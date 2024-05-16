  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2023-2024
Стадион: .
Лидс
3:0
Первый тайм: 45+'
Норвич
0'
1:0
7' Гол
Груев Илия
2:0
20' Гол
Пиру Йоэл
37' Желтая карточка
Роу Джонатан
3:0
40' Гол
Рюттер Жоржиньо

Ход матча

7'
Груев Илия
1:0
20'
Пиру Йоэл
(Ньонто Вильфред)
2:0
37'
 
Роу Джонатан
40'
Рюттер Жоржиньо
(Ньонто Вильфред)
3:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 112
Лидс 86.6% (97)
X 11.6% (13)
Норвич 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лидс
Ничья
Норвич
1.63
5.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мелье
Иллан
22
Грэй
Арчи
14
Родон
Джо
4
Ампаду
Этан
3
Фирпо
Жуниор
44
Груев
Илия
8
Камара
Глен
29
Ньонто
Вильфред
24
Рюттер
Жоржиньо
10
Саммервилл
Крисенсио
7
Пиру
Йоэл
28
Ганн
Энгус
3
Стэйси
Джек
24
Даффи
Шейн
6
Гибсон
Бен
30
Яннулис
Димитрис
26
Нуньес
Марселино
23
Маклин
Кенни
17
Габриэл
Барбоза
10
Барнс
Эшли
27
Роу
Джонатан
9
Сарджент
Джош
Лидс
4-2-3-1
Норвич
4-2-3-1

История личных встреч

Лидс
Норвич

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Ч
0:0
Ч
1:0
Ч
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
Ч
1:3
Ч
0:3
Ч
2:1
Ч
1:0
Ч
3:3
Ч
2:3
КЛ
2:2
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
2:2
Ч
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Среднее время на гол

57
57

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.11
1.56

Среднее время на гол

81
57

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

1.33
1.56

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

67
57

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саммервилл Крисенсио 19 (4) 0.4
Пиру Йоэл 14 (2) 0.29
Джеймс Дэниэл 13 0.27
Ньонто Вильфред 8 0.17
Бэмфорд Патрик 8 0.17
Рюттер Жоржиньо 6 0.13
Стрёйк Паскаль 3 (1) 0.06
Байрам Сэм 2 0.04
Эйлинг Люк 1 0.02
Грэй Арчи 1 0.02
Робертс Коннор II 1 0.02
Груев Илия 1 0.02
Купер Лиам 1 0.02
Синистерра Луис 1 0.02
Энтони Джейдон 1 0.02
Фернандес Матео 1 0.02
Фирпо Жуниор 0 0
Камара Глен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Шеклтон Джейми 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарджент Джош 16 0.33
Габриэл Барбоза 13 0.27
Роу Джонатан 12 0.25
Барнс Эшли 6 (1) 0.13
Фасснахт Кристиан 6 0.13
Сайнс Борха 6 0.13
Айда Адам 6 (1) 0.13
Уи-Чжо Хван 3 0.06
Нуньес Марселино 2 0.04
Стэйси Джек 1 0.02
Маклин Кенни 1 0.02
Соренсен Якоб 1 0.02
Батт Дэнни 1 0.02
Даффи Шейн 1 0.02
Маккаллум Сэм 1 0.02
Яннулис Димитрис 0 0
Эрнандес Онел 0 0
Гибсон Бен 0 0
Ван Хойдонк Сидней 0 0
Плахета Пшемыслав 0 0
Фишер Келлен 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 0
Родон Джо 6 1
Саммервилл Крисенсио 7 0
Груев Илия 7 0
Фирпо Жуниор 6 0
Рюттер Жоржиньо 6 0
Ньонто Вильфред 5 0
Мелье Иллан 3 1
Джеймс Дэниэл 4 0
Байрам Сэм 3 0
Камара Глен 3 0
Эйлинг Люк 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Пиру Йоэл 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Грэй Арчи 2 0
Робертс Коннор II 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Фернандес Матео 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маклин Кенни 11 0
Даффи Шейн 10 0
Яннулис Димитрис 7 0
Сайнс Борха 3 2
Гибсон Бен 6 0
Нуньес Марселино 6 0
Барнс Эшли 5 0
Стэйси Джек 5 0
Фасснахт Кристиан 5 0
Габриэл Барбоза 5 0
Роу Джонатан 5 0
Маккаллум Сэм 3 0
Гиббс Лиам 3 0
Эрнандес Онел 2 0
Айда Адам 2 0
Сарджент Джош 2 0
Хэнли Грант 1 0
Соренсен Якоб 1 0
Ганн Энгус 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Спринджетт Тони 1 0
Фишер Келлен 1 0

