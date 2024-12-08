Тур: 38.
1:0
Перерыв
Ход матча
37'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Виктор
Джон
34
Адриэлсон
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
99
Жезус
Игор
93
Жандрей
22
Нето
Руан
35
Sabino2
28
Alan
Franco1
36
Patryck
- Основной состав
-
12 Виктор ДжонВратарь
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Жезус ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 КуябаноЗащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
-
22 Нето РуанЗащитник
-
35 Sabino2Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 PatryckПолузащитник
- Нападающий
-
17 Силва АндреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
50 Йонг
-
-
-
34 Igao
-
-
-
-
25 Alisson II
-
Главный тренер: Субельдия Луис
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
72.2%
8 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
41 матч
31.7%
22%
46.3%
13 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
19.5%
46.3%
34.2%
8 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.1%
19.5%
46.4%
14 побед 8 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.57
0.91
Среднее время на гол
57
99
Всего голов
42
27
Голов в среднем за матч
2.1
1.42
Среднее время на гол
42
63
Всего голов
75
47
Голов в среднем за матч
1.83
1.15
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
Среднее время на гол
49
78
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|7
|0.18
|Энрике Луис IX
|7 (1)
|0.18
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|0.13
|Жезус Игор
|5
|0.13
|Куябано
|4
|0.11
|Сантос Жуниор
|4
|0.11
|Данило Барбоза
|3
|0.08
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.08
|Понте Матео
|3
|0.08
|Грегоре
|2
|0.05
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.05
|Мартинс Матеус
|2
|0.05
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.03
|Альмада Тьяго
|1
|0.03
|Джеффиньо
|1
|0.03
|Kaue
|1
|0.03
|Вела Карлос
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|1
|0.03
|Адриэлсон
|1
|0.03
|Алтер Лукас
|1
|0.03
|Jacob Montes
|1
|0.03
|Фрейтас Марлон
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Барбоса Александер
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|11 (1)
|0.29
|Лукас Моура
|10 (2)
|0.26
|Силва Андре III
|7
|0.18
|Кальери Хонатан
|5
|0.13
|_Ferreira
|3
|0.08
|Густаво Диас
|2
|0.05
|William Gomes
|2
|0.05
|Феррейра Факундо
|2
|0.05
|Арболеда Роберт
|2
|0.05
|Wellington Rato
|1
|0.03
|Alisson II
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Феррареси Науэль
|1
|0.03
|Lizeiro
|1
|0.03
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.03
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Льюис Джамал
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барбоса Александер
|10
|2
|Грегоре
|8
|0
|Баштуш Бартоломеу
|6
|0
|Фрейтас Марлон
|6
|0
|Соарес Франсиско
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Куябано
|5
|0
|Жорж Артур
|4
|0
|Данило Барбоза
|4
|0
|Алтер Лукас
|4
|0
|Энрике Луис IX
|4
|0
|Понте Матео
|4
|0
|Че Че
|2
|1
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|Виктор Джон
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Жезус Игор
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Альмада Тьяго
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Мартинс Матеус
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|12
|1
|Луис Франциско Зубелдиа
|10
|1
|Igor Vinicius
|6
|1
|Alan Franco1
|5
|1
|Кальери Хонатан
|6
|0
|Welington
|5
|0
|Alisson II
|5
|0
|Лукас Моура
|4
|0
|Michel Araujo
|4
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Арболеда Роберт
|3
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Sabino2
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Rodrigo Nestor
|3
|0
|Wellington Rato
|3
|0
|Бобадилья Дамиан
|3
|0
|Рафинья XXI
|3
|0
|_Ferreira
|3
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Феррареси Науэль
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|William Gomes
|2
|0
|Антонио Маркос
|1
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Нето Руан
|1
|0
|Рафаэль Пирес
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Maximiliano Cuberas
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Сан-Паулу
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
53% (10)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
10
Ботафого Рио-де-Жанейро
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
68% (13)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Сан-Паулу
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
23
28
Ботафого Рио-де-Жанейро
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (8)
59% (22)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Сан-Паулу
31%
69%
9 побед 20 поражений
Первый тайм
11% (4)
46% (17)
43% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
35% (13)
30% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
26
38
Голы по времени матча
Забито
28
22
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
6
21%
3
14%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
3
11%
5
23%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
8
29%
5
23%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
15%
4
18%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
2
15%
9
41%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
4
18%
76-90
Забито
28
31
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 14
20 Не забивали 20
6
21%
8
26%
1-15
3
11%
4
13%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
5
18%
5
16%
61-75
9
32%
7
23%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
4
25%
2
11%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
4
25%
4
22%
76-90
Забито
56
53
20 В 1-м тайме 26
36 Во 2-м тайме 27
24 Забивали первыми 21
6 Не забивали 7
12
21%
11
21%
1-15
4
7%
6
11%
16-30
4
7%
9
17%
31-45
8
14%
6
11%
46-60
11
20%
9
17%
61-75
17
30%
12
23%
76-90
Пропущено
29
40
15 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 24
6
21%
6
15%
1-15
4
14%
5
13%
16-30
5
17%
10
25%
31-45
2
7%
6
15%
46-60
3
10%
5
13%
61-75
9
31%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:1
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Пеньяроль - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сан-Паулу - Жувентуде 1:2 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:3 Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
Точный счет
0:1
6 раз 32%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
Точный счет
0:1
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 46%
2
9 раз 24%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
1
14 раз 38%
2
10 раз 27%
0
7 раз 19%
3
6 раз 16%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
172
711
118
414
316
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
135
811
513
217
315
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
325
Больше Меньше
307
1522
1621
631
631
334
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|38
|23
|10
|5
|58 - 28
|79
|2.
