  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 38.
Ботафого Рио-де-Жанейро
1:0
Перерыв
Сан-Паулу
12
Виктор
Джон
4
Понте
Матео
34
Адриэлсон
21
Марсал
Фернандо
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
17
Фрейтас
Марлон
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
18
Альмада
Тьяго
99
Жезус
Игор
93
Жандрей
22
Нето
Руан
35
Sabino2
28
Alan
Franco1
2
Igor
Vinicius
20
Антонио
Маркос
11
Rodrigo
Nestor
36
Patryck
4
Лонго
Сантьяго
17
Силва
Андре
III
39
William
Gomes
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1
Сан-Паулу
3-4-3

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
72.2%
8 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

41 матч

31.7%
22%
46.3%
13 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

19.5%
46.3%
34.2%
8 побед 19 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.1%
19.5%
46.4%
14 побед 8 ничьих 19 побед

История матчей

КЛ
1:1
КЛ
0:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:1
ПА
1:3
СA
0:1
СA
1:0
ПА
2:1
СA
1:0
СA
4:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
П
2:0
ПА
1:1
ПА
1:0
К
4:2
ПА
2:0
КБ
2:2
БСА
2:4
БСА
3:0
П
0:2
БСА
1:1
БСА
0:0
П
1:3
СA
4:0
СA
4:2
CP
4:0
СA
2:2
СA
0:2
CP
2:1
СA
2:0
СA
1:2
CP
5:0
СA
3:2
СA
3:1
CP
1:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.57
0.91

Среднее время на гол

57
99

Всего голов

42
27

Голов в среднем за матч

2.1
1.42

Среднее время на гол

42
63

Всего голов

75
47

Голов в среднем за матч

1.83
1.15

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
38

Среднее время на гол

49
78

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 7 0.18
Энрике Луис IX 7 (1) 0.18
Соарес Франсиско 5 (2) 0.13
Жезус Игор 5 0.13
Куябано 4 0.11
Сантос Жуниор 4 0.11
Данило Барбоза 3 0.08
Баштуш Бартоломеу 3 0.08
Понте Матео 3 0.08
Грегоре 2 0.05
Эдуардо Карлос II 2 0.05
Мартинс Матеус 2 0.05
Ромеро Оскар 1 (1) 0.03
Альмада Тьяго 1 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Kaue 1 0.03
Вела Карлос 1 0.03
Марсал Фернандо 1 0.03
Адриэлсон 1 0.03
Алтер Лукас 1 0.03
Jacob Montes 1 0.03
Фрейтас Марлон 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Аллан Маркес 0 0
Теллес Алекс 0 0
Барбоса Александер 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 11 (1) 0.29
Лукас Моура 10 (2) 0.26
Силва Андре III 7 0.18
Кальери Хонатан 5 0.13
_Ferreira 3 0.08
Густаво Диас 2 0.05
William Gomes 2 0.05
Феррейра Факундо 2 0.05
Арболеда Роберт 2 0.05
Wellington Rato 1 0.03
Alisson II 1 0.03
Арруда Эрик 1 0.03
Феррареси Науэль 1 0.03
Lizeiro 1 0.03
Бобадилья Дамиан 1 0.03
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Льюис Джамал 0 0
Alan Franco1 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барбоса Александер 10 2
Грегоре 8 0
Баштуш Бартоломеу 6 0
Фрейтас Марлон 6 0
Соарес Франсиско 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Марсал Фернандо 5 0
Ромеро Оскар 5 0
Куябано 5 0
Жорж Артур 4 0
Данило Барбоза 4 0
Алтер Лукас 4 0
Энрике Луис IX 4 0
Понте Матео 4 0
Че Че 2 1
Саварино Джефферсон 3 0
Виктор Джон 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Джеффиньо 2 0
Аллан Маркес 2 0
Сантос Жуниор 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Жезус Игор 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Теллес Алекс 1 0
Альмада Тьяго 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Мартинс Матеус 1 0
Ярлен 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 12 1
Луис Франциско Зубелдиа 10 1
Igor Vinicius 6 1
Alan Franco1 5 1
Кальери Хонатан 6 0
Welington 5 0
Alisson II 5 0
Лукас Моура 4 0
Michel Araujo 4 0
Густаво Диас 3 0
Арболеда Роберт 3 0
Силва Андре III 3 0
Sabino2 3 0
Арруда Эрик 3 0
Rodrigo Nestor 3 0
Wellington Rato 3 0
Бобадилья Дамиан 3 0
Рафинья XXI 3 0
_Ferreira 3 0
Коста Диего 2 0
Феррареси Науэль 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
William Gomes 2 0
Антонио Маркос 1 0
Феррейра Факундо 1 0
Lizeiro 1 0
Нето Руан 1 0
Рафаэль Пирес 1 0
Patryck 1 0
Maximiliano Cuberas 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Сан-Паулу
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
53% (10)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
10
Ботафого Рио-де-Жанейро
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
68% (13)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Сан-Паулу
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

23
28
Ботафого Рио-де-Жанейро
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (8)
59% (22)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Сан-Паулу
31%
69%
9 побед 20 поражений
Первый тайм
11% (4)
46% (17)
43% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
35% (13)
30% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

26
38

Голы по времени матча

Забито

28
22
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
6
21%
3
14%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
3
11%
5
23%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
8
29%
5
23%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
15%
4
18%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
2
15%
9
41%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
4
18%
76-90

