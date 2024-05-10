Стадион: Кэрроу Роуд.
История личных встреч
Норвич
Лидс
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
17 матчей
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.25
1.56
Среднее время на гол
72
57
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.56
1.75
Среднее время на гол
57
51
Всего голов
24
28
Голов в среднем за матч
1.41
1.65
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
54
Бомбардиры внутри турнира
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарджент Джош
|16
|0.35
|Габриэл Барбоза
|13
|0.28
|Роу Джонатан
|12
|0.26
|Барнс Эшли
|6 (1)
|0.13
|Фасснахт Кристиан
|6
|0.13
|Сайнс Борха
|6
|0.13
|Айда Адам
|6 (1)
|0.13
|Уи-Чжо Хван
|3
|0.07
|Нуньес Марселино
|2
|0.04
|Стэйси Джек
|1
|0.02
|Маклин Кенни
|1
|0.02
|Соренсен Якоб
|1
|0.02
|Батт Дэнни
|1
|0.02
|Даффи Шейн
|1
|0.02
|Маккаллум Сэм
|1
|0.02
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Эрнандес Онел
|0
|0
|Гибсон Бен
|0
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|0
|0
|Плахета Пшемыслав
|0
|0
|Фишер Келлен
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саммервилл Крисенсио
|19 (4)
|0.41
|Джеймс Дэниэл
|13
|0.28
|Пиру Йоэл
|13 (2)
|0.28
|Ньонто Вильфред
|8
|0.17
|Бэмфорд Патрик
|8
|0.17
|Рюттер Жоржиньо
|6
|0.13
|Стрёйк Паскаль
|3 (1)
|0.07
|Байрам Сэм
|2
|0.04
|Эйлинг Люк
|1
|0.02
|Грэй Арчи
|1
|0.02
|Робертс Коннор II
|1
|0.02
|Купер Лиам
|1
|0.02
|Синистерра Луис
|1
|0.02
|Энтони Джейдон
|1
|0.02
|Фернандес Матео
|1
|0.02
|Фирпо Жуниор
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Шеклтон Джейми
|0
|0
|Груев Илия
|0
|0
Карточки
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маклин Кенни
|11
|0
|Даффи Шейн
|9
|0
|Сайнс Борха
|3
|2
|Гибсон Бен
|6
|0
|Яннулис Димитрис
|6
|0
|Нуньес Марселино
|6
|0
|Барнс Эшли
|5
|0
|Стэйси Джек
|5
|0
|Габриэл Барбоза
|5
|0
|Роу Джонатан
|5
|0
|Фасснахт Кристиан
|4
|0
|Маккаллум Сэм
|3
|0
|Гиббс Лиам
|3
|0
|Эрнандес Онел
|2
|0
|Айда Адам
|2
|0
|Сарджент Джош
|2
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Соренсен Якоб
|1
|0
|Ганн Энгус
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Спринджетт Тони
|1
|0
|Фишер Келлен
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|9
|0
|Родон Джо
|6
|1
|Саммервилл Крисенсио
|7
|0
|Груев Илия
|7
|0
|Фирпо Жуниор
|6
|0
|Рюттер Жоржиньо
|6
|0
|Мелье Иллан
|3
|1
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|Ньонто Вильфред
|4
|0
|Байрам Сэм
|3
|0
|Камара Глен
|3
|0
|Эйлинг Люк
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Пиру Йоэл
|2
|0
|Шеклтон Джейми
|2
|0
|Грэй Арчи
|2
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
|Фернандес Матео
|1
|0
Результаты матчей
Норвич
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Лидс
11.1%
88.9%
2 победы 16 поражений
Первый тайм
13% (3)
39% (9)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
39% (9)
48% (11)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
9
8
Норвич
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Лидс
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
26
3
Упущенные победы
26
43
Норвич
72.2%
27.8%
26 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (19)
37% (17)
22% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (23)
26% (12)
24% (11)
Лидс
35.1%
64.9%
13 побед 24 поражения
Первый тайм
24% (11)
37% (17)
39% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (15)
33% (15)
35% (16)
Сухие победы
12
9
Сухие поражения
4
13
Волевые победы
35
11
Упущенные победы
35
51
Голы по времени матча
Забито
43
37
19 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
25 Не забивали 28
4
9%
10
27%
1-15
5
12%
3
8%
16-30
10
23%
5
14%
31-45
10
23%
4
11%
46-60
5
12%
6
16%
61-75
9
21%
9
24%
76-90
Пропущено
22
26
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
3
14%
5
19%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
3
14%
9
35%
31-45
5
23%
2
8%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
