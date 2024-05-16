Стадион: Элланд Роуд.
0'
1:0
7' ГолГруев Илия
2:0
20' ГолПиру Йоэл
37' Желтая карточкаРоу Джонатан
3:0
40' ГолРюттер Жоржиньо
Ход матча
7'
1:0
20'
2:0
37'
40'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
22
Грэй
Арчи
14
Родон
Джо
44
Груев
Илия
28
Ганн
Энгус
24
Даффи
Шейн
23
Маклин
Кенни
10
Барнс
Эшли
27
Роу
Джонатан
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Грэй АрчиЗащитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
-
24 Даффи ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Барнс ЭшлиПолузащитник
-
27 Роу ДжонатанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лонг ДжорджВратарь
- Защитник
-
35 Фишер КелленЗащитник
- Защитник
-
21 Батт ДэнниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
История личных встреч
Лидс
Норвич
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
18 матчей
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.56
1.56
Среднее время на гол
57
57
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.11
1.56
Среднее время на гол
81
57
Всего голов
24
28
Голов в среднем за матч
1.33
1.56
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
57
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саммервилл Крисенсио
|19 (4)
|0.4
|Пиру Йоэл
|14 (2)
|0.29
|Джеймс Дэниэл
|13
|0.27
|Ньонто Вильфред
|8
|0.17
|Бэмфорд Патрик
|8
|0.17
|Рюттер Жоржиньо
|6
|0.13
|Стрёйк Паскаль
|3 (1)
|0.06
|Байрам Сэм
|2
|0.04
|Эйлинг Люк
|1
|0.02
|Грэй Арчи
|1
|0.02
|Робертс Коннор II
|1
|0.02
|Груев Илия
|1
|0.02
|Купер Лиам
|1
|0.02
|Синистерра Луис
|1
|0.02
|Энтони Джейдон
|1
|0.02
|Фернандес Матео
|1
|0.02
|Фирпо Жуниор
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Шеклтон Джейми
|0
|0
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарджент Джош
|16
|0.33
|Габриэл Барбоза
|13
|0.27
|Роу Джонатан
|12
|0.25
|Барнс Эшли
|6 (1)
|0.13
|Фасснахт Кристиан
|6
|0.13
|Сайнс Борха
|6
|0.13
|Айда Адам
|6 (1)
|0.13
|Уи-Чжо Хван
|3
|0.06
|Нуньес Марселино
|2
|0.04
|Стэйси Джек
|1
|0.02
|Маклин Кенни
|1
|0.02
|Соренсен Якоб
|1
|0.02
|Батт Дэнни
|1
|0.02
|Даффи Шейн
|1
|0.02
|Маккаллум Сэм
|1
|0.02
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Эрнандес Онел
|0
|0
|Гибсон Бен
|0
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|0
|0
|Плахета Пшемыслав
|0
|0
|Фишер Келлен
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|9
|0
|Родон Джо
|6
|1
|Саммервилл Крисенсио
|7
|0
|Груев Илия
|7
|0
|Фирпо Жуниор
|6
|0
|Рюттер Жоржиньо
|6
|0
|Ньонто Вильфред
|5
|0
|Мелье Иллан
|3
|1
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|Байрам Сэм
|3
|0
|Камара Глен
|3
|0
|Эйлинг Люк
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Пиру Йоэл
|2
|0
|Шеклтон Джейми
|2
|0
|Грэй Арчи
|2
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
|Фернандес Матео
|1
|0
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маклин Кенни
|11
|0
|Даффи Шейн
|10
|0
|Яннулис Димитрис
|7
|0
|Сайнс Борха
|3
|2
|Гибсон Бен
|6
|0
|Нуньес Марселино
|6
|0
|Барнс Эшли
|5
|0
|Стэйси Джек
|5
|0
|Фасснахт Кристиан
|5
|0
|Габриэл Барбоза
|5
|0
|Роу Джонатан
|5
|0
|Маккаллум Сэм
|3
|0
|Гиббс Лиам
|3
|0
|Эрнандес Онел
|2
|0
|Айда Адам
|2
|0
|Сарджент Джош
|2
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Соренсен Якоб
|1
|0
|Ганн Энгус
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Спринджетт Тони
|1
|0
|Фишер Келлен
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
88.9%
11.1%
16 побед 2 поражения
Первый тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
Норвич
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
5
22
Лидс
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)
Норвич
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
33
38
Лидс
64.9%
35.1%
24 победы 13 поражений
Первый тайм
38% (18)
38% (18)
23% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (16)
34% (16)
32% (15)
Норвич
27.8%
72.2%
10 побед 26 поражений
Первый тайм
21% (10)
38% (18)
40% (19)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (11)
28% (13)
49% (23)
Сухие победы
13
4
Сухие поражения
9
12
Волевые победы
24
15
Упущенные победы
38
60
Голы по времени матча
Забито
44
35
24 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 13
27 Не забивали 28
8
18%
5
14%
1-15
5
11%
11
31%
