас XV 6 1
Коста Диего 5 1
Рейналдо Мануэл 6 0
Марчесин Агустин 5 0
Эли Родриго 5 0
Вильясанти Матиас 5 0
Gustavo Gomes 5 0
Монсальве Мигель 3 1
Джеромел Педро 4 0
Павон Кристиан 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Pepe4 2 1
Эденилсон дос Сантос 3 0
Педро Жоао II 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Gustavo Martins 1 1
Брайтвайт Мартин 2 0
Сотельдо Йеферсон 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Nata 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Натан Аллан 1 0
Caique IV 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Густаво 7 1
Гарро Родриго 8 0
Raniele 8 0
Алберто Юри 6 1
Рамальо Андре 5 1
Мартинес Хосе Андрес 5 1
Ромеро Анхель 6 0
Коронадо Игор 6 0
Кака II 4 1
Bidon Breno 5 0
Фагнер Лемос 3 1
Котулио Матеус 4 0
Шарлес 4 0
Каррильо Андре 3 0
Уэсли Лопес 3 0
Торрес Феликс 3 0
Ногейра Хуго 3 0
Мигель Карлос 3 0
Биду 3 0
Hugo Farias 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Райан 2 0
Депай Мемфис 2 0
Раул Педро 2 0
Магно Таллес 2 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Энрике Педро XI 1 0

Результаты матчей

Гремио
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Коринтианс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
7
Гремио
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Коринтианс
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

16
38
Гремио
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (12)
47% (18)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
42% (16)
29% (11)
Коринтианс
22.2%
77.8%
6 побед 21 поражение
Первый тайм
21% (8)
39% (15)
39% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
34% (13)
50% (19)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

7
12

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

24
45

Голы по времени матча

Забито

25
18
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 4
24 Не забивали 28
4
16%
0
0%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
5
20%
4
22%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
4
16%
6
33%
61-75
5
20%
6
33%
76-90

Пропущено

27
26
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 15
4
15%
3
12%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
4
15%
7
27%
31-45
3
11%
6
23%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
8
30%
30%
6
23%
76-90

Забито

19
38
9 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
26 Не забивали 22
1
5%
7
18%
1-15
7
37%
5
13%
16-30
1
5%
9
24%
31-45
2
11%
7
18%
46-60
2
11%
4
11%
61-75
6
32%
6
16%
76-90

Пропущено

23
17
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
2
9%
4
24%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
8
35%
6
35%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
7
30%
0
0%
61-75
2
9%
4
24%
76-90

Забито

44
56
20 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 14
12 Не забивали 12
5
11%
7
13%
1-15
9
20%
7
13%
16-30
6
14%
13
23%
31-45
7
16%
7
13%
46-60
6
14%
10
18%
61-75
11
25%
12
21%
76-90

Пропущено

50
43
26 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 21
29 Не пропускали 28
6
12%
7
16%
1-15
8
16%
4
9%
16-30
12
24%
13
30%
31-45
3
6%
7
16%
46-60
11
22%
2
5%
61-75
10
20%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Витория - Гремио 1:1 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 1:1 Гремио - Жувентуде 2:2
Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0 Флуминенсе - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3
Коринтианс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Коринтианс - Байя 3:0 Крисьюма - Коринтианс 2:4 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Крузейро 2:1
Витория - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1

