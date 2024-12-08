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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 38.
Форталеза Сеара
2:0
Первый тайм: 45'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
1:0
7' Гол
Moises Vieira
2:0
20' Гол
Moises Vieira

Ход матча

7'
Moises Vieira
1:0
20'
Moises Vieira
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Форталеза Сеара
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
1.18
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рикардо
Жоао
19
Бритес
Эмануэль
2
Тинга
I
4
Тити
33
Eros
Mancuso
35
Эркулес
20
Россетто
Матеус
11
Мариньо
21
Moises
Vieira
7
Почеттино
Томас
9
Лусеро
Хуан
Мартин
1
Рочет
Серхио
15
Гомес
Бруно
20
Афонсо
Клейтон
Мишель
44
Витао
26
Бернабей
Александро
40
Ромуло
8
Энрике
Бруно
17
Бруно
Табата
47
Gustavo
Alves
19
Борре
Рафаэль
13
Валенсия
Эннер
Форталеза Сеара
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-2-2

История личных встреч

Форталеза Сеара
Интернасьонал Порту Алегре

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
5:1
СA
4:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:1
К
1:0
К
3:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

14
3

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

1.92
0.77

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

46
117

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.21
Moises Vieira 7 0.18
Почеттино Томас 5 0.13
Лопес Брено 5 0.13
Renato Kayzer 5 (1) 0.13
Мариньо 4 0.11
Эркулес 4 0.11
Пикашу Яго 2 0.05
Кушчевич Беньямин 2 0.05
Leandro Martinez I 1 0.03
Тинга I 1 0.03
Пачеко Бруно 1 0.03
Мачука Иманоль 1 0.03
Наварро Кевин 1 0.03
Eros Mancuso 1 0.03
Тити 1 0.03
Кардона Томас 1 0.03
Бритес Эмануэль 0 0
Велисон Хосе 0 0
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 11 0.29
Борре Рафаэль 9 0.24
Патрик Алан 8 (4) 0.21
Бернабей Александро 3 0.08
Валенсия Эннер 3 0.08
Энрике Бруно 3 0.08
Тьяго Маия 2 0.05
Бруно Табата 2 0.05
Вандерсон 2 0.05
Гомес Бруно 1 0.03
Бустос Фабрисио 1 0.03
Гомес Игор 1 0.03
Gustavo Alves 1 0.03
Gabriel Carvalho 1 0.03
Фернандо Режес 1 0.03
Мальо Уго 1 0.03
Меркадо Габриэль 1 0.03
Витао 1 0.03
Ricardo Mathias 1 0.03
Рохель Агустин 0 0
Ренан Роберт 0 0
Lucca Drummond 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 10 2
Эркулес 6 2
Тити 8 0
Лусеро Хуан Мартин 8 0
Аугусто Педро 8 0
Кушчевич Беньямин 6 1
Пикашу Яго 7 0
Мариньо 4 1
Eros Mancuso 4 1
Кардона Томас 4 0
Leandro Martinez I 4 0
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Пачеко Бруно 4 0
Тинга I 2 1
Renato Kayzer 2 1
Россетто Матеус 3 0
Велисон Хосе 1 1
Саша Лукас 2 0
Рикардо Жоао 2 0
Наварро Кевин 2 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Калебе 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 11 0
Фернандо Режес 7 0
Меркадо Габриэль 6 0
Борре Рафаэль 6 0
Энрике Бруно 5 0
Витао 5 0
Аларио Лукас 4 0
Тьяго Маия 4 0
Рочет Серхио 4 0
Ромуло 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Бернабей Александро 4 0
Рохель Агустин 2 1
Патрик Алан 3 0
Гомес Бруно 3 0
Вандерсон 3 0
Гомес Игор 3 0
Gabriel Carvalho 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Валенсия Эннер 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Ricardo Mathias 2 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Бруно Табата 1 0
José Maurisio3 1 0
Anthoni 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
61% (11)
39% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
10
Форталеза Сеара
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

17
28
Форталеза Сеара
80.8%
19.2%
21 победа 5 поражений
Первый тайм
41% (15)
49% (18)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
35% (13)
22% (8)
Интернасьонал Порту Алегре
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (7)
54% (20)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
35% (13)
38% (14)

Сухие победы

14
5

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

21
38

Голы по времени матча

Забито

28
23
17 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 9
20 Не забивали 23
6
21%
1
4%
1-15
5
18%
2
9%
16-30
6
21%
7
30%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
2
7%
5
22%
61-75
5
18%
5
22%
76-90

Пропущено

9
18
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
0
0%
4
22%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
6
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
4
22%
61-75
2
22%
3
17%
76-90

Забито

21
30
13 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
3
14%
3
10%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
6
29%
5
17%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
5
24%
5
17%
61-75
3
14%
11
37%
76-90

Пропущено

31
15
18 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
7
23%
1
7%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
6
19%
4
27%
31-45
4
13%
4
27%
46-60
2
6%
3
20%
61-75
7
23%
2
13%
76-90

Забито

49
53
30 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 33
24 Забивали первыми 20
7 Не забивали 6
9
18%
4
8%
1-15
9
18%
4
8%
16-30
12
24%
12
23%
31-45
4
8%
7
13%
46-60
7
14%
10
19%
61-75
8
16%
16
30%
76-90