16-30
11
25%
4
11%
31-45
6
14%
5
14%
46-60
5
11%
2
6%
61-75
9
20%
8
23%
76-90
Пропущено
17
43
12 В 1-м тайме 23
5 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 19
4
24%
2
5%
1-15
3
18%
7
16%
16-30
5
29%
29%
14
33%
31-45
1
6%
7
16%
46-60
2
12%
2
5%
61-75
2
12%
11
26%
76-90
Забито
37
43
18 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 12
29 Не забивали 26
10
27%
4
9%
1-15
3
8%
5
12%
16-30
5
14%
10
23%
31-45
4
11%
10
23%
46-60
6
16%
5
12%
61-75
9
24%
9
21%
76-90
Пропущено
26
22
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
5
19%
3
14%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
9
35%
3
14%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
6
23%
5
23%
76-90
Забито
81
78
42 В 1-м тайме 39
39 Во 2-м тайме 39
24 Забивали первыми 25
9 Не забивали 7
18
22%
9
12%
1-15
8
10%
16
21%
16-30
16
20%
14
18%
31-45
10
12%
15
19%
46-60
11
14%
7
9%
61-75
18
22%
17
22%
76-90
Пропущено
43
65
28 В 1-м тайме 32
15 Во 2-м тайме 33
19 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 33
9
21%
5
8%
1-15
5
12%
10
15%
16-30
14
33%
17
26%
31-45
3
7%
12
18%
46-60
4
9%
5
8%
61-75
8
19%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норвич - Лидс 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 КПР - Лидс 4:0 Мидлсбро - Лидс 3:4
Лидс - Блэкберн 0:1 Лидс - Сандерленд 0:0 Ковентри - Лидс 2:1 Лидс - Халл Сити 3:1 Уотфорд - Лидс 2:2 Лидс - Миллуолл 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Лидс - Сток Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Лестер 3:1 Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0 Плимут - Лидс 1:4 Бристоль Сити - Лидс 0:1
Норвич
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норвич - Лидс 0:0 Бирмингем - Норвич 1:0 Норвич - Суонси 2:2 Норвич - Бристоль Сити 1:1
Престон Норт Энд - Норвич 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Норвич 2:2 Норвич - Ипсвич 1:0 Лестер - Норвич 3:1 Норвич - Плимут 2:1 Сток Сити - Норвич 0:3 Норвич - Ротерхэм 5:0 Мидлсбро - Норвич 3:1 Норвич - Сандерленд 1:0 Блэкберн - Норвич 1:1 Норвич - Кардифф Сити 4:1 Норвич - Уотфорд 4:2 КПР - Норвич 2:2 Норвич - Ковентри 2:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Лидс - Норвич 1:0
Результаты матчей
Лидс
Норвич
Точный счет
2:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
7 раз 30%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
1
8 раз 33%
2
8 раз 33%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Точный счет
1:0
7 раз 15%
2:1
5 раз 11%
3:1
4 раза 9%
1:1
4 раза 9%
0:0
4 раза 9%
0:1
3 раза 6%
3:0
3 раза 6%
0:2
3 раза 6%
0:3
2 раза 4%
2:2
2 раза 4%
3:4
2 раза 4%
4:0
2 раза 4%
0:4
1 раз 2%
1:2
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
1:0
8 раз 17%
2:1
5 раз 11%
3:1
5 раз 11%
2:2
4 раза 9%
1:1
4 раза 9%
2:0
3 раза 6%
1:2
3 раза 6%
2:3
2 раза 4%
0:0
2 раза 4%
1:3
1 раз 2%
0:1
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
0:3
1 раз 2%
0:2
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
4:4
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%
6:2
1 раз 2%
Точное количество голов
1
13 раз 28%
0
10 раз 21%
3
10 раз 21%
2
9 раз 19%
4
5 раз 11%
1
16 раз 34%
2
15 раз 32%
0
7 раз 15%
3
4 раза 9%
4
4 раза 9%
5
1 раз 2%
Тоталы голов в матче
Лидс
Норвич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
213
149
1311
914
519
221
321
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
194
1014
1112
618
419
321
221
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
3710
Больше Меньше
407
2423
2423
1532
938
542
542
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|27 (4)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|21 (12)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|19 (9)
|Плимут
|Уиттакер Морган
|19 (8)
|Лестер
|Варди Джейми
|18 (2)
|Сток Сити
|Томпсон Джордан
|1 14
|КПР
|Колбэк Джек
|1 13
|Сандерленд
|Хьюм Трай
|1 13
|Ипсвич
|Морси Сэм
|14
|Уотфорд
|Портеус Райан
|14
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лидс 3:0 Норвич
Исход игры
Лидс
86.6% (97)
Ничья
11.6% (13)
Норвич
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (56)
Меньше
48.15% (52)
Обе команды забьют
Да
62.96% (68)
Нет
37.04% (40)
Популярный счёт
2:1 Лидс
44.6% (50)
1:0 Лидс
29.5% (33)
1:1 Ничья
10.7% (12)
2:0 Лидс
6.3% (7)
3:2 Лидс
1.8% (2)
3:1 Лидс
1.8% (2)
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