Стадион: Сент-Мэрис.
Позже
История личных встреч
Саутгемптон
Вест Бромвич
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы
20 матчей
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.33
0.91
Среднее время на гол
67
99
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
0.91
0.89
Среднее время на гол
99
101
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.1
0.9
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
81
100
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Армстронг Адам
|21 (4)
|0.45
|Адамс Че
|15
|0.32
|Смоллбоун Уильям
|6
|0.13
|Эдози Самуэль
|6
|0.13
|Фрейзер Райан
|6
|0.13
|Армстронг Стюарт
|5
|0.11
|Арибо Джо
|4
|0.09
|Ротуэлл Джо
|4
|0.09
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0.06
|Мара Секу
|3
|0.06
|Алькарас Карлос
|3
|0.06
|Брукс Дэвид
|2
|0.04
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|2
|0.04
|Даунс Флинн
|2
|0.04
|Беднарек Ян
|2
|0.04
|Телла Нейтан
|1
|0.02
|Сулемана Камалдин
|0
|0
|Мэннинг Райан
|0
|0
|Стивенс Джек
|0
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|0
|0
|Бри Джеймс
|0
|0
Вест Бромвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томас-Асант Брэндон
|11 (1)
|0.23
|Свифт Джон
|9 (3)
|0.19
|Диангана Грэди
|7
|0.15
|Джонстон Майкл
|7
|0.15
|Уоллас Джед
|6
|0.13
|Ферлонг Дарнелл
|5
|0.11
|Феллоус Том
|4
|0.09
|Бартли Кайл
|4
|0.09
|Филлипс Мэтт
|3
|0.06
|Сармиенто Джереми
|3
|0.06
|Моуэтт Алекс
|2 (1)
|0.04
|Вайманн Андреас
|2
|0.04
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0.04
|Кипре Седрик
|2
|0.04
|Йокушлу Окай
|1
|0.02
|Майя Джош
|1
|0.02
|Таунсед Конор
|0
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|0
|Рич Адам
|0
|0
|Моламби Джейсон
|0
|0
|Пипа
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беднарек Ян
|11
|0
|Даунс Флинн
|10
|0
|Мэннинг Райан
|9
|0
|Смоллбоун Уильям
|8
|0
|Чарльз Ши
|6
|1
|Стивенс Джек
|6
|0
|Армстронг Стюарт
|6
|0
|Сулемана Камалдин
|4
|1
|Фрейзер Райан
|5
|0
|Армстронг Адам
|5
|0
|Адамс Че
|5
|0
|Арибо Джо
|5
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Алькарас Карлос
|4
|0
|Брукс Дэвид
|2
|0
|Ротуэлл Джо
|2
|0
|Телла Нейтан
|2
|0
|Эдози Самуэль
|2
|0
|Бри Джеймс
|0
|1
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Базуну Гэвин
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Вест Бромвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипре Седрик
|11
|0
|Ферлонг Дарнелл
|10
|0
|Бартли Кайл
|9
|0
|Йокушлу Окай
|8
|0
|Томас-Асант Брэндон
|4
|1
|Чалоба Натаниэл
|4
|0
|Моламби Джейсон
|4
|0
|Филлипс Мэтт
|3
|0
|Уоллас Джед
|3
|0
|Моуэтт Алекс
|3
|0
|Палмер Алекс
|3
|0
|Питерс Эрик
|2
|0
|М'Вила Янн
|2
|0
|Таунсед Конор
|2
|0
|Диангана Грэди
|2
|0
|Сармиенто Джереми
|2
|0
|Карлос Корберан
|0
|1
|Вайманн Андреас
|1
|0
|Рич Адам
|1
|0
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0
|Джонстон Майкл
|1
|0
|Свифт Джон
|1
|0
|Пипа
|1
|0
|Феллоус Том
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (13)
13% (3)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Вест Бромвич
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
13% (3)
42% (10)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
9
16
Саутгемптон
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
42% (10)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Вест Бромвич
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
27
34
Саутгемптон
56.8%
43.2%
21 победа 16 поражений
Первый тайм
34% (16)
28% (13)
38% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (17)
43% (20)
21% (10)
Вест Бромвич
29.4%
70.6%
10 побед 24 поражения
Первый тайм
17% (8)
40% (19)
43% (20)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (11)
40% (19)
36% (17)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
7
14
Волевые победы
34
8
Упущенные победы
36
50
Голы по времени матча
Забито
53
32
27 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 9
26 Не забивали 29
9
17%
3
9%
1-15
10
19%
7
22%
16-30
8
15%
1
3%
31-45
6
11%
7
22%
46-60
6
11%
7
22%
61-75
14
26%
7
22%
76-90
Пропущено
30
30
16 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
4
13%
3
10%
1-15
3
10%
9
30%
16-30
9
30%
3
10%
31-45
2
7%
3
10%
46-60
7
23%
6
20%
61-75
5
17%
6
20%
76-90
Забито
32
36
19 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 15