|0:1
|38
|22
|7
|9
|60 - 33
|73
|3.
|0:1
|38
|20
|9
|9
|59 - 41
|69
|4.
|2:0
|38
|19
|11
|8
|52 - 39
|68
|5.
|0:2
|38
|18
|11
|9
|53 - 35
|65
|6.
|0:1
|38
|17
|8
|13
|52 - 42
|59
|7.
|1:0
|38
|15
|11
|12
|52 - 45
|56
|8.
|1:0
|38
|15
|8
|15
|48 - 49
|53
|9.
|1:0
|38
|14
|10
|14
|43 - 41
|52
|10.
|2:1
|38
|14
|8
|16
|43 - 56
|50
|11.
|1:0
|38
|14
|7
|17
|44 - 50
|49
|12.
|1:0
|38
|12
|10
|16
|33 - 39
|46
|13.
|0:1
|38
|12
|9
|17
|44 - 48
|45
|14.
|0:1
|38
|11
|12
|15
|48 - 59
|45
|15.
|0:0
|38
|10
|15
|13
|46 - 54
|45
|16.
|2:1
|38
|10
|14
|14
|41 - 48
|44
|17.
|0:0
|38
|11
|10
|17
|40 - 45
|43
|18.
|1:2
|38
|9
|11
|18
|42 - 58
|38
|19.
|0:1
|38
|7
|9
|22
|29 - 57
|30
|20.
|1:2
|38
|6
|12
|20
|29 - 49
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|19
|14
|5
|0
|31 - 8
|47
|2.
|1:0
|19
|12
|5
|2
|30 - 12
|41
|3.
|0:1
|19
|12
|3
|4
|31 - 18
|39
|4.
|0:1
|19
|12
|2
|5
|34 - 16
|38
|5.
|0:2
|19
|11
|5
|3
|30 - 15
|38
|6.
|1:0
|19
|10
|8
|1
|37 - 18
|38
|7.
|0:1
|19
|11
|4
|4
|28 - 20
|37
|8.
|1:0
|19
|11
|3
|5
|24 - 15
|36
|9.
|1:0
|19
|10
|5
|4
|29 - 16
|35
|10.
|2:1
|19
|10
|5
|4
|29 - 24
|35
|11.
|2:1
|19
|8
|7
|4
|24 - 19
|31
|12.
|0:1
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|13.
|0:1
|19
|9
|2
|8
|26 - 24
|29
|14.
|1:0
|19
|7
|8
|4
|20 - 16
|29
|15.
|1:0
|19
|8
|3
|8
|23 - 23
|27
|16.
|0:0
|19
|6
|8
|5
|26 - 26
|26
|17.
|0:0
|19
|7
|4
|8
|24 - 21
|25
|18.
|1:2
|19
|5
|8
|6
|22 - 27
|23
|19.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|16 - 24
|20
|20.
|1:2
|19
|3
|5
|11
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|11
|5
|3
|28 - 16
|38
|2.
|0:1
|19
|10
|5
|4
|26 - 17
|35
|3.
|0:1
|19
|9
|5
|5
|31 - 21
|32
|4.
|0:2
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|5.
|1:0
|19
|6
|4
|9
|21 - 27
|22
|6.
|2:0
|19
|5
|6
|8
|21 - 31
|21
|7.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|21 - 24
|20
|8.
|0:0
|19
|4
|7
|8
|20 - 28
|19
|9.
|1:0
|19
|5
|3
|11
|15 - 27
|18
|10.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|16 - 24
|18
|11.
|1:0
|19
|5
|2
|12
|13 - 23
|17
|12.
|1:0
|19
|4
|5
|10
|24 - 34
|17
|13.
|1:0
|19
|4
|5
|10
|14 - 25
|17
|14.
|0:1
|19
|3
|7
|9
|18 - 24
|16
|15.
|1:2
|19
|3
|7
|9
|13 - 26
|16
|16.
|1:2
|19
|4
|3
|12
|20 - 31
|15
|17.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|14 - 32
|15
|18.
|0:1
|19
|3
|6
|10
|21 - 35
|15
|19.
|2:1
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|20.
|0:1
|19
|2
|4
|13
|13 - 33
|10
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Витория
|Алеррандро
|15 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|14 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|13 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|14
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10