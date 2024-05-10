Стадион: Хоуторнс.
Позже
История личных встреч
Вест Бромвич
Саутгемптон
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.16
0.95
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
77
95
Бомбардиры внутри турнира
Вест Бромвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томас-Асант Брэндон
|11 (1)
|0.24
|Свифт Джон
|9 (3)
|0.2
|Диангана Грэди
|7
|0.15
|Джонстон Майкл
|7
|0.15
|Уоллас Джед
|6
|0.13
|Ферлонг Дарнелл
|5
|0.11
|Феллоус Том
|4
|0.09
|Бартли Кайл
|4
|0.09
|Филлипс Мэтт
|3
|0.07
|Сармиенто Джереми
|3
|0.07
|Моуэтт Алекс
|2 (1)
|0.04
|Вайманн Андреас
|2
|0.04
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0.04
|Кипре Седрик
|2
|0.04
|Йокушлу Окай
|1
|0.02
|Майя Джош
|1
|0.02
|Таунсед Конор
|0
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|0
|Рич Адам
|0
|0
|Моламби Джейсон
|0
|0
|Пипа
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Армстронг Адам
|21 (4)
|0.46
|Адамс Че
|15
|0.33
|Смоллбоун Уильям
|6
|0.13
|Эдози Самуэль
|6
|0.13
|Фрейзер Райан
|6
|0.13
|Армстронг Стюарт
|5
|0.11
|Арибо Джо
|4
|0.09
|Ротуэлл Джо
|4
|0.09
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0.07
|Мара Секу
|3
|0.07
|Алькарас Карлос
|3
|0.07
|Брукс Дэвид
|2
|0.04
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|2
|0.04
|Даунс Флинн
|2
|0.04
|Беднарек Ян
|2
|0.04
|Телла Нейтан
|1
|0.02
|Сулемана Камалдин
|0
|0
|Мэннинг Райан
|0
|0
|Стивенс Джек
|0
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|0
|0
|Бри Джеймс
|0
|0
Карточки
Вест Бромвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипре Седрик
|11
|0
|Ферлонг Дарнелл
|10
|0
|Бартли Кайл
|9
|0
|Йокушлу Окай
|8
|0
|Томас-Асант Брэндон
|4
|1
|Чалоба Натаниэл
|4
|0
|Моламби Джейсон
|4
|0
|Филлипс Мэтт
|3
|0
|Уоллас Джед
|3
|0
|Моуэтт Алекс
|3
|0
|Палмер Алекс
|3
|0
|Питерс Эрик
|2
|0
|М'Вила Янн
|2
|0
|Таунсед Конор
|2
|0
|Диангана Грэди
|2
|0
|Сармиенто Джереми
|2
|0
|Карлос Корберан
|0
|1
|Вайманн Андреас
|1
|0
|Рич Адам
|1
|0
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0
|Свифт Джон
|1
|0
|Пипа
|1
|0
|Феллоус Том
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беднарек Ян
|11
|0
|Мэннинг Райан
|9
|0
|Даунс Флинн
|9
|0
|Смоллбоун Уильям
|8
|0
|Чарльз Ши
|6
|1
|Стивенс Джек
|6
|0
|Армстронг Стюарт
|6
|0
|Сулемана Камалдин
|4
|1
|Фрейзер Райан
|5
|0
|Армстронг Адам
|5
|0
|Адамс Че
|5
|0
|Арибо Джо
|5
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|Алькарас Карлос
|4
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|3
|0
|Брукс Дэвид
|2
|0
|Ротуэлл Джо
|2
|0
|Телла Нейтан
|2
|0
|Эдози Самуэль
|2
|0
|Бри Джеймс
|0
|1
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Базуну Гэвин
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Результаты матчей
Вест Бромвич
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Саутгемптон
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (7)
13% (3)
57% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
5
10
Вест Бромвич
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Саутгемптон
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
27
50
Вест Бромвич
70.6%
29.4%
24 победы 10 поражений
Первый тайм
43% (20)
39% (18)
17% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (17)
39% (18)
24% (11)
Саутгемптон
43.2%
56.8%
16 побед 21 поражение
Первый тайм
39% (18)
26% (12)
35% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (10)
41% (19)
37% (17)
Сухие победы
14
7
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
27
18
Упущенные победы
32
60
Голы по времени матча
Забито
36
32
17 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 16
27 Не забивали 26
6
17%
6
19%
1-15
5
14%
6
19%
16-30
6
17%
7
22%
31-45
6
17%
4
13%
46-60
8
22%
3
9%
61-75
5
14%
6
19%
76-90
Пропущено
19
35
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 17
2
11%
4
11%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
4
21%
4
11%
31-45
3
16%
7
20%
46-60
5
26%
6
17%
61-75
4
21%
11
31%
76-90
Забито
32
53
11 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 16
28 Не забивали 25
3
9%
9
17%
1-15
7
22%
10
19%
16-30
1
3%
8
15%
31-45
7
