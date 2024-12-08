Тур: 38.
2:1
Конец матча
Ход матча
37'
63'
1:1
81'
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
12
Виктор
Джон
34
Адриэлсон
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
99
Жезус
Игор
93
Жандрей
22
Нето
Руан
35
Sabino2
28
Alan
Franco1
36
Patryck
- Основной состав
-
12 Виктор ДжонВратарь
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Жезус ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 КуябаноЗащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
-
22 Нето РуанЗащитник
-
35 Sabino2Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 PatryckПолузащитник
- Нападающий
-
17 Силва АндреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
50 Йонг
-
-
-
34 Igao
-
-
-
-
25 Alisson II
-
Главный тренер: Субельдия Луис
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
72.2%
8 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
41 матч
31.7%
22%
46.3%
13 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
19.5%
46.3%
34.2%
8 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.1%
19.5%
46.4%
14 побед 8 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.57
0.91
Среднее время на гол
57
99
Всего голов
42
27
Голов в среднем за матч
2.1
1.42
Среднее время на гол
42
63
Всего голов
75
47
Голов в среднем за матч
1.83
1.15
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
Среднее время на гол
49
78
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|8
|0.21
|Энрике Луис IX
|7 (1)
|0.18
|Жезус Игор
|5
|0.13
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|0.13
|Куябано
|4
|0.11
|Сантос Жуниор
|4
|0.11
|Грегоре
|3
|0.08
|Данило Барбоза
|3
|0.08
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.08
|Понте Матео
|3
|0.08
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.05
|Мартинс Матеус
|2
|0.05
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.03
|Альмада Тьяго
|1
|0.03
|Джеффиньо
|1
|0.03
|Kaue
|1
|0.03
|Вела Карлос
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|1
|0.03
|Адриэлсон
|1
|0.03
|Алтер Лукас
|1
|0.03
|Jacob Montes
|1
|0.03
|Фрейтас Марлон
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Барбоса Александер
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|11 (1)
|0.29
|Лукас Моура
|10 (2)
|0.26
|Силва Андре III
|7
|0.18
|Кальери Хонатан
|5
|0.13
|William Gomes
|3
|0.08
|_Ferreira
|3
|0.08
|Густаво Диас
|2
|0.05
|Феррейра Факундо
|2
|0.05
|Арболеда Роберт
|2
|0.05
|Wellington Rato
|1
|0.03
|Alisson II
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Феррареси Науэль
|1
|0.03
|Lizeiro
|1
|0.03
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.03
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Льюис Джамал
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барбоса Александер
|10
|2
|Грегоре
|8
|0
|Баштуш Бартоломеу
|6
|0
|Фрейтас Марлон
|6
|0
|Соарес Франсиско
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Куябано
|5
|0
|Жорж Артур
|4
|0
|Данило Барбоза
|4
|0
|Алтер Лукас
|4
|0
|Энрике Луис IX
|4
|0
|Понте Матео
|4
|0
|Че Че
|2
|1
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|Виктор Джон
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Жезус Игор
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Альмада Тьяго
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Мартинс Матеус
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|12
|1
|Луис Франциско Зубелдиа
|10
|1
|Igor Vinicius
|6
|1
|Alan Franco1
|5
|1
|Кальери Хонатан
|6
|0
|Welington
|5
|0
|Alisson II
|5
|0
|Лукас Моура
|4
|0
|Michel Araujo
|4
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Арболеда Роберт
|3
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Sabino2
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Rodrigo Nestor
|3
|0
|Wellington Rato
|3
|0
|Бобадилья Дамиан
|3
|0
|Рафинья XXI
|3
|0
|_Ferreira
|3
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Феррареси Науэль
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|William Gomes
|2
|0
|Антонио Маркос
|1
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Нето Руан
|1
|0
|Рафаэль Пирес
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Maximiliano Cuberas
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
47% (9)
5% (1)
Сан-Паулу
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
53% (10)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
11
Ботафого Рио-де-Жанейро
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
68% (13)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Сан-Паулу
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
23
28
Ботафого Рио-де-Жанейро
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (9)
58% (22)
18% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
42% (16)
29% (11)
Сан-Паулу
30%
70%
9 побед 21 поражение
Первый тайм
11% (4)
45% (17)
45% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
37% (14)
29% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
26
39
Голы по времени матча
Забито
30
23
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
6
20%
3
13%
1-15
1
3%
2
9%
16-30
4
13%
5
22%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
6
20%
5
22%
61-75
9
30%
5
22%
76-90
Пропущено
14
24
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
14%
4
17%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
2
14%
10
42%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
5
21%
76-90
Забито
28
31
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 14
21 Не забивали 21
6
21%
8
26%
1-15
3
11%
4
13%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
5
18%
5
16%
61-75
9
32%
7
23%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
4
25%
2
11%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
4
25%
4
22%
76-90
Забито
58
54
21 В 1-м тайме 26
37 Во 2-м тайме 28
25 Забивали первыми 21
6 Не забивали 7
12
21%
11
20%
1-15
4
7%
6
11%
16-30
5
9%
9
17%
31-45
8
14%
6
11%
46-60
11
19%
10
19%
61-75
18
31%
12
22%
76-90
Пропущено
30
42
15 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 25
6
20%
6
14%
1-15
4
13%
5
12%
16-30
5
17%
11
26%
31-45
2
7%
6
14%
46-60
4
13%
5
12%
61-75
9
30%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:1
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Пеньяроль - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сан-Паулу - Жувентуде 1:2 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:3 Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
Точный счет
0:1
6 раз 32%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
Точный счет
0:1
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
9 раз 24%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 45%
2
10 раз 26%
0
5 раз 13%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
1
15 раз 39%
2
10 раз 26%
0
7 раз 18%
3
6 раз 16%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
172
811
118
415
316
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
145
811
514
217
316
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
335
Больше Меньше
317
1622
1622
632
632
335
137
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Коринтианс
|Алберто Юри
|15 (5)
|Витория
|Алеррандро
|15 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|13 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|12 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|14
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10