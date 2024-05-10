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  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2023-2024
Стадион: .
Вест Бромвич
 
Позже
Саутгемптон
Прогнозы 44
Вест Бромвич 56.8% (25)
X 20.5% (9)
Саутгемптон 22.7% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Бромвич
Ничья
Саутгемптон
2.86
3.28
3.25
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Вест Бромвич
Саутгемптон

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

Ч
0:2
Ч
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ТМС
2:2
Ч
1:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.16
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

77
95

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томас-Асант Брэндон 11 (1) 0.24
Свифт Джон 9 (3) 0.2
Диангана Грэди 7 0.15
Джонстон Майкл 7 0.15
Уоллас Джед 6 0.13
Ферлонг Дарнелл 5 0.11
Феллоус Том 4 0.09
Бартли Кайл 4 0.09
Филлипс Мэтт 3 0.07
Сармиенто Джереми 3 0.07
Моуэтт Алекс 2 (1) 0.04
Вайманн Андреас 2 0.04
Аджайи Олувасемилого 2 0.04
Кипре Седрик 2 0.04
Йокушлу Окай 1 0.02
Майя Джош 1 0.02
Таунсед Конор 0 0
Чалоба Натаниэл 0 0
Рич Адам 0 0
Моламби Джейсон 0 0
Пипа 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Адам 21 (4) 0.46
Адамс Че 15 0.33
Смоллбоун Уильям 6 0.13
Эдози Самуэль 6 0.13
Фрейзер Райан 6 0.13
Армстронг Стюарт 5 0.11
Арибо Джо 4 0.09
Ротуэлл Джо 4 0.09
Уокер-Питерс Кайл 3 0.07
Мара Секу 3 0.07
Алькарас Карлос 3 0.07
Брукс Дэвид 2 0.04
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0.04
Даунс Флинн 2 0.04
Беднарек Ян 2 0.04
Телла Нейтан 1 0.02
Сулемана Камалдин 0 0
Мэннинг Райан 0 0
Стивенс Джек 0 0
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Бри Джеймс 0 0

Карточки

Вест Бромвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипре Седрик 11 0
Ферлонг Дарнелл 10 0
Бартли Кайл 9 0
Йокушлу Окай 8 0
Томас-Асант Брэндон 4 1
Чалоба Натаниэл 4 0
Моламби Джейсон 4 0
Филлипс Мэтт 3 0
Уоллас Джед 3 0
Моуэтт Алекс 3 0
Палмер Алекс 3 0
Питерс Эрик 2 0
М'Вила Янн 2 0
Таунсед Конор 2 0
Диангана Грэди 2 0
Сармиенто Джереми 2 0
Карлос Корберан 0 1
Вайманн Андреас 1 0
Рич Адам 1 0
Аджайи Олувасемилого 1 0
Свифт Джон 1 0
Пипа 1 0
Феллоус Том 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беднарек Ян 11 0
Мэннинг Райан 9 0
Даунс Флинн 9 0
Смоллбоун Уильям 8 0
Чарльз Ши 6 1
Стивенс Джек 6 0
Армстронг Стюарт 6 0
Сулемана Камалдин 4 1
Фрейзер Райан 5 0
Армстронг Адам 5 0
Адамс Че 5 0
Арибо Джо 5 0
Уокер-Питерс Кайл 4 0
Алькарас Карлос 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 3 0
Брукс Дэвид 2 0
Ротуэлл Джо 2 0
Телла Нейтан 2 0
Эдози Самуэль 2 0
Бри Джеймс 0 1
Холгейт Мэйсон 1 0
Базуну Гэвин 1 0
Мара Секу 1 0

Результаты матчей

Вест Бромвич
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Саутгемптон
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (7)
13% (3)
57% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

5
10
Вест Бромвич
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Саутгемптон
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

27
50
Вест Бромвич
70.6%
29.4%
24 победы 10 поражений
Первый тайм
43% (20)
39% (18)
17% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (17)
39% (18)
24% (11)
Саутгемптон
43.2%
56.8%
16 побед 21 поражение
Первый тайм
39% (18)
26% (12)
35% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (10)
41% (19)
37% (17)

Сухие победы

14
7

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

27
18

Упущенные победы

32
60

Голы по времени матча

Забито

36
32
17 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 16
27 Не забивали 26
6
17%
6
19%
1-15
5
14%
6
19%
16-30
6
17%
7
22%
31-45
6
17%
4
13%
46-60
8
22%
3
9%
61-75
5
14%
6
19%
76-90

Пропущено

19
35
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 17
2
11%
4
11%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
4
21%
4
11%
31-45
3
16%
7
20%
46-60
5
26%
6
17%
61-75
4
21%
11
31%
76-90

Забито

32
53
11 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 16
28 Не забивали 25
3
9%
9
17%
1-15
7
22%
10
19%
16-30
1
3%
8
15%
31-45
7
22%
6
11%
46-60
7
22%
6
11%
61-75
7
22%
14
26%
76-90