22%
6
11%
46-60
7
22%
6
11%
61-75
7
22%
14
26%
76-90
Пропущено
30
30
15 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 17
3
10%
4
13%
1-15
9
30%
3
10%
16-30
3
10%
9
30%
31-45
3
10%
2
7%
46-60
6
20%
7
23%
61-75
6
20%
5
17%
76-90
Забито
68
85
28 В 1-м тайме 46
40 Во 2-м тайме 39
24 Забивали первыми 32
9 Не забивали 5
9
13%
15
18%
1-15
12
18%
16
19%
16-30
7
10%
15
18%
31-45
13
19%
10
12%
46-60
15
22%
9
11%
61-75
12
18%
20
24%
76-90
Пропущено
49
65
22 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 38
19 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 34
5
10%
8
12%
1-15
10
20%
6
9%
16-30
7
14%
13
20%
31-45
6
12%
9
14%
46-60
11
22%
13
20%
61-75
10
20%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Бромвич
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вест Бромвич - Престон Норт Энд 3:0 Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич 3:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Вест Бромвич - Сандерленд 0:1
Вест Бромвич - Ротерхэм 2:0 Сток Сити - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Уотфорд 2:2 Миллуолл - Вест Бромвич 1:1 Вест Бромвич - Бристоль Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич 1:4 КПР - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Ковентри 2:1 Халл Сити - Вест Бромвич 1:1 Плимут - Вест Бромвич 0:3 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Вест Бромвич - Кардифф Сити 2:0 Ипсвич - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Бирмингем 1:0 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Норвич - Вест Бромвич 2:0
Саутгемптон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1
Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Саутгемптон - Мидлсбро 1:1 Саутгемптон - Сандерленд 4:2 Бирмингем - Саутгемптон 3:4 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Миллуолл 1:2 Саутгемптон - Халл Сити 1:2 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Бристоль Сити - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3 Саутгемптон - Уотфорд 3:0 Ротерхэм - Саутгемптон 0:2
Результаты матчей
Вест Бромвич
Саутгемптон
Точный счет
2:0
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
0
2 раза 9%
5
2 раза 9%
Точный счет
2:2
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
1
10 раз 43%
2
8 раз 35%
0
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Точный счет
1:0
6 раз 13%
2:0
6 раз 13%
2:1
5 раз 11%
2:2
5 раз 11%
1:1
4 раза 9%
0:0
3 раза 7%
0:2
3 раза 7%
3:1
2 раза 4%
1:2
2 раза 4%
0:1
2 раза 4%
3:0
2 раза 4%
4:1
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
0:3
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
1:1
6 раз 13%
1:2
6 раз 13%
2:1
6 раз 13%
0:1
5 раз 11%
5:0
3 раза 7%
3:1
3 раза 7%
3:2
2 раза 4%
0:2
2 раза 4%
4:0
2 раза 4%
0:0
1 раз 2%
4:4
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
3:4
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
1:0
1 раз 2%
5:3
1 раз 2%
Точное количество голов
1
16 раз 35%
2
13 раз 28%
0
9 раз 20%
3
4 раза 9%
4
4 раза 9%
1
16 раз 35%
2
13 раз 28%
0
5 раз 11%
3
5 раз 11%
4
5 раз 11%
5
2 раза 4%
Тоталы голов в матче
Вест Бромвич
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
212
1211
158
518
1013
221
617
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
203
914
1013
320
221
221
122
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
379
Больше Меньше
415
2125
2521
838
1234
442
739
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|27 (4)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|21 (12)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|19 (9)
|Плимут
|Уиттакер Морган
|19 (8)
|Лестер
|Варди Джейми
|18 (2)
|Сток Сити
|Томпсон Джордан
|1 14
|КПР
|Колбэк Джек
|1 13
|Сандерленд
|Хьюм Трай
|1 13
|Ипсвич
|Морси Сэм
|14
|Уотфорд
|Портеус Райан
|14
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Саутгемптон
Исход игры
Вест Бромвич
56.1% (23)
Ничья
22% (9)
Саутгемптон
22% (9)
Тотал 2.5
Больше
52.5% (21)
Меньше
47.5% (19)
Обе команды забьют
Да
72.5% (29)
Нет
27.5% (11)
Популярный счёт
2:1 Вест Бромвич
34.1% (14)
1:1 Ничья
19.5% (8)
1:0 Вест Бромвич
14.6% (6)
1:2 Саутгемптон
14.6% (6)
0:1 Саутгемптон
4.9% (2)
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