Стадион: Кэрроу Роуд.
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ганн
Энгус
24
Даффи
Шейн
23
Маклин
Кенни
27
Роу
Джонатан
25
Байрам
Сэм
14
Родон
Джо
44
Груев
Илия
22
Грэй
Арчи
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
-
24 Даффи ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Роу ДжонатанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лонг ДжорджВратарь
- Защитник
-
21 Батт ДэнниЗащитник
- Защитник
-
35 Фишер КелленЗащитник
- Полузащитник
-
43 Уэлч ФинлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Байрам СэмЗащитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Грэй АрчиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
История личных встреч
Норвич
Лидс
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
17 матчей
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.25
1.56
Среднее время на гол
72
57
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.56
1.75
Среднее время на гол
57
51
Всего голов
24
28
Голов в среднем за матч
1.41
1.65
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
54
Бомбардиры внутри турнира
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарджент Джош
|16
|0.35
|Габриэл Барбоза
|13
|0.28
|Роу Джонатан
|12
|0.26
|Барнс Эшли
|6 (1)
|0.13
|Фасснахт Кристиан
|6
|0.13
|Сайнс Борха
|6
|0.13
|Айда Адам
|6 (1)
|0.13
|Уи-Чжо Хван
|3
|0.07
|Нуньес Марселино
|2
|0.04
|Стэйси Джек
|1
|0.02
|Маклин Кенни
|1
|0.02
|Соренсен Якоб
|1
|0.02
|Батт Дэнни
|1
|0.02
|Даффи Шейн
|1
|0.02
|Маккаллум Сэм
|1
|0.02
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Эрнандес Онел
|0
|0
|Гибсон Бен
|0
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|0
|0
|Плахета Пшемыслав
|0
|0
|Фишер Келлен
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саммервилл Крисенсио
|19 (4)
|0.41
|Джеймс Дэниэл
|13
|0.28
|Пиру Йоэл
|13 (2)
|0.28
|Ньонто Вильфред
|8
|0.17
|Бэмфорд Патрик
|8
|0.17
|Рюттер Жоржиньо
|6
|0.13
|Стрёйк Паскаль
|3 (1)
|0.07
|Байрам Сэм
|2
|0.04
|Эйлинг Люк
|1
|0.02
|Грэй Арчи
|1
|0.02
|Робертс Коннор II
|1
|0.02
|Купер Лиам
|1
|0.02
|Синистерра Луис
|1
|0.02
|Энтони Джейдон
|1
|0.02
|Фернандес Матео
|1
|0.02
|Фирпо Жуниор
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Шеклтон Джейми
|0
|0
|Груев Илия
|0
|0
Карточки
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маклин Кенни
|11
|0
|Даффи Шейн
|9
|0
|Сайнс Борха
|3
|2
|Гибсон Бен
|6
|0
|Яннулис Димитрис
|6
|0
|Нуньес Марселино
|6
|0
|Барнс Эшли
|5
|0
|Стэйси Джек
|5
|0
|Габриэл Барбоза
|5
|0
|Роу Джонатан
|5
|0
|Фасснахт Кристиан
|4
|0
|Маккаллум Сэм
|3
|0
|Гиббс Лиам
|3
|0
|Эрнандес Онел
|2
|0
|Айда Адам
|2
|0
|Сарджент Джош
|2
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Соренсен Якоб
|1
|0
|Ганн Энгус
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Спринджетт Тони
|1
|0
|Фишер Келлен
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|9
|0
|Родон Джо
|6
|1
|Саммервилл Крисенсио
|7
|0
|Груев Илия
|7
|0
|Фирпо Жуниор
|6
|0
|Рюттер Жоржиньо
|6
|0
|Мелье Иллан
|3
|1
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|Ньонто Вильфред
|4
|0
|Байрам Сэм
|3
|0
|Камара Глен
|3
|0
|Эйлинг Люк
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Пиру Йоэл
|2
|0
|Шеклтон Джейми
|2
|0
|Грэй Арчи
|2
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
|Фернандес Матео
|1
|0
Результаты матчей
Норвич
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Лидс
11.1%
88.9%
2 победы 16 поражений
Первый тайм
13% (3)
39% (9)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
39% (9)
48% (11)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
9
8
Норвич
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Лидс
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
26
3
Упущенные победы
26
43
Норвич
72.2%
27.8%
26 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (19)
37% (17)
22% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (23)
26% (12)
24% (11)
Лидс
35.1%
64.9%
13 побед 24 поражения
Первый тайм
24% (11)
37% (17)
39% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (15)
33% (15)
35% (16)
Сухие победы
12
9
Сухие поражения
4
13
Волевые победы
35
11
Упущенные победы
35
51
Голы по времени матча
Забито
43
37
19 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
25 Не забивали 28
4
9%
10
27%
1-15
5
12%
3
8%
16-30
10
23%
5
14%
31-45
10
23%
4
11%
46-60
5
12%
6