27 Не забивали 28
6
19%
6
17%
1-15
6
19%
5
14%
16-30
7
22%
6
17%
31-45
4
13%
6
17%
46-60
3
9%
8
22%
61-75
6
19%
5
14%
76-90
Пропущено
35
19
11 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 11
4
11%
2
11%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
4
11%
4
21%
31-45
7
20%
3
16%
46-60
6
17%
5
26%
61-75
11
31%
4
21%
76-90
Забито
85
68
46 В 1-м тайме 28
39 Во 2-м тайме 40
32 Забивали первыми 24
6 Не забивали 10
15
18%
9
13%
1-15
16
19%
12
18%
16-30
15
18%
7
10%
31-45
10
12%
13
19%
46-60
9
11%
15
22%
61-75
20
24%
12
18%
76-90
Пропущено
65
49
27 В 1-м тайме 22
38 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 19
34 Не пропускали 28
8
12%
5
10%
1-15
6
9%
10
20%
16-30
13
20%
7
14%
31-45
9
14%
6
12%
46-60
13
20%
11
22%
61-75
16
25%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0
Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Саутгемптон - Мидлсбро 1:1 Саутгемптон - Сандерленд 4:2 Бирмингем - Саутгемптон 3:4 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Миллуолл 1:2 Саутгемптон - Халл Сити 1:2 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Бристоль Сити - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3 Саутгемптон - Уотфорд 3:0
Вест Бромвич
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Вест Бромвич - Престон Норт Энд 3:0 Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич 3:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1
Вест Бромвич - Сандерленд 0:1 Вест Бромвич - Ротерхэм 2:0 Сток Сити - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Уотфорд 2:2 Миллуолл - Вест Бромвич 1:1 Вест Бромвич - Бристоль Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич 1:4 КПР - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Ковентри 2:1 Халл Сити - Вест Бромвич 1:1 Плимут - Вест Бромвич 0:3 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Вест Бромвич - Кардифф Сити 2:0 Ипсвич - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Бирмингем 1:0 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2
Результаты матчей
Саутгемптон
Вест Бромвич
Точный счет
2:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
0
2 раза 9%
5
2 раза 9%
2
7 раз 29%
1
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
2
8 раз 33%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
Точный счет
1:1
6 раз 13%
1:2
6 раз 13%
2:1
6 раз 13%
0:1
5 раз 11%
5:0
3 раза 6%
3:1
3 раза 6%
0:0
2 раза 4%
3:2
2 раза 4%
0:2
2 раза 4%
4:0
2 раза 4%
4:4
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
3:4
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
1:0
1 раз 2%
5:3
1 раз 2%
1:0
6 раз 13%
2:0
6 раз 13%
2:1
5 раз 11%
2:2
5 раз 11%
0:0
4 раза 9%
1:1
4 раза 9%
0:2
3 раза 6%
3:1
2 раза 4%
1:2
2 раза 4%
0:1
2 раза 4%
3:0
2 раза 4%
4:1
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
0:3
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
Точное количество голов
1
16 раз 34%
2
13 раз 28%
0
6 раз 13%
3
5 раз 11%
4
5 раз 11%
5
2 раза 4%
1
16 раз 34%
2
13 раз 28%
0
10 раз 21%
3
4 раза 9%
4
4 раза 9%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Вест Бромвич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
195
158
1212
1013
519
617
222
221
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
185
1014
914
222
320
123
221
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
416
Больше Меньше
3710
2522
2126
1235
839
740
443
245
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|27 (4)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|21 (12)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|19 (9)
|Плимут
|Уиттакер Морган
|19 (8)
|Лестер
|Варди Джейми
|18 (2)
|Сток Сити
|Томпсон Джордан
|1 14
|КПР
|Колбэк Джек
|1 13
|Сандерленд
|Хьюм Трай
|1 13
|Ипсвич
|Морси Сэм
|14
|Уотфорд
|Портеус Райан
|14
Прогнозы на матч Саутгемптон - Вест Бромвич
Исход игры
Саутгемптон
75% (39)
Ничья
13.5% (7)
Вест Бромвич
11.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.62% (31)
Меньше
40.38% (21)
Обе команды забьют
Да
73.08% (38)
Нет
26.92% (14)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
46.2% (24)
1:0 Саутгемптон
17.3% (9)
1:1 Ничья
13.5% (7)
1:2 Вест Бромвич
7.7% (4)
2:0 Саутгемптон
7.7% (4)
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