Результаты матчей

Лидс
88.9%
11.1%
16 побед 2 поражения
Первый тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
Норвич
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

5
22
Лидс
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)
Норвич
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

33
38
Лидс
64.9%
35.1%
24 победы 13 поражений
Первый тайм
38% (18)
38% (18)
23% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (16)
34% (16)
32% (15)
Норвич
27.8%
72.2%
10 побед 26 поражений
Первый тайм
21% (10)
38% (18)
40% (19)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (11)
28% (13)
49% (23)

Сухие победы

13
4

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

24
15

Упущенные победы

38
60

Голы по времени матча

Забито

44
35
24 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 13
27 Не забивали 28
8
18%
5
14%
1-15
5
11%
11
31%
16-30
11
25%
4
11%
31-45
6
14%
5
14%
46-60
5
11%
2
6%
61-75
9
20%
8
23%
76-90

Пропущено

17
43
12 В 1-м тайме 23
5 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 19
4
24%
2
5%
1-15
3
18%
7
16%
16-30
5
29%
29%
14
33%
31-45
1
6%
7
16%
46-60
2
12%
2
5%
61-75
2
12%
11
26%
76-90

Забито

37
43
18 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 12
29 Не забивали 26
10
27%
4
9%
1-15
3
8%
5
12%
16-30
5
14%
10
23%
31-45
4
11%
10
23%
46-60
6
16%
5
12%
61-75
9
24%
9
21%
76-90

Пропущено

26
22
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
5
19%
3
14%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
9
35%
3
14%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
6
23%
5
23%
76-90

Забито

81
78
42 В 1-м тайме 39
39 Во 2-м тайме 39
24 Забивали первыми 25
9 Не забивали 7
18
22%
9
12%
1-15
8
10%
16
21%
16-30
16
20%
14
18%
31-45
10
12%
15
19%
46-60
11
14%
7
9%
61-75
18
22%
17
22%
76-90

Пропущено

43
65
28 В 1-м тайме 32
15 Во 2-м тайме 33
19 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 33
9
21%
5
8%
1-15
5
12%
10
15%
16-30
14
33%
17
26%
31-45
3
7%
12
18%
46-60
4
9%
5
8%
61-75
8
19%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норвич - Лидс 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 КПР - Лидс 4:0 Мидлсбро - Лидс 3:4
Лидс - Блэкберн 0:1 Лидс - Сандерленд 0:0 Ковентри - Лидс 2:1 Лидс - Халл Сити 3:1 Уотфорд - Лидс 2:2 Лидс - Миллуолл 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Лидс - Сток Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Лестер 3:1 Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0 Плимут - Лидс 1:4 Бристоль Сити - Лидс 0:1
Норвич
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норвич - Лидс 0:0 Бирмингем - Норвич 1:0 Норвич - Суонси 2:2 Норвич - Бристоль Сити 1:1
Престон Норт Энд - Норвич 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Норвич 2:2 Норвич - Ипсвич 1:0 Лестер - Норвич 3:1 Норвич - Плимут 2:1 Сток Сити - Норвич 0:3 Норвич - Ротерхэм 5:0 Мидлсбро - Норвич 3:1 Норвич - Сандерленд 1:0 Блэкберн - Норвич 1:1 Норвич - Кардифф Сити 4:1 Норвич - Уотфорд 4:2 КПР - Норвич 2:2 Норвич - Ковентри 2:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Лидс - Норвич 1:0

Результаты матчей

Лидс
Норвич

Точный счет

2:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
7 раз 30%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
1
8 раз 33%
2
8 раз 33%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Точный счет

1:0
7 раз 15%
2:1
5 раз 11%
3:1
4 раза 9%
1:1
4 раза 9%
0:0
4 раза 9%
0:1
3 раза 6%
3:0
3 раза 6%
0:2
3 раза 6%
0:3
2 раза 4%
2:2
2 раза 4%
3:4
2 раза 4%
4:0
2 раза 4%
0:4
1 раз 2%
1:2
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
1:0
8 раз 17%
2:1
5 раз 11%
3:1
5 раз 11%
2:2
4 раза 9%
1:1
4 раза 9%
2:0
3 раза 6%
1:2
3 раза 6%
2:3
2 раза 4%
0:0
2 раза 4%
1:3
1 раз 2%
0:1
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
0:3
1 раз 2%
0:2
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
4:4
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%
6:2
1 раз 2%