16%
61-75
9
21%
9
24%
76-90
Пропущено
22
26
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
3
14%
5
19%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
3
14%
9
35%
31-45
5
23%
2
8%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
5
23%
6
23%
76-90
Забито
35
44
20 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 13
27 Не забивали 26
5
14%
8
18%
1-15
11
31%
5
11%
16-30
4
11%
11
25%
31-45
5
14%
6
14%
46-60
2
6%
5
11%
61-75
8
23%
9
20%
76-90
Пропущено
43
17
23 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 14
2
5%
4
24%
1-15
7
16%
3
18%
16-30
14
33%
5
29%
29%
31-45
7
16%
1
6%
46-60
2
5%
2
12%
61-75
11
26%
2
12%
76-90
Забито
78
81
39 В 1-м тайме 42
39 Во 2-м тайме 39
25 Забивали первыми 24
6 Не забивали 8
9
12%
18
22%
1-15
16
21%
8
10%
16-30
14
18%
16
20%
31-45
15
19%
10
12%
46-60
7
9%
11
14%
61-75
17
22%
18
22%
76-90
Пропущено
65
43
32 В 1-м тайме 28
33 Во 2-м тайме 15
20 Пропускали первыми 19
33 Не пропускали 27
5
8%
9
21%
1-15
10
15%
5
12%
16-30
17
26%
14
33%
31-45
12
18%
3
7%
46-60
5
8%
4
9%
61-75
16
25%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Норвич
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бирмингем - Норвич 1:0 Норвич - Суонси 2:2 Норвич - Бристоль Сити 1:1 Престон Норт Энд - Норвич 0:1
Шеффилд Уэнсдей - Норвич 2:2 Норвич - Ипсвич 1:0 Лестер - Норвич 3:1 Норвич - Плимут 2:1 Сток Сити - Норвич 0:3 Норвич - Ротерхэм 5:0 Мидлсбро - Норвич 3:1 Норвич - Сандерленд 1:0 Блэкберн - Норвич 1:1 Норвич - Кардифф Сити 4:1 Норвич - Уотфорд 4:2 КПР - Норвич 2:2 Норвич - Ковентри 2:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Лидс - Норвич 1:0 Норвич - Вест Бромвич 2:0
Лидс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лидс - Саутгемптон 1:2 КПР - Лидс 4:0 Мидлсбро - Лидс 3:4 Лидс - Блэкберн 0:1
Лидс - Сандерленд 0:0 Ковентри - Лидс 2:1 Лидс - Халл Сити 3:1 Уотфорд - Лидс 2:2 Лидс - Миллуолл 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Лидс - Сток Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Лестер 3:1 Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0 Плимут - Лидс 1:4 Бристоль Сити - Лидс 0:1 Лидс - Плимут 1:1
Результаты матчей
Норвич
Лидс
Точный счет
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
8 раз 35%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
3
7 раз 30%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:4
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
Точный счет
1:0
8 раз 17%
2:1
5 раз 11%
3:1
5 раз 11%
1:1
4 раза 9%
2:2
4 раза 9%
1:2
3 раза 7%
2:0
3 раза 7%
2:3
2 раза 4%
5:0
1 раз 2%
4:4
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
0:0
1 раз 2%
0:1
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
0:3
1 раз 2%
0:2
1 раз 2%
6:2
1 раз 2%
1:0
7 раз 15%
2:1
5 раз 11%
1:1
4 раза 9%
3:1
4 раза 9%
3:0
3 раза 7%
0:1
3 раза 7%
0:0
3 раза 7%
0:2
3 раза 7%
2:2
2 раза 4%
0:3
2 раза 4%
3:4
2 раза 4%
4:0
2 раза 4%
1:2
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
Точное количество голов
1
16 раз 35%
2
15 раз 33%
0
6 раз 13%
3
4 раза 9%
4
4 раза 9%
5
1 раз 2%
1
13 раз 28%
3
10 раз 22%
0
9 раз 20%
2
9 раз 20%
4
5 раз 11%
Тоталы голов в матче
Норвич
Лидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
203
1310
149
518
914
320
221
122
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
176
1112
1013
419
617
221
320
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
406
Больше Меньше
379
2422
2422
937
1531
541
541
145
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|27 (4)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|21 (12)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|19 (9)
|Плимут
|Уиттакер Морган
|19 (8)
|Лестер
|Варди Джейми
|18 (2)
|Сток Сити
|Томпсон Джордан
|1 14
|КПР
|Колбэк Джек
|1 13
|Сандерленд
|Хьюм Трай
|1 13
|Ипсвич
|Морси Сэм
|14
|Уотфорд
|Портеус Райан
|14
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Норвич - Лидс
Исход игры
Норвич
21.4% (22)
Ничья
42.7% (44)
Лидс
35.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
44.55% (45)
Меньше
55.45% (56)
Обе команды забьют
Да
84.16% (85)
Нет
15.84% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (40)
1:2 Лидс
26.2% (27)
2:1 Норвич
12.6% (13)
1:0 Норвич
7.8% (8)
0:1 Лидс
3.9% (4)
2:2 Ничья
1.9% (2)
0:2 Лидс
1.9% (2)
1:3 Лидс
1.9% (2)
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