Еще и еще нам прошлый эпизод показывают. Нематов действительно до мяча там дотянулся. А вот ситуация, когда был фол... Что-то ее я не рассмотрел.

Черан у нас желтую карточку попадает. Рефери дает ее за разговоры с рефери. Заслуженное наказание от рефери.

Уже совсем немного до конца первого тайма остается играть. Пока игра совсем без моментов и забитых мячей у нас. Ждем голов, что тут сказать еще?

Мозговой нанес дальний удар по воротам соперника - мяч полетел значительно выше цели. Своей мишени снаряд так и не достиг.

Черан на дальней штанге попытался до мяча добраться, но навес в его адрес получился слишком сильным и неудачным. Потеря в итоге случилась.

Абдумаджидов! После навеса с левого края 19-летний игрок номинальных хозяев нанес удар по воротам соперника - сфера полетела значительно выше цели!

С огромным любопытством смотрят на игру болельщики, хотя забитых мячей у нас нет. Хочется более активной игры нам посмотреть. Пока же первый тайм позади - 0:0.

Базаров ушел от одного игрока, от второго, после чего прострелил мяч в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось.

Угловой "Пахтакор" сейчас подал у ворот соперника. С огромным трудом там при обороне собственных ворот "Насаф" сумел выбить сферу подальше от рамки.

Полчаса почти оппоненты провели на футбольном газоне местного стадиона. Пока голов забитых мы не видим. Но и опасных моментов особо не видим.

Марушич справа оказался с мячом. Последовал от него навес в центр штрафной - сфера в руки голкиперу прилетела. Тот на выходе сработал в рамке.

Пока самый опасный момент в этом матче был у ворот "Пахтакора". Но сейчас голевых ситуаций в матче мы не видим. Скажем так: от слова "совсем".

Джигаури оказался сейчас на газоне. По ноге его оприходовал тут соперник. Рефери все-таки фиксирует нарушение правил в матче.

Контратаку сейчас провели хозяева. Последовал прострел с левого края в центр штрафной, и мяч подальше от ворот выбивает Мозговой.

ОПАСНО! Хамдамов красиво в падении пробил по воротам соперника сейчас, и там Нематов в красивом прыжке до снаряда дотянулся. Но углового не будет, фол в атаке.

25' Еще один угловой подали игроки "Насафа"сейчас. Подача с левого края была безадресной. Мяч улетел подальше от рамки. Получилось не совсем удачно.

24' Адхамзода вернулся к игре. Не потребовалась ему помощь медицинского штаба. Все в порядке с футболистом. Он игру сможет продолжить.

23' Штрафной удар сейчас заработали гости. Пробил игрок гостей по воротам, но попал в игрока "Пахтакора", который оказался на футбольном газоне. Ему нужна помощь.

21' Кенжабоев сейчас простреливал мяч с левого края в центр штрафной - сфера прилетела в руки голкиперу. Стали игроки "Насафа" активнее действовать флангами

20' ОПАСНО! "Насаф" мог забивать! Абдурахматов! Классно он после смещения с правого края в центр нанес выстрел в дальний угол! Мяч рядом со стойкой просвистел!

19' Удивительно, что "Насаф" пока не использует свои техничные навыки. Нет и тех скоростей, которым обладают игроки "Насафа", вне всяких сомнений.

18' Еще одна подача от гостей. Теперь сам Марушич пытался в центре штрафной до снаряда добраться, но защитники его на долю секунды опередили.

16' Марушич на левом фланге у гостей получил мяч, после чего выполнил подачу в центр штрафной - сфера снова в перчатки киперу прилетела.

15' 15 минут отыграли оппоненты в этой встрече. Пока все очень уверенно в атаке у коллектива гостей, которые к воротам соперника бегают значительно чаще.