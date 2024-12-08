Тур: 38.
2:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
7'
1:0
20'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
2
Тинга
I
4
Тити
33
Eros
Mancuso
35
Эркулес
11
Мариньо
15
Гомес
Бруно
44
Витао
40
Ромуло
17
Бруно
Табата
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Тинга IЗащитник
-
4 ТитиЗащитник
-
33 Eros MancusoЗащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 МариньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
37 КауанПолузащитник
-
26 Лопес БреноПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
-
10 Калебе
-
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гомес БруноЗащитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бруно ТабатаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 YagoЗащитник
- Полузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
24 Anthoni
-
-
-
39 Luis Aquino
-
-
Главный тренер: Roger Machado
История личных встреч
Форталеза Сеара
Интернасьонал Порту Алегре
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
14
3
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
1.92
0.77
Тотал матчей
2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
46
117
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.21
|Moises Vieira
|7
|0.18
|Почеттино Томас
|5
|0.13
|Лопес Брено
|5
|0.13
|Renato Kayzer
|5 (1)
|0.13
|Мариньо
|4
|0.11
|Эркулес
|4
|0.11
|Пикашу Яго
|2
|0.05
|Кушчевич Беньямин
|2
|0.05
|Leandro Martinez I
|1
|0.03
|Тинга I
|1
|0.03
|Пачеко Бруно
|1
|0.03
|Мачука Иманоль
|1
|0.03
|Наварро Кевин
|1
|0.03
|Eros Mancuso
|1
|0.03
|Тити
|1
|0.03
|Кардона Томас
|1
|0.03
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Велисон Хосе
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|11
|0.29
|Борре Рафаэль
|9
|0.24
|Патрик Алан
|8 (4)
|0.21
|Бернабей Александро
|3
|0.08
|Валенсия Эннер
|3
|0.08
|Энрике Бруно
|3
|0.08
|Тьяго Маия
|2
|0.05
|Бруно Табата
|2
|0.05
|Вандерсон
|2
|0.05
|Гомес Бруно
|1
|0.03
|Бустос Фабрисио
|1
|0.03
|Гомес Игор
|1
|0.03
|Gustavo Alves
|1
|0.03
|Gabriel Carvalho
|1
|0.03
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|Мальо Уго
|1
|0.03
|Меркадо Габриэль
|1
|0.03
|Витао
|1
|0.03
|Ricardo Mathias
|1
|0.03
|Рохель Агустин
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|10
|2
|Эркулес
|6
|2
|Тити
|8
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|8
|0
|Аугусто Педро
|8
|0
|Кушчевич Беньямин
|6
|1
|Пикашу Яго
|7
|0
|Мариньо
|4
|1
|Eros Mancuso
|4
|1
|Кардона Томас
|4
|0
|Leandro Martinez I
|4
|0
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Пачеко Бруно
|4
|0
|Тинга I
|2
|1
|Renato Kayzer
|2
|1
|Россетто Матеус
|3
|0
|Велисон Хосе
|1
|1
|Саша Лукас
|2
|0
|Рикардо Жоао
|2
|0
|Наварро Кевин
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|11
|0
|Фернандо Режес
|7
|0
|Меркадо Габриэль
|6
|0
|Борре Рафаэль
|6
|0
|Энрике Бруно
|5
|0
|Витао
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Тьяго Маия
|4
|0
|Рочет Серхио
|4
|0
|Ромуло
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Бернабей Александро
|4
|0
|Рохель Агустин
|2
|1
|Патрик Алан
|3
|0
|Гомес Бруно
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Гомес Игор
|3
|0
|Gabriel Carvalho
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Валенсия Эннер
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Ricardo Mathias
|2
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Anthoni
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
61% (11)
39% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
10
Форталеза Сеара
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
17
28
Форталеза Сеара
80.8%
19.2%
21 победа 5 поражений
Первый тайм
41% (15)
49% (18)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
35% (13)
22% (8)
Интернасьонал Порту Алегре
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (7)
54% (20)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
35% (13)
38% (14)
Сухие победы
14
5
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
21
38
Голы по времени матча
Забито
28
23
17 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 9
20 Не забивали 23
6
21%
1
4%
1-15
5
18%
2
9%
16-30
6
21%
7
30%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
2
7%
5
22%
61-75
5
18%
5
22%
76-90
Пропущено
9
18
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
0
0%
4
22%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
6
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
4
22%
61-75
2
22%
3
17%
76-90
Забито
21
30
13 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
3
14%
3
10%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
6
29%
5
17%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
5
24%
5
17%
61-75
3
14%
11
37%
76-90
Пропущено
31
15
18 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
7
23%
1
7%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
6
19%
4
27%
31-45
4
13%
4
27%
46-60
2
6%
3
20%
61-75
7
23%
2
13%
76-90
Забито
49
53
30 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 33
24 Забивали первыми 20
7 Не забивали 6
9
18%
4
8%
1-15
9
18%
4
8%
16-30
12
24%
12
23%
31-45
4
8%
7
13%
46-60
7
14%
10
19%
61-75
8
16%
16
30%
76-90
Пропущено
40
33
22 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 25
7
18%
5
15%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
9
23%
10
30%
31-45
5
13%
4
12%
46-60
4
10%
7
21%
61-75
9
23%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Гойаненсе - Форталеза Сеара 3:1 Витория - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Форталеза Сеара 2:2
Форталеза Сеара - Васко да Гама 3:0 Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 4:1 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:0
7 раз 39%
1:1
4 раза 22%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
1 раз 5%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Точный счет
1:0
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
0:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 46%
0
7 раз 19%
2
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
1
16 раз 43%
2
9 раз 24%
0
6 раз 16%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
172
612
910
513
316
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
144
712
612
118
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
307
Больше Меньше
316
1324
1522
631
631
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|38
|23
|10
|5
|58 - 28
|79
|2.
