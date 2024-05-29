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  4. Суперкубок 2024
Стадион: . Главный судья: Асимов Азиз
Пахтакор
0:0
Перерыв
Насаф

Ход матча

38'
Черан Драган
 
Прогнозы 116
Пахтакор 75% (87)
X 14.7% (17)
Насаф 10.3% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пахтакор
Ничья
Насаф
4.20
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2.35
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3.40
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Все Коэффициенты
Пахтакор
Насаф

История личных встреч

Пахтакор
Насаф

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 10 побед

28 матчей

50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
0:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
К
1:2
С
1:0
С
2:3
С
3:0
С
4:1
С
1:2
К
2:1
С
2:1
С
4:0
С
2:3
П
4:0
П
2:1
К
1:0
К
0:3
П
2:1
ПФЛУ
1:1
П
0:1
ПФЛУ
0:1
П
3:1
П
2:0
П
0:0

Голы

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.47
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.36
0.88

Среднее время на гол

66
102

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

1.43
0.93

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

63
96

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Пахтакор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черан Драган 1 0
Насаф
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Пахтакор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пахтакор - Кызылкум 1:1 Динамо Самарканд - Пахтакор 1:1 Олимпик Ташкент - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Металлург Бекабад 4:3
Пахтакор - Согдиана 2:3 Локомотив Ташкент - Пахтакор 3:0 Пахтакор - Насаф 0:0 Сурхан - Пахтакор 0:3 Пюник - Пахтакор 1:1 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Александрия - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Аль-Фейха 1:4 Пахтакор - Бунёдкор 2:3 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Сурхан - Пахтакор 1:2 Ахал - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Насаф 1:1 Бухара - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Ахал 3:0
Насаф
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Насаф - Динамо Самарканд 1:1 Сурхан - Насаф 0:1 Насаф - Бунёдкор 0:0 АГМК - Насаф 3:4
Андижан - Насаф 1:1 Насаф - Кызылкум 2:1 Пахтакор - Насаф 0:0 Насаф - Олимпик Ташкент 2:0 Аль-Айн - Насаф 2:1 Насаф - Аль-Айн 0:0 Насаф - Брук-Бет Термалица 0:2 Мауаэнсе - Насаф 0:1 Сегед - Насаф 2:0 Факел - Насаф 1:2 Алания - Насаф 0:1 КФ Лапи - Насаф 1:2 Аль-Садд - Насаф 2:2 АГМК - Насаф 1:1 Насаф - Аль-Фейсали Амман 3:1 Насаф - Согдиана 0:0

