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  4. .Чемпионшип 2023-2024
Стадион: .
Лидс
 
Позже
Норвич
Прогнозы 41
Лидс 82.9% (34)
X 14.6% (6)
Норвич 2.4% (1)
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Лидс
Ничья
Норвич
1.63
6.00
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История личных встреч

Лидс
Норвич

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Ч
0:0
Ч
1:0
Ч
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
Ч
1:3
Ч
0:3
Ч
2:1
Ч
1:0
Ч
3:3
Ч
2:3
КЛ
2:2
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
2:2
Ч
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Среднее время на гол

57
57

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.11
1.56

Среднее время на гол

81
57

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

1.33
1.56

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

67
57

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саммервилл Крисенсио 19 (4) 0.4
Джеймс Дэниэл 13 0.28
Пиру Йоэл 13 (2) 0.28
Ньонто Вильфред 8 0.17
Бэмфорд Патрик 8 0.17
Рюттер Жоржиньо 6 0.13
Стрёйк Паскаль 3 (1) 0.06
Байрам Сэм 2 0.04
Эйлинг Люк 1 0.02
Грэй Арчи 1 0.02
Робертс Коннор II 1 0.02
Купер Лиам 1 0.02
Синистерра Луис 1 0.02
Энтони Джейдон 1 0.02
Фернандес Матео 1 0.02
Фирпо Жуниор 0 0
Камара Глен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Шеклтон Джейми 0 0
Груев Илия 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарджент Джош 16 0.34
Габриэл Барбоза 13 0.28
Роу Джонатан 12 0.26
Барнс Эшли 6 (1) 0.13
Фасснахт Кристиан 6 0.13
Сайнс Борха 6 0.13
Айда Адам 6 (1) 0.13
Уи-Чжо Хван 3 0.06
Нуньес Марселино 2 0.04
Стэйси Джек 1 0.02
Маклин Кенни 1 0.02
Соренсен Якоб 1 0.02
Батт Дэнни 1 0.02
Даффи Шейн 1 0.02
Маккаллум Сэм 1 0.02
Яннулис Димитрис 0 0
Эрнандес Онел 0 0
Гибсон Бен 0 0
Ван Хойдонк Сидней 0 0
Плахета Пшемыслав 0 0
Фишер Келлен 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 0
Родон Джо 6 1
Саммервилл Крисенсио 7 0
Груев Илия 7 0
Фирпо Жуниор 6 0
Рюттер Жоржиньо 6 0
Ньонто Вильфред 5 0
Мелье Иллан 3 1
Джеймс Дэниэл 4 0
Байрам Сэм 3 0
Камара Глен 3 0
Эйлинг Люк 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Пиру Йоэл 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Грэй Арчи 2 0
Робертс Коннор II 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Фернандес Матео 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маклин Кенни 11 0
Даффи Шейн 10 0
Яннулис Димитрис 7 0
Сайнс Борха 3 2
Гибсон Бен 6 0
Нуньес Марселино 6 0
Барнс Эшли 5 0
Стэйси Джек 5 0
Фасснахт Кристиан 5 0
Габриэл Барбоза 5 0
Роу Джонатан 5 0
Маккаллум Сэм 3 0
Гиббс Лиам 3 0
Эрнандес Онел 2 0
Айда Адам 2 0
Сарджент Джош 2 0
Хэнли Грант 1 0
Соренсен Якоб 1 0
Ганн Энгус 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Спринджетт Тони 1 0
Фишер Келлен 1 0

Результаты матчей

Лидс
88.9%
11.1%
16 побед 2 поражения
Первый тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
Норвич
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

5
22
Лидс
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)
Норвич
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

33
38
Лидс
64.9%
35.1%
24 победы 13 поражений
Первый тайм
38% (18)
38% (18)
23% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (16)
34% (16)
32% (15)
Норвич
27.8%
72.2%
10 побед 26 поражений
Первый тайм
21% (10)
38% (18)
40% (19)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (11)
28% (13)
49% (23)

Сухие победы

13
4

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

24
15

Упущенные победы

38
60

Голы по времени матча

Забито

44
35
24 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 13
27 Не забивали 28
8
18%
5
14%
1-15
5
11%
11
31%
16-30
11
25%
4
11%
31-45
6
14%
5
14%
46-60
5
11%
2
6%
61-75
9
20%
8
23%
76-90

Пропущено

17
43
12 В 1-м тайме 23
5 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 19
4
24%
2
5%
1-15
3
18%
7
16%
16-30
5
29%
29%
14
33%
31-45
1
6%
7
16%
46-60
2
12%
2
5%
61-75
2
12%
11
26%
76-90

Забито

37
43
18 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 12
29 Не забивали 26
10
27%
4
9%
1-15
3
8%
5
12%
16-30
5
14%
10
23%
31-45
4
11%
10
23%
46-60
6
16%
5
12%
61-75
9
24%
9
21%
76-90

