ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Жоржиньо Рюттер! Довели счет до крупного хозяева. Пиру убежал в атаку по левой бровке и прострелил вдоль ворот на Саммервилла, который продлил на дальнюю штангу, где в одно касание пробил Рюттер. Рикошетом от перекладины сфера влетела точно в сетку.

В центре поля оказался на газоне Роу в борьбе против Родона. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

Со штрафного забросил Габриэл на дальнюю штангу, где пытался пробить Сарджент головой, но проиграл борьбу за мяч Фирпо.

Запустил Камара пасом в контратаку Ньонто, который ворвался в штрафную, но пробил точно в руки вышедшему из ворот Ганну.

Четыре минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Яннулис. Потребуется ему помощь медиков.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Пиру и сбросил поперек на Саммервилла, который пытался пробить в борьбе с защитником, но на линии ворот сферу остановил Яннулис.

Догнал мяч у лицевой линии Фирпо и низом прострелил в центр штрафной, но здесь Гибсон в подкате не позволил пробить Рюттеру.

После навеса с угла поля от Саммервилла пробил головой на дальней штанге Родон, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.

Со своей половине поля забросил Нуньес на ход Роу, который ворвался в штрафную, но в борьбе с Грэем потерял он мяч.

Тонко отдавал пас в штрафную Барнс на ход Маклину, но в последний момент мяч в подкате перехватил Ампаду.

Протащил мяч по центру к штрафной соперника Ньонто и с дальней дистанции пробил по воротам, но точности ему не хватило.

Мог убежать на ворота соперника Роу после паса от Барнса, но в борьбе с защитником упал на газон. Судья не поверил игроку "Норвича" и показал желтую карточку за симуляцию.

Забросил с центра поля Грэй в штрафную на ход Саммервиллу, но тому в верховой борьбе против Стэйси пробить не удалось.

Долго катают мяч в центре поля хозяева, пытаются они успокоить игру и не позволить сопернику забить в первом тайме.

31' С правого фланга отдавал пас Родон в штрафную на ход Грэю, но тот проиграл борьбу за мяч Гибсону.

29' Мягко забросил в штрафную Камара на ход Пиру, но тот не смог зацепиться за мяч в силовой борьбе против Гибсона.

28' С угла поля навесил Груев на ближнюю штангу, но здесь головой Даффи спокойно вынес сферу за боковую линию.

27' С фланга навесил Фирпо в центр штрафной, где Саммервилл пробил головой, но от спины защитника мяч полетел на угловой.

26' С правого фланга Грэй вырезал в штрафную на Груева, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

25' Убегал в контратаку по центру Ньонто, но перед чужой штрафной упал в борьбе с защитником. Судья не углядел здесь нарушение правил.

24' Ушел от двоих соперников на фланге Рюттер, сместился в штрафную, но напоролся на Яннулиса, против которого нарушил правила.

23' На чужой половине поля грамотно подставился Сарджент и вынудил Ампаду нарушить правила. Штрафной удар исполнят гости.

22' Идеальный пас Барнс вырезал на Сарджента, который выскочил один на один с голкипером после ошибки Ампаду, но пробил не лучшим образом, позволив Мелье в падении отбить на угловой.