Топ нарушителей
Пахтакор Черан Драган 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    С огромным любопытством смотрят на игру болельщики, хотя забитых мячей у нас нет. Хочется более активной игры нам посмотреть. Пока же первый тайм позади - 0:0. 
  • 44'
    Абдумаджидов! После навеса с левого края 19-летний игрок номинальных хозяев нанес удар по воротам соперника - сфера полетела значительно выше цели!
  • 42'
    Черан на дальней штанге попытался до мяча добраться, но навес в его адрес получился слишком сильным и неудачным. Потеря в итоге случилась.
  • 41'
    Мозговой нанес дальний удар по воротам соперника - мяч полетел значительно выше цели. Своей мишени снаряд так и не достиг.
  • 40'
    Уже совсем немного до конца первого тайма остается играть. Пока игра совсем без моментов и забитых мячей у нас. Ждем голов, что тут сказать еще?
  • Желтая карточка
    38'
    Черан у нас желтую карточку попадает. Рефери дает ее за разговоры с рефери. Заслуженное наказание от рефери.
  • 37'
    Еще и еще нам прошлый эпизод показывают. Нематов действительно до мяча там дотянулся. А вот ситуация, когда был фол... Что-то ее я не рассмотрел.
  • Опасный момент
    35'
    ОПАСНО! Хамдамов красиво в падении пробил по воротам соперника сейчас, и там Нематов в красивом прыжке до снаряда дотянулся. Но углового не будет, фол в атаке. 
  • 34'
    Контратаку сейчас провели хозяева. Последовал прострел с левого края в центр штрафной, и мяч подальше от ворот выбивает Мозговой. 
  • 33'
    Джигаури оказался сейчас на газоне. По ноге его оприходовал тут соперник. Рефери все-таки фиксирует нарушение правил в матче. 
  • 32'
    Пока самый опасный момент в этом матче был у ворот "Пахтакора". Но сейчас голевых ситуаций в матче мы не видим. Скажем так: от слова "совсем". 
  • 30'
    Марушич справа оказался с мячом. Последовал от него навес в центр штрафной - сфера в руки голкиперу прилетела. Тот на выходе сработал в рамке. 
  • 29'
    Полчаса почти оппоненты провели на футбольном газоне местного стадиона. Пока голов забитых мы не видим. Но и опасных моментов особо не видим. 
  • Угловой
    28'
    Угловой "Пахтакор" сейчас подал у ворот соперника. С огромным трудом там при обороне собственных ворот "Насаф" сумел выбить сферу подальше от рамки.
  • 26'
    Базаров ушел от одного игрока, от второго, после чего прострелил мяч в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось.
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    • Угловой
      25'
      Еще один угловой подали игроки "Насафа"сейчас. Подача с левого края была безадресной. Мяч улетел подальше от рамки. Получилось не совсем удачно.
    • 24'
      Адхамзода вернулся к игре. Не потребовалась ему помощь медицинского штаба. Все в порядке с футболистом. Он игру сможет продолжить.
    • Травма, повреждение
      23'
      Штрафной удар сейчас заработали гости. Пробил игрок гостей по воротам, но попал в игрока "Пахтакора", который оказался на футбольном газоне. Ему нужна помощь.
    • 21'
      Кенжабоев сейчас простреливал мяч с левого края в центр штрафной - сфера прилетела в руки голкиперу. Стали игроки "Насафа" активнее действовать флангами 
    • Опасный момент
      20'
      ОПАСНО! "Насаф" мог забивать! Абдурахматов! Классно он после смещения с правого края в центр нанес выстрел в дальний угол! Мяч рядом со стойкой просвистел!
    • 19'
      Удивительно, что "Насаф" пока не использует свои техничные навыки. Нет и тех скоростей, которым обладают игроки "Насафа", вне всяких сомнений. 
    • 18'
      Еще одна подача от гостей. Теперь сам Марушич пытался в центре штрафной до снаряда добраться, но защитники его на долю секунды опередили.
    • 16'
      Марушич на левом фланге у гостей получил мяч, после чего выполнил подачу в центр штрафной - сфера снова в перчатки киперу прилетела. 
    • 15'
      15 минут отыграли оппоненты в этой встрече. Пока все очень уверенно в атаке у коллектива гостей, которые к воротам соперника бегают значительно чаще. 
    • 14'
      Гонят фанаты "Пахтакора" сейчас свой коллектив вперед. Кстати говоря, сегодня номинальные хозяева вовсе не фавориты встречи. Видимо, букмекеры составляли котировки на команд, исходя из их выступлений в чемпионате Узбекистана.
    • 12'
      "Пахтакор" перевел мяч с левого края на правый. Хамдамов там попытался протиснуться к воротам оппонентам. Навесил он мяч на партнера, но Бозоров уверенно сработал в обороне!
    • 11'
      Подача с левого края последовала на дальнюю штангу, на Мозгового. Тот сфера сбрасывал на дальнюю штангу, где никого из партнеров уже не оказалось.
    • Угловой
      10'
      "Насаф" провел еще одну неплохую атаку. В итоге угловой удар удалось заработать игрокам команды гостей. Посмотрим, что из этого получится. 
    • 8'
      Голубя сейчас на футбольной арене поймал главный арбитр. Заботливо отнес рефери птицу за пределы поля, передав ее одному из работников стадиона. 
    • 7'
      "Насаф" сумел провести атаку по левому флангу, но подача в центр штрафной получилась крайне неточной и неудачной. Потеря игрового снаряда. 
    • 6'
      Неплохо обстоят дела на поле в плане посещаемости. Сегодня все с этим в порядке. Все ждут только лишь результативную игру.
    • Травма, повреждение
      4'
      Черан оказывается на газоне. Небольшое столкновение происходит по правому флангу с игроком "Насафа". Выходят медики на поле, но вроде обошлось без серьезных травм.
    • 3'
      Пока довольно спокойно играют игроки.Пытаются хозяева подобраться к воротам соперника, но атаки не венчаются успехом. 
    • 2'
      С центра поля первый удар выполняет "Насаф".  "Пахтакор" играет сегодня в форме темно-синего цвета, в то время как "Насаф" предстали перед нами в красной форме
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи командам! Поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал приветствует всех, кто неравнодушен к узбекистанскому футболу. В рамках поединка за Суперкубок страны сыграют «Пахтакор» и «Насаф».  Встреча состоится в Ташкенте, на стадионе «Миллий / Бунедкор».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • 55 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 116
    Пахтакор 75% (87)
    X 14.7% (17)
    Насаф 10.3% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пахтакор
    Ничья
    Насаф
    4.20
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    2.35
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    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пахтакор 0:0 Насаф

    Исход игры
    Пахтакор
    75% (87)
    Ничья
    14.7% (17)
    Насаф
    10.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (55)
    Меньше
    50% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    61.82% (68)
    Нет
    38.18% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Пахтакор
    37.1% (43)
    2:0 Пахтакор
    16.4% (19)
    1:0 Пахтакор
    14.7% (17)
    1:1 Ничья
    11.2% (13)
    0:1 Насаф
    5.2% (6)
    1:2 Насаф
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    3:1 Пахтакор
    2.6% (3)
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