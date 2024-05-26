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  4. .Чемпионшип 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Лидс
 
Позже
Саутгемптон
Прогнозы 119
Лидс 73.9% (88)
X 15.1% (18)
Саутгемптон 10.9% (13)
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Ничья
Саутгемптон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мелье
Иллан
22
Грэй
Арчи
14
Родон
Джо
4
Ампаду
Этан
3
Фирпо
Жуниор
44
Груев
Илия
8
Камара
Глен
29
Ньонто
Вильфред
24
Рюттер
Жоржиньо
10
Саммервилл
Крисенсио
7
Пиру
Йоэл
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
21
Харвуд-Беллис
Тэйлор
35
Беднарек
Ян
5
Стивенс
Джек
16
Смоллбоун
Уильям
4
Даунс
Флинн
7
Арибо
Джо
36
Брукс
Дэвид
9
Армстронг
Адам
26
Фрейзер
Райан
Лидс
4-2-3-1
Саутгемптон
4-3-3

История личных встреч

Лидс
Саутгемптон

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Ч
1:2
Ч
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
КЛ
3:0
Ч
0:1
Ч
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.67
0.57

Среднее время на гол

54
157

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.54
0.77

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

58
117

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саммервилл Крисенсио 20 (4) 0.42
Пиру Йоэл 14 (2) 0.29
Джеймс Дэниэл 13 0.27
Ньонто Вильфред 8 0.17
Бэмфорд Патрик 8 0.17
Рюттер Жоржиньо 7 0.15
Стрёйк Паскаль 3 (1) 0.06
Байрам Сэм 2 0.04
Грэй Арчи 1 0.02
Эйлинг Люк 1 0.02
Робертс Коннор II 1 0.02
Груев Илия 1 0.02
Купер Лиам 1 0.02
Синистерра Луис 1 0.02
Энтони Джейдон 1 0.02
Фернандес Матео 1 0.02
Фирпо Жуниор 0 0
Камара Глен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Шеклтон Джейми 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Адам 23 (5) 0.48
Адамс Че 15 0.31
Смоллбоун Уильям 7 0.15
Эдози Самуэль 6 0.13
Фрейзер Райан 6 0.13
Армстронг Стюарт 5 0.1
Арибо Джо 4 0.08
Ротуэлл Джо 4 0.08
Уокер-Питерс Кайл 3 0.06
Мара Секу 3 0.06
Алькарас Карлос 3 0.06
Брукс Дэвид 2 0.04
Даунс Флинн 2 0.04
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0.04
Беднарек Ян 2 0.04
Телла Нейтан 1 0.02
Сулемана Камалдин 0 0
Мэннинг Райан 0 0
Стивенс Джек 0 0
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Бри Джеймс 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 0
Груев Илия 8 0
Родон Джо 6 1
Саммервилл Крисенсио 7 0
Рюттер Жоржиньо 7 0
Фирпо Жуниор 6 0
Ньонто Вильфред 5 0
Мелье Иллан 3 1
Джеймс Дэниэл 4 0
Байрам Сэм 3 0
Камара Глен 3 0
Эйлинг Люк 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Пиру Йоэл 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Грэй Арчи 2 0
Робертс Коннор II 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Фернандес Матео 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беднарек Ян 11 0
Даунс Флинн 10 0
Мэннинг Райан 9 0
Смоллбоун Уильям 8 0
Чарльз Ши 6 1
Стивенс Джек 6 0
Армстронг Стюарт 6 0
Сулемана Камалдин 4 1
Фрейзер Райан 5 0
Армстронг Адам 5 0
Адамс Че 5 0
Арибо Джо 5 0
Уокер-Питерс Кайл 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Алькарас Карлос 4 0
Брукс Дэвид 2 0
Ротуэлл Джо 2 0
Телла Нейтан 2 0
Эдози Самуэль 2 0
Бри Джеймс 0 1
Холгейт Мэйсон 1 0
Базуну Гэвин 1 0
Мара Секу 1 0

Результаты матчей

Лидс
89.5%
10.5%
17 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (12)
38% (9)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
38% (9)
13% (3)
Саутгемптон
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (7)
17% (4)
54% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

5
10
Лидс
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)
Саутгемптон
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (11)
42% (10)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

33
53
Лидс
65.8%
34.2%
25 побед 13 поражений
Первый тайм
40% (19)
38% (18)
23% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (17)
33% (16)
31% (15)
Саутгемптон
42.1%
57