5
23%
6
23%
76-90
Забито
35
44
20 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 13
27 Не забивали 26
5
14%
8
18%
1-15
11
31%
5
11%
16-30
4
11%
11
25%
31-45
5
14%
6
14%
46-60
2
6%
5
11%
61-75
8
23%
9
20%
76-90
Пропущено
43
17
23 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 14
2
5%
4
24%
1-15
7
16%
3
18%
16-30
14
33%
5
29%
29%
31-45
7
16%
1
6%
46-60
2
5%
2
12%
61-75
11
26%
2
12%
76-90
Забито
78
81
39 В 1-м тайме 42
39 Во 2-м тайме 39
25 Забивали первыми 24
6 Не забивали 8
9
12%
18
22%
1-15
16
21%
8
10%
16-30
14
18%
16
20%
31-45
15
19%
10
12%
46-60
7
9%
11
14%
61-75
17
22%
18
22%
76-90
Пропущено
65
43
32 В 1-м тайме 28
33 Во 2-м тайме 15
20 Пропускали первыми 19
33 Не пропускали 27
5
8%
9
21%
1-15
10
15%
5
12%
16-30
17
26%
14
33%
31-45
12
18%
3
7%
46-60
5
8%
4
9%
61-75
16
25%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Норвич
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бирмингем - Норвич 1:0 Норвич - Суонси 2:2 Норвич - Бристоль Сити 1:1 Престон Норт Энд - Норвич 0:1
Шеффилд Уэнсдей - Норвич 2:2 Норвич - Ипсвич 1:0 Лестер - Норвич 3:1 Норвич - Плимут 2:1 Сток Сити - Норвич 0:3 Норвич - Ротерхэм 5:0 Мидлсбро - Норвич 3:1 Норвич - Сандерленд 1:0 Блэкберн - Норвич 1:1 Норвич - Кардифф Сити 4:1 Норвич - Уотфорд 4:2 КПР - Норвич 2:2 Норвич - Ковентри 2:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Лидс - Норвич 1:0 Норвич - Вест Бромвич 2:0
Лидс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лидс - Саутгемптон 1:2 КПР - Лидс 4:0 Мидлсбро - Лидс 3:4 Лидс - Блэкберн 0:1
Лидс - Сандерленд 0:0 Ковентри - Лидс 2:1 Лидс - Халл Сити 3:1 Уотфорд - Лидс 2:2 Лидс - Миллуолл 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Лидс - Сток Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Лестер 3:1 Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0 Плимут - Лидс 1:4 Бристоль Сити - Лидс 0:1 Лидс - Плимут 1:1
Результаты матчей
Норвич
Лидс
Точный счет
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
8 раз 35%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
3
7 раз 30%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:4
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
Точный счет
1:0
8 раз 17%
2:1
5 раз 11%
3:1
5 раз 11%
1:1
4 раза 9%
2:2
4 раза 9%
1:2
3 раза 7%
2:0
3 раза 7%
2:3
2 раза 4%
5:0
1 раз 2%
4:4
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
0:0
1 раз 2%
0:1
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
0:3
1 раз 2%
0:2
1 раз 2%
6:2
1 раз 2%
1:0
7 раз 15%
2:1
5 раз 11%
1:1
4 раза 9%
3:1
4 раза 9%
3:0
3 раза 7%
0:1
3 раза 7%
0:0
3 раза 7%
0:2
3 раза 7%
2:2
2 раза 4%
0:3
2 раза 4%
3:4
2 раза 4%
4:0
2 раза 4%
1:2
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
Точное количество голов
1
16 раз 35%
2
15 раз 33%
0
6 раз 13%
3
4 раза 9%
4
4 раза 9%
5
1 раз 2%
1
13 раз 28%
3
10 раз 22%
0
9 раз 20%
2
9 раз 20%
4
5 раз 11%
Тоталы голов в матче
Норвич
Лидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
203
1310
149
518
914
320
221
122
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
176
1112
1013
419
617
221
320
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
406
Больше Меньше
379
2422
2422
937
1531
541
541
145
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|27 (4)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|21 (12)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|19 (9)
|Плимут
|Уиттакер Морган
|19 (8)
|Лестер
|Варди Джейми
|18 (2)
|Сток Сити
|Томпсон Джордан
|1 14
|КПР
|Колбэк Джек
|1 13
|Сандерленд
|Хьюм Трай
|1 13
|Ипсвич
|Морси Сэм
|14
|Уотфорд
|Портеус Райан
|14
Прогнозы на матч Норвич - Лидс
Исход игры
Норвич
28.9% (13)
Ничья
33.3% (15)
Лидс
37.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
54.76% (23)
Меньше
45.24% (19)
Обе команды забьют
Да
83.33% (35)
Нет
16.67% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.7% (12)
1:2 Лидс
24.4% (11)
2:1 Норвич
20% (9)
1:0 Норвич
6.7% (3)
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