|0:1
|38
|22
|7
|9
|60 - 33
|73
|3.
|0:1
|38
|20
|9
|9
|59 - 41
|69
|4.
|2:0
|38
|19
|11
|8
|52 - 39
|68
|5.
|0:2
|38
|18
|11
|9
|53 - 35
|65
|6.
|0:1
|38
|17
|8
|13
|52 - 42
|59
|7.
|0:0
|38
|14
|12
|12
|51 - 45
|54
|8.
|1:0
|38
|15
|8
|15
|48 - 49
|53
|9.
|1:0
|38
|14
|10
|14
|43 - 41
|52
|10.
|2:1
|38
|14
|8
|16
|43 - 56
|50
|11.
|1:0
|38
|14
|7
|17
|44 - 50
|49
|12.
|0:0
|38
|12
|10
|16
|44 - 47
|46
|13.
|1:0
|38
|12
|10
|16
|33 - 39
|46
|14.
|0:1
|38
|11
|12
|15
|48 - 59
|45
|15.
|0:0
|38
|10
|15
|13
|46 - 54
|45
|16.
|2:1
|38
|10
|14
|14
|41 - 48
|44
|17.
|0:0
|38
|11
|10
|17
|40 - 45
|43
|18.
|1:2
|38
|9
|11
|18
|42 - 58
|38
|19.
|0:1
|38
|7
|9
|22
|29 - 57
|30
|20.
|1:2
|38
|6
|12
|20
|29 - 49
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|19
|14
|5
|0
|31 - 8
|47
|2.
|1:0
|19
|12
|5
|2
|30 - 12
|41
|3.
|0:1
|19
|12
|3
|4
|31 - 18
|39
|4.
|0:1
|19
|12
|2
|5
|34 - 16
|38
|5.
|0:2
|19
|11
|5
|3
|30 - 15
|38
|6.
|0:0
|19
|10
|8
|1
|37 - 18
|38
|7.
|0:1
|19
|11
|4
|4
|28 - 20
|37
|8.
|1:0
|19
|11
|3
|5
|24 - 15
|36
|9.
|1:0
|19
|10
|5
|4
|29 - 16
|35
|10.
|2:1
|19
|10
|5
|4
|29 - 24
|35
|11.
|2:1
|19
|8
|7
|4
|24 - 19
|31
|12.
|0:0
|19
|9
|3
|7
|26 - 23
|30
|13.
|0:1
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|14.
|1:0
|19
|7
|8
|4
|20 - 16
|29
|15.
|1:0
|19
|8
|3
|8
|23 - 23
|27
|16.
|0:0
|19
|6
|8
|5
|26 - 26
|26
|17.
|0:0
|19
|7
|4
|8
|24 - 21
|25
|18.
|1:2
|19
|5
|8
|6
|22 - 27
|23
|19.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|16 - 24
|20
|20.
|1:2
|19
|3
|5
|11
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|11
|5
|3
|28 - 16
|38
|2.
|0:1
|19
|10
|5
|4
|26 - 17
|35
|3.
|0:1
|19
|9
|5
|5
|31 - 21
|32
|4.
|0:2
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|5.
|1:0
|19
|6
|4
|9
|21 - 27
|22
|6.
|2:0
|19
|5
|6
|8
|21 - 31
|21
|7.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|21 - 24
|20
|8.
|0:0
|19
|4
|7
|8
|20 - 28
|19
|9.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|16 - 24
|18
|10.
|1:0
|19
|5
|2
|12
|13 - 23
|17
|11.
|1:0
|19
|4
|5
|10
|24 - 34
|17
|12.
|1:0
|19
|4
|5
|10
|14 - 25
|17
|13.
|0:0
|19
|4
|4
|11
|14 - 27
|16
|14.
|0:0
|19
|3
|7
|9
|18 - 24
|16
|15.
|1:2
|19
|3
|7
|9
|13 - 26
|16
|16.
|1:2
|19
|4
|3
|12
|20 - 31
|15
|17.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|14 - 32
|15
|18.
|0:1
|19
|3
|6
|10
|21 - 35
|15
|19.
|2:1
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|20.
|0:1
|19
|2
|4
|13
|13 - 33
|10
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Витория
|Алеррандро
|15 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|14 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|13 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|14
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10