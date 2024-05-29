Стадион: Milliy Stadium. Главный судья: Асимов Азиз
Ход матча
38'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Черан ДраганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шацких Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Голбан ИгорьЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бердиев Рузикул
История личных встреч
Пахтакор
Насаф
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 10 побед
28 матчей
50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
1.47
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.36
0.88
Среднее время на гол
66
102
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
1.43
0.93
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
63
96
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Пахтакор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черан Драган
|1
|0
Насаф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Пахтакор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пахтакор - Кызылкум 1:1 Динамо Самарканд - Пахтакор 1:1 Олимпик Ташкент - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Металлург Бекабад 4:3
Пахтакор - Согдиана 2:3 Локомотив Ташкент - Пахтакор 3:0 Пахтакор - Насаф 0:0 Сурхан - Пахтакор 0:3 Пюник - Пахтакор 1:1 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Александрия - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Аль-Фейха 1:4 Пахтакор - Бунёдкор 2:3 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Сурхан - Пахтакор 1:2 Ахал - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Насаф 1:1 Бухара - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Ахал 3:0
Насаф
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Насаф - Динамо Самарканд 1:1 Сурхан - Насаф 0:1 Насаф - Бунёдкор 0:0 АГМК - Насаф 3:4
Андижан - Насаф 1:1 Насаф - Кызылкум 2:1 Пахтакор - Насаф 0:0 Насаф - Олимпик Ташкент 2:0 Аль-Айн - Насаф 2:1 Насаф - Аль-Айн 0:0 Насаф - Брук-Бет Термалица 0:2 Мауаэнсе - Насаф 0:1 Сегед - Насаф 2:0 Факел - Насаф 1:2 Алания - Насаф 0:1 КФ Лапи - Насаф 1:2 Аль-Садд - Насаф 2:2 АГМК - Насаф 1:1 Насаф - Аль-Фейсали Амман 3:1 Насаф - Согдиана 0:0
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пахтакор 0:0 Насаф
Исход игры
Пахтакор
75% (87)
Ничья
14.7% (17)
Насаф
10.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
50% (55)
Меньше
50% (55)
Обе команды забьют
Да
61.82% (68)
Нет
38.18% (42)
Популярный счёт
2:1 Пахтакор
37.1% (43)
2:0 Пахтакор
16.4% (19)
1:0 Пахтакор
14.7% (17)
1:1 Ничья
11.2% (13)
0:1 Насаф
5.2% (6)
1:2 Насаф
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
3:1 Пахтакор
2.6% (3)
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