Пропущено

30
30
15 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 17
3
10%
4
13%
1-15
9
30%
3
10%
16-30
3
10%
9
30%
31-45
3
10%
2
7%
46-60
6
20%
7
23%
61-75
6
20%
5
17%
76-90

Забито

68
85
28 В 1-м тайме 46
40 Во 2-м тайме 39
24 Забивали первыми 32
9 Не забивали 5
9
13%
15
18%
1-15
12
18%
16
19%
16-30
7
10%
15
18%
31-45
13
19%
10
12%
46-60
15
22%
9
11%
61-75
12
18%
20
24%
76-90

Пропущено

49
65
22 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 38
19 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 34
5
10%
8
12%
1-15
10
20%
6
9%
16-30
7
14%
13
20%
31-45
6
12%
9
14%
46-60
11
22%
13
20%
61-75
10
20%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Бромвич
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вест Бромвич - Престон Норт Энд 3:0 Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич 3:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Вест Бромвич - Сандерленд 0:1
Вест Бромвич - Ротерхэм 2:0 Сток Сити - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Уотфорд 2:2 Миллуолл - Вест Бромвич 1:1 Вест Бромвич - Бристоль Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич 1:4 КПР - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Ковентри 2:1 Халл Сити - Вест Бромвич 1:1 Плимут - Вест Бромвич 0:3 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Вест Бромвич - Кардифф Сити 2:0 Ипсвич - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Бирмингем 1:0 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Норвич - Вест Бромвич 2:0
Саутгемптон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1
Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Саутгемптон - Мидлсбро 1:1 Саутгемптон - Сандерленд 4:2 Бирмингем - Саутгемптон 3:4 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Миллуолл 1:2 Саутгемптон - Халл Сити 1:2 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Бристоль Сити - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3 Саутгемптон - Уотфорд 3:0 Ротерхэм - Саутгемптон 0:2

Результаты матчей

Вест Бромвич
Саутгемптон

Точный счет

2:0
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
0
2 раза 9%
5
2 раза 9%

Точный счет

2:2
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
1
10 раз 43%
2
8 раз 35%
0
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Точный счет

1:0
6 раз 13%
2:0
6 раз 13%
2:1
5 раз 11%
2:2
5 раз 11%
1:1
4 раза 9%
0:0
3 раза 7%
0:2
3 раза 7%
3:1
2 раза 4%
1:2
2 раза 4%
0:1
2 раза 4%
3:0
2 раза 4%
4:1
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
0:3
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
1:1
6 раз 13%
1:2
6 раз 13%
2:1
6 раз 13%
0:1
5 раз 11%
5:0
3 раза 7%
3:1
3 раза 7%
3:2
2 раза 4%
0:2
2 раза 4%
4:0
2 раза 4%
0:0
1 раз 2%
4:4
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
3:4
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
1:0
1 раз 2%
5:3
1 раз 2%

Точное количество голов

1
16 раз 35%
2
13 раз 28%
0
9 раз 20%
3
4 раза 9%
4
4 раза 9%
1
16 раз 35%
2
13 раз 28%
0
5 раз 11%
3
5 раз 11%
4
5 раз 11%
5
2 раза 4%

Тоталы голов в матче

Вест Бромвич
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
21
2
12
11
1.5
15
8
5
18
2.5
10
13
2
21
3.5
6
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
20
3
9
14
1.5
10
13
3
20
2.5
2
21
2
21
3.5
1
22

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
37
9
0.5
Больше Меньше
41
5
21
25
1.5
25
21
8
38
2.5
12
34
4
42
3.5
7
39
1/2 финала
Норвич
Лидс
Вест Бромвич
Саутгемптон
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 27 (4)
Саутгемптон Армстронг Адам 21 (12)
Лидс Саммервилл Крисенсио 19 (9)
Плимут Уиттакер Морган 19 (8)
Лестер Варди Джейми 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Томпсон Джордан 1 14
КПР Колбэк Джек 1 13
Сандерленд Хьюм Трай 1 13
Ипсвич Морси Сэм 14
Уотфорд Портеус Райан 14
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 44
    Вест Бромвич 56.8% (25)
    X 20.5% (9)
    Саутгемптон 22.7% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Бромвич
    Ничья
    Саутгемптон
    2.86
    3.28
    3.25
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    Прогнозы на матч Вест Бромвич - Саутгемптон

    Исход игры
    Вест Бромвич
    56.1% (23)
    Ничья
    22% (9)
    Саутгемптон
    22% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.5% (21)
    Меньше
    47.5% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    72.5% (29)
    Нет
    27.5% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Бромвич
    34.1% (14)
    1:1 Ничья
    19.5% (8)
    1:0 Вест Бромвич
    14.6% (6)
    1:2 Саутгемптон
    14.6% (6)
    0:1 Саутгемптон
    4.9% (2)
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