Пропущено

26
22
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
5
19%
3
14%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
9
35%
3
14%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
6
23%
5
23%
76-90

Забито

81
78
42 В 1-м тайме 39
39 Во 2-м тайме 39
24 Забивали первыми 25
9 Не забивали 7
18
22%
9
12%
1-15
8
10%
16
21%
16-30
16
20%
14
18%
31-45
10
12%
15
19%
46-60
11
14%
7
9%
61-75
18
22%
17
22%
76-90

Пропущено

43
65
28 В 1-м тайме 32
15 Во 2-м тайме 33
19 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 33
9
21%
5
8%
1-15
5
12%
10
15%
16-30
14
33%
17
26%
31-45
3
7%
12
18%
46-60
4
9%
5
8%
61-75
8
19%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норвич - Лидс 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 КПР - Лидс 4:0 Мидлсбро - Лидс 3:4
Лидс - Блэкберн 0:1 Лидс - Сандерленд 0:0 Ковентри - Лидс 2:1 Лидс - Халл Сити 3:1 Уотфорд - Лидс 2:2 Лидс - Миллуолл 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Лидс - Сток Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Лестер 3:1 Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0 Плимут - Лидс 1:4 Бристоль Сити - Лидс 0:1
Норвич
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норвич - Лидс 0:0 Бирмингем - Норвич 1:0 Норвич - Суонси 2:2 Норвич - Бристоль Сити 1:1
Престон Норт Энд - Норвич 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Норвич 2:2 Норвич - Ипсвич 1:0 Лестер - Норвич 3:1 Норвич - Плимут 2:1 Сток Сити - Норвич 0:3 Норвич - Ротерхэм 5:0 Мидлсбро - Норвич 3:1 Норвич - Сандерленд 1:0 Блэкберн - Норвич 1:1 Норвич - Кардифф Сити 4:1 Норвич - Уотфорд 4:2 КПР - Норвич 2:2 Норвич - Ковентри 2:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Лидс - Норвич 1:0

Результаты матчей

Лидс
Норвич

Точный счет

2:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
7 раз 30%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
1
8 раз 33%
2
8 раз 33%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Точный счет

1:0
7 раз 15%
2:1
5 раз 11%
3:1
4 раза 9%
1:1
4 раза 9%
0:0
4 раза 9%
0:1
3 раза 6%
3:0
3 раза 6%
0:2
3 раза 6%
0:3
2 раза 4%
2:2
2 раза 4%
3:4
2 раза 4%
4:0
2 раза 4%
0:4
1 раз 2%
1:2
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
1:0
8 раз 17%
2:1
5 раз 11%
3:1
5 раз 11%
2:2
4 раза 9%
1:1
4 раза 9%
2:0
3 раза 6%
1:2
3 раза 6%
2:3
2 раза 4%
0:0
2 раза 4%
1:3
1 раз 2%
0:1
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
0:3
1 раз 2%
0:2
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
4:4
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%
6:2
1 раз 2%

Точное количество голов

1
13 раз 28%
0
10 раз 21%
3
10 раз 21%
2
9 раз 19%
4
5 раз 11%
1
16 раз 34%
2
15 раз 32%
0
7 раз 15%
3
4 раза 9%
4
4 раза 9%
5
1 раз 2%

Тоталы голов в матче

Лидс
Норвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
21
3
14
9
1.5
13
11
9
14
2.5
5
19
2
21
3.5
3
21

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
19
4
10
14
1.5
11
12
6
18
2.5
4
19
3
21
3.5
2
21

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
37
10
0.5
Больше Меньше
40
7
24
23
1.5
24
23
15
32
2.5
9
38
5
42
3.5
5
42
1/2 финала
0 Норвич
0 Лидс
0 Вест Бромвич
0 Саутгемптон
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 27 (4)
Саутгемптон Армстронг Адам 21 (12)
Лидс Саммервилл Крисенсио 19 (9)
Плимут Уиттакер Морган 19 (8)
Лестер Варди Джейми 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Томпсон Джордан 1 14
КПР Колбэк Джек 1 13
Сандерленд Хьюм Трай 1 13
Ипсвич Морси Сэм 14
Уотфорд Портеус Райан 14
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2024, осталось 2 дня 13 часов 25 минут.



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    • Прогнозы 41
    Лидс 82.9% (34)
    X 14.6% (6)
    Норвич 2.4% (1)
    Все прогнозы
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    Лидс
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    Прогнозы на матч Лидс - Норвич

    Исход игры
    Лидс
    82.9% (34)
    Ничья
    14.6% (6)
    Норвич
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.78% (20)
    Меньше
    51.22% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    63.41% (26)
    Нет
    36.59% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    43.9% (18)
    1:0 Лидс
    24.4% (10)
    1:1 Ничья
    14.6% (6)
    2:0 Лидс
    12.2% (5)
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