Точное количество голов

1
13 раз 28%
0
10 раз 21%
3
10 раз 21%
2
9 раз 19%
4
5 раз 11%
1
16 раз 34%
2
15 раз 32%
0
7 раз 15%
3
4 раза 9%
4
4 раза 9%
5
1 раз 2%

Тоталы голов в матче

Лидс
Норвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
21
3
14
9
1.5
13
11
9
14
2.5
5
19
2
21
3.5
3
21

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
19
4
10
14
1.5
11
12
6
18
2.5
4
19
3
21
3.5
2
21

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
37
10
0.5
Больше Меньше
40
7
24
23
1.5
24
23
15
32
2.5
9
38
5
42
3.5
5
42
1/2 финала
0 Норвич
0 Лидс
0 Вест Бромвич
0 Саутгемптон
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 27 (4)
Саутгемптон Армстронг Адам 21 (12)
Лидс Саммервилл Крисенсио 19 (9)
Плимут Уиттакер Морган 19 (8)
Лестер Варди Джейми 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Томпсон Джордан 1 14
КПР Колбэк Джек 1 13
Сандерленд Хьюм Трай 1 13
Ипсвич Морси Сэм 14
Уотфорд Портеус Райан 14
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    45'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Пиру и сбросил поперек на Саммервилла, который пытался пробить в борьбе с защитником, но на линии ворот сферу остановил Яннулис.
  • 45'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Яннулис. Потребуется ему помощь медиков.
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
  • Опасный момент
    44'
    Запустил Камара пасом в контратаку Ньонто, который ворвался в штрафную, но пробил точно в руки вышедшему из ворот Ганну.
  • 43'
    Со штрафного забросил Габриэл на дальнюю штангу, где пытался пробить Сарджент головой, но проиграл борьбу за мяч Фирпо.
  • 42'
    В центре поля оказался на газоне Роу в борьбе против Родона. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Жоржиньо Рюттер! Довели счет до крупного хозяева. Пиру убежал в атаку по левой бровке и прострелил вдоль ворот на Саммервилла, который продлил на дальнюю штангу, где в одно касание пробил Рюттер. Рикошетом от перекладины сфера влетела точно в сетку.
  • 39'
    Долго катают мяч в центре поля хозяева, пытаются они успокоить игру и не позволить сопернику забить в первом тайме.
  • 38'
    Забросил с центра поля Грэй в штрафную на ход Саммервиллу, но тому в верховой борьбе против Стэйси пробить не удалось.
  • Желтая карточка
    37'
    Мог убежать на ворота соперника Роу после паса от Барнса, но в борьбе с защитником упал на газон. Судья не поверил игроку "Норвича" и показал желтую карточку за симуляцию. 
  • 36'
    Протащил мяч по центру к штрафной соперника Ньонто и с дальней дистанции пробил по воротам, но точности ему не хватило.
  • 35'
    Тонко отдавал пас в штрафную Барнс на ход Маклину, но в последний момент мяч в подкате перехватил Ампаду.
  • 34'
    Со своей половине поля забросил Нуньес на ход Роу, который ворвался в штрафную, но в борьбе с Грэем потерял он мяч.
  • 33'
    После навеса с угла поля от Саммервилла пробил головой на дальней штанге Родон, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
  • 32'
    Догнал мяч у лицевой линии Фирпо и низом прострелил в центр штрафной, но здесь Гибсон в подкате не позволил пробить Рюттеру.
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    • 31'
      С правого фланга отдавал пас Родон в штрафную на ход Грэю, но тот проиграл борьбу за мяч Гибсону.
    • 29'
      Мягко забросил в штрафную Камара на ход Пиру, но тот не смог зацепиться за мяч в силовой борьбе против Гибсона.
    • 28'
      С угла поля навесил Груев на ближнюю штангу, но здесь головой Даффи спокойно вынес сферу за боковую линию.
    • 27'
      С фланга навесил Фирпо в центр штрафной, где Саммервилл пробил головой, но от спины защитника мяч полетел на угловой.
    • 26'
      С правого фланга Грэй вырезал в штрафную на Груева, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
    • 25'
      Убегал в контратаку по центру Ньонто, но перед чужой штрафной упал в борьбе с защитником. Судья не углядел здесь нарушение правил.
    • 24'
      Ушел от двоих соперников на фланге Рюттер, сместился в штрафную, но напоролся на Яннулиса, против которого нарушил правила.