Результаты матчей

Гремио
Коринтианс

Точный счет

0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
2
7 раз 37%
3
5 раз 26%
0
3 раза 16%
1
3 раза 16%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:0
8 раз 21%
2:2
5 раз 13%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 32%
1
12 раз 32%
2
10 раз 26%
3
4 раза 11%
0
12 раз 32%
1
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гремио
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
16
3
9
10
1.5
13
6
3
16
2.5
6
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
10
9
5
14
1.5
4
15
1
18
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
12
0.5
Больше Меньше
26
12
14
24
1.5
17
21
4
34
2.5
8
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 38 23 10 5 59 - 29 79
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 38 22 7 9 60 - 33 73
3.
Фламенго
 38 20 10 8 61 - 42 70
4.
Форталеза Сеара
 38 19 11 8 53 - 39 68
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 38 18 11 9 53 - 36 65
6.
Сан-Паулу
 38 17 8 13 53 - 43 59
7.
Коринтианс
 38 15 11 12 54 - 45 56
8.
Байя
 38 15 8 15 49 - 49 53
9.
Крузейро
 38 14 10 14 43 - 41 52
10.
Васко да Гама
 38 14 8 16 43 - 56 50
11.
Витория
 38 13 8 17 45 - 52 47
12.
Атлетико Минейро
 38 11 14 13 47 - 54 47
13.
Флуминенсе
 38 12 10 16 33 - 39 46
14.
Гремио
 38 12 9 17 44 - 50 45
15.
Жувентуде
 38 11 12 15 48 - 59 45
16.
Ред Булл Брагантино
 38 10 14 14 44 - 48 44
17.
Атлетико Паранаэнсе
 38 11 9 18 40 - 46 42
18.
Крисьюма
 38 9 11 18 42 - 61 38
19.
Атлетико Гойаненсе
 38 7 9 22 29 - 58 30
20.
Куяба
 38 6 12 20 29 - 49 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 19 14 5 0 32 - 8 47
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 12 5 2 31 - 13 41
3.
Сан-Паулу
 19 12 3 4 31 - 18 39
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 12 2 5 34 - 16 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Фламенго
 19 11 5 3 30 - 21 38
7.
Коринтианс
 19 10 8 1 37 - 18 38
8.
Байя
 19 11 3 5 25 - 15 36
9.
Крузейро
 19 10 5 4 29 - 16 35
10.
Васко да Гама
 19 10 5 4 29 - 24 35
11.
Ред Булл Брагантино
 19 8 7 4 27 - 19 31
12.
Жувентуде
 19 8 6 5 27 - 24 30
13.
Гремио
 19 9 2 8 26 - 26 29
14.
Флуминенсе
 19 7 8 4 20 - 16 29
15.
Атлетико Минейро
 19 7 7 5 27 - 26 28
16.
Витория
 19 8 3 8 23 - 23 27
17.
Атлетико Паранаэнсе
 19 7 4 8 24 - 21 25
18.
Крисьюма
 19 5 8 6 22 - 27 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 19 5 5 9 16 - 24 20
20.
Куяба
 19 3 5 11 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 10 5 4 26 - 17 35
3.
Фламенго
 19 9 5 5 31 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 7 6 6 23 - 21 27
5.
Форталеза Сеара
 19 5 6 8 21 - 31 21
6.
Сан-Паулу
 19 5 5 9 22 - 25 20
7.
Витория
 19 5 5 9 22 - 29 20
8.
Атлетико Минейро
 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Коринтианс
 19 5 3 11 17 - 27 18
10.
Флуминенсе
 19 5 2 12 13 - 23 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 19 4 5 10 16 - 25 17
12.
Байя
 19 4 5 10 24 - 34 17
13.
Крузейро
 19 4 5 10 14 - 25 17
14.
Гремио
 19 3 7 9 18 - 24 16
15.
Куяба
 19 3 7 9 13 - 26 16
16.
Крисьюма
 19 4 3 12 20 - 34 15
17.
Васко да Гама
 19 4 3 12 14 - 32 15
18.
Жувентуде
 19 3 6 10 21 - 35 15
19.
Ред Булл Брагантино
 19 2 7 10 17 - 29 13
20.
Атлетико Гойаненсе
 19 2 4 13 13 - 34 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Коринтианс Алберто Юри 15 (5)
Витория Алеррандро 15 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 13 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Васко да Гама Pablo Vegetti 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 14
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Алберто Юри из команды Коринтианс забивает с точки!
    • 25'
      Рейналдо Мануэл получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гремио 0:3 Коринтианс онлайн

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