Пропущено

40
33
22 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 25
7
18%
5
15%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
9
23%
10
30%
31-45
5
13%
4
12%
46-60
4
10%
7
21%
61-75
9
23%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Гойаненсе - Форталеза Сеара 3:1 Витория - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Форталеза Сеара 2:2
Форталеза Сеара - Васко да Гама 3:0 Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 4:1 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:0
7 раз 39%
1:1
4 раза 22%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
1 раз 5%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Точный счет

1:0
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
0:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 46%
0
7 раз 19%
2
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
1
16 раз 43%
2
9 раз 24%
0
6 раз 16%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
17
2
6
12
1.5
9
10
5
13
2.5
3
16
1
17
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
14
4
7
12
1.5
6
12
1
18
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
7
0.5
Больше Меньше
31
6
13
24
1.5
15
22
6
31
2.5
6
31
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 38 23 10 5 58 - 28 79
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 38 22 7 9 60 - 33 73
3.
Фламенго
 0:1 38 20 9 9 59 - 41 69
4.
Форталеза Сеара
 2:0 38 19 11 8 52 - 39 68
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 38 18 11 9 53 - 35 65
6.
Сан-Паулу
 0:1 38 17 8 13 52 - 42 59
7.
Коринтианс
 0:0 38 14 12 12 51 - 45 54
8.
Байя
 1:0 38 15 8 15 48 - 49 53
9.
Крузейро
 1:0 38 14 10 14 43 - 41 52
10.
Васко да Гама
 2:1 38 14 8 16 43 - 56 50
11.
Витория
 1:0 38 14 7 17 44 - 50 49
12.
Гремио
 0:0 38 12 10 16 44 - 47 46
13.
Флуминенсе
 1:0 38 12 10 16 33 - 39 46
14.
Жувентуде
 0:1 38 11 12 15 48 - 59 45
15.
Атлетико Минейро
 0:0 38 10 15 13 46 - 54 45
16.
Ред Булл Брагантино
 2:1 38 10 14 14 41 - 48 44
17.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 38 11 10 17 40 - 45 43
18.
Крисьюма
 1:2 38 9 11 18 42 - 58 38
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 38 7 9 22 29 - 57 30
20.
Куяба
 1:2 38 6 12 20 29 - 49 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2:0 19 14 5 0 31 - 8 47
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 12 5 2 30 - 12 41
3.
Сан-Паулу
 0:1 19 12 3 4 31 - 18 39
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 19 12 2 5 34 - 16 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Коринтианс
 0:0 19 10 8 1 37 - 18 38
7.
Фламенго
 0:1 19 11 4 4 28 - 20 37
8.
Байя
 1:0 19 11 3 5 24 - 15 36
9.
Крузейро
 1:0 19 10 5 4 29 - 16 35
10.
Васко да Гама
 2:1 19 10 5 4 29 - 24 35
11.
Ред Булл Брагантино
 2:1 19 8 7 4 24 - 19 31
12.
Гремио
 0:0 19 9 3 7 26 - 23 30
13.
Жувентуде
 0:1 19 8 6 5 27 - 24 30
14.
Флуминенсе
 1:0 19 7 8 4 20 - 16 29
15.
Витория
 1:0 19 8 3 8 23 - 23 27
16.
Атлетико Минейро
 0:0 19 6 8 5 26 - 26 26
17.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 7 4 8 24 - 21 25
18.
Крисьюма
 1:2 19 5 8 6 22 - 27 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 19 5 5 9 16 - 24 20
20.
Куяба
 1:2 19 3 5 11 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 19 10 5 4 26 - 17 35
3.
Фламенго
 0:1 19 9 5 5 31 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 19 7 6 6 23 - 20 27
5.
Витория
 1:0 19 6 4 9 21 - 27 22
6.
Форталеза Сеара
 2:0 19 5 6 8 21 - 31 21
7.
Сан-Паулу
 0:1 19 5 5 9 21 - 24 20
8.
Атлетико Минейро
 0:0 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 4 6 9 16 - 24 18
10.
Флуминенсе
 1:0 19 5 2 12 13 - 23 17
11.
Байя
 1:0 19 4 5 10 24 - 34 17
12.
Крузейро
 1:0 19 4 5 10 14 - 25 17
13.
Коринтианс
 0:0 19 4 4 11 14 - 27 16
14.
Гремио
 0:0 19 3 7 9 18 - 24 16
15.
Куяба
 1:2 19 3 7 9 13 - 26 16
16.
Крисьюма
 1:2 19 4 3 12 20 - 31 15
17.
Васко да Гама
 2:1 19 4 3 12 14 - 32 15
18.
Жувентуде
 0:1 19 3 6 10 21 - 35 15
19.
Ред Булл Брагантино
 2:1 19 2 7 10 17 - 29 13
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:1 19 2 4 13 13 - 33 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Витория Алеррандро 15 (4)
Коринтианс Алберто Юри 14 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 13 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 14
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Г О О О О Л - Moises Vieira бьет в цель!
  • 7'
    Г О О О О Л - Moises Vieira бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Форталеза Сеара
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
1.18
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7.20
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15.00
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Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Форталеза Сеара 2:0 Интернасьонал Порту Алегре онлайн

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