    • 23'
      На чужой половине поля грамотно подставился Сарджент и вынудил Ампаду нарушить правила. Штрафной удар исполнят гости.
    • Опасный момент
      22'
      Идеальный пас Барнс вырезал на Сарджента, который выскочил один на один с голкипером после ошибки Ампаду, но пробил не лучшим образом, позволив Мелье в падении отбить на угловой.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Йоэл Пиру! Удвоили свое преимущество хозяева. Протащил мяч по флангу на скорости Ньонто и выдал иделаьный пас на дальнюю штангу, куда ворвался Пиру и головой смог пробить мимо вышедшего из ворот Ганна точно в сетку.
    • 20'
      В центре поля получил по ногам Маклин в подкате от Рюттера. Штрафной удар вновь будут гости исполнять.
    • 19'
      Отобрал мяч на фланге Ньонто и тут же забросил в штрафную на Пиру, но тому в борьбе с Даффи пробить не удалось.
    • 18'
      Снова получил по ногам на фланге Яннулис в борьбе против Грэя. Судья назначил штрафной удар в этом эпизоде. 
    • 17'
      Ушел от соперника по флангу на скорости Габриэл и подал в штрафную, но мяч никто из партнеров так и не смог достать головой.
    • 16'
      Габриэл в центре поля получил по ногам в силовой борьбе с Камара. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 15'
      Забросил в штрафную Яннулис на ход Роу, но тот в силовой борьбе с Ньонто выпустил сферу за пределы поля.
    • 14'
      С угла поля навесил Яннулис на ближнюю штангу. Здесь выше всех прыгнул Родон и головой вынес сферу обратно на фланг.
    • Угловой
      13'
      Подхватил снаряд у лицевой линии Яннулис и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги Грэя мяч полетел на угловой.
    • 12'
      Сарджент зацепился за мяч на чужой половине поля и сбросил поперек на Габриэла, но тот проиграл борьбу за мяч Фирпо.
    • 11'
      С фланга забросил Роу на ход Сардженту, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 10'
      С угла поля Грэй навесил в центр штрафной, но здесь после серии рикошетов снаряд вынес в центр поля Даффи.
    • Угловой
      9'
      Убегал по флангу Груев и навесил в центр штрафной, но мяч головой вынес на угловой спокойно Гибсон.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Илия Груев! Быстро смогли открыть счёт в матче "павлины". Красивым обводящим ударом Груев направил мяч мимо стенки точно в ближний нижний угол ворот, застав врасплох голкипера.
    • 6'
      Грамотно подставился перед чужой штрафной Рюттер. Опасный стандарт исполнять будут футболисты "Лидса".
    • 5'
      Ушел от соперника по флангу Рюттер и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников на линии вратарской.
    • 4'
      С левого фланга ворвался в штрафную соперника Саммервилл и пробил в ближний угол, но мяч прошел рядом со штангой.
    • 3'
      На фланге получил по ногам Грэй в борьбе против Яннулиса. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе зелено-желтый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Сегодня состоится ответный полуфинальный поединок плей-офф Чемпионшипа, в котором "Лидс" примет "Норвич". Первая встреча завершилась нулевой ничьей, потому сегодняшний поединок вызывает большой интерес. Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 44.6% пользователей.
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    Прогнозы 112
    Лидс 86.6% (97)
    X 11.6% (13)
    Норвич 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Норвич
    1.63
    5.75
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    63.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лидс 3:0 Норвич

    Исход игры
    Лидс
    86.6% (97)
    Ничья
    11.6% (13)
    Норвич
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.85% (56)
    Меньше
    48.15% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    62.96% (68)
    Нет
    37.04% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    44.6% (50)
    1:0 Лидс
    29.5% (33)
    1:1 Ничья
    10.7% (12)
    2:0 Лидс
    6.3% (7)
    3:2 Лидс
    1.8% (2)
    3:1 Лидс
    1.8% (2)
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