Забито

28
31
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 14
20 Не забивали 20
6
21%
8
26%
1-15
3
11%
4
13%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
5
18%
5
16%
61-75
9
32%
7
23%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
4
25%
2
11%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
4
25%
4
22%
76-90

Забито

56
53
20 В 1-м тайме 26
36 Во 2-м тайме 27
24 Забивали первыми 21
6 Не забивали 7
12
21%
11
21%
1-15
4
7%
6
11%
16-30
4
7%
9
17%
31-45
8
14%
6
11%
46-60
11
20%
9
17%
61-75
17
30%
12
23%
76-90

Пропущено

29
40
15 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 24
6
21%
6
15%
1-15
4
14%
5
13%
16-30
5
17%
10
25%
31-45
2
7%
6
15%
46-60
3
10%
5
13%
61-75
9
31%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:1
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Пеньяроль - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сан-Паулу - Жувентуде 1:2 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:3 Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%

Точный счет

0:1
6 раз 32%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%

Точный счет

0:1
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 46%
2
9 раз 24%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
1
14 раз 38%
2
10 раз 27%
0
7 раз 19%
3
6 раз 16%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
17
2
7
11
1.5
11
8
4
14
2.5
3
16
2
16
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
13
5
8
11
1.5
5
13
2
17
2.5
3
15
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
5
0.5
Больше Меньше
30
7
15
22
1.5
16
21
6
31
2.5
6
31
3
34
3.5
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 38 23 10 5 58 - 28 79
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 38 22 7 9 60 - 33 73
3.
Фламенго
 0:1 38 20 9 9 59 - 41 69
4.
Форталеза Сеара
 2:0 38 19 11 8 52 - 39 68
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 38 18 11 9 53 - 35 65
6.
Сан-Паулу
 0:1 38 17 8 13 52 - 42 59
7.
Коринтианс
 1:0 38 15 11 12 52 - 45 56
8.
Байя
 1:0 38 15 8 15 48 - 49 53
9.
Крузейро
 1:0 38 14 10 14 43 - 41 52
10.
Васко да Гама
 2:1 38 14 8 16 43 - 56 50
11.
Витория
 1:0 38 14 7 17 44 - 50 49
12.
Флуминенсе
 1:0 38 12 10 16 33 - 39 46
13.
Гремио
 0:1 38 12 9 17 44 - 48 45
14.
Жувентуде
 0:1 38 11 12 15 48 - 59 45
15.
Атлетико Минейро
 0:0 38 10 15 13 46 - 54 45
16.
Ред Булл Брагантино
 2:1 38 10 14 14 41 - 48 44
17.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 38 11 10 17 40 - 45 43
18.
Крисьюма
 1:2 38 9 11 18 42 - 58 38
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 38 7 9 22 29 - 57 30
20.
Куяба
 1:2 38 6 12 20 29 - 49 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2:0 19 14 5 0 31 - 8 47
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 12 5 2 30 - 12 41
3.
Сан-Паулу
 0:1 19 12 3 4 31 - 18 39
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 19 12 2 5 34 - 16 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Коринтианс
 1:0 19 10 8 1 37 - 18 38
7.
Фламенго
 0:1 19 11 4 4 28 - 20 37
8.
Байя
 1:0 19 11 3 5 24 - 15 36
9.
Крузейро
 1:0 19 10 5 4 29 - 16 35
10.
Васко да Гама
 2:1 19 10 5 4 29 - 24 35
11.
Ред Булл Брагантино
 2:1 19 8 7 4 24 - 19 31
12.
Жувентуде
 0:1 19 8 6 5 27 - 24 30
13.
Гремио
 0:1 19 9 2 8 26 - 24 29
14.
Флуминенсе
 1:0 19 7 8 4 20 - 16 29
15.
Витория
 1:0 19 8 3 8 23 - 23 27
16.
Атлетико Минейро
 0:0 19 6 8 5 26 - 26 26
17.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 7 4 8 24 - 21 25
18.
Крисьюма
 1:2 19 5 8 6 22 - 27 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 19 5 5 9 16 - 24 20
20.
Куяба
 1:2 19 3 5 11 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 19 10 5 4 26 - 17 35
3.
Фламенго
 0:1 19 9 5 5 31 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 19 7 6 6 23 - 20 27
5.
Витория
 1:0 19 6 4 9 21 - 27 22
6.
Форталеза Сеара
 2:0 19 5 6 8 21 - 31 21
7.
Сан-Паулу
 0:1 19 5 5 9 21 - 24 20
8.
Атлетико Минейро
 0:0 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Коринтианс
 1:0 19 5 3 11 15 - 27 18
10.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 4 6 9 16 - 24 18
11.
Флуминенсе
 1:0 19 5 2 12 13 - 23 17
12.
Байя
 1:0 19 4 5 10 24 - 34 17
13.
Крузейро
 1:0 19 4 5 10 14 - 25 17
14.
Гремио
 0:1 19 3 7 9 18 - 24 16
15.
Куяба
 1:2 19 3 7 9 13 - 26 16
16.
Крисьюма
 1:2 19 4 3 12 20 - 31 15
17.
Васко да Гама
 2:1 19 4 3 12 14 - 32 15
18.
Жувентуде
 0:1 19 3 6 10 21 - 35 15
19.
Ред Булл Брагантино
 2:1 19 2 7 10 17 - 29 13
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 19 2 4 13 13 - 33 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Витория Алеррандро 15 (4)
Коринтианс Алберто Юри 14 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 13 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 14
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Жезус Игор сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Саварино Джефферсон бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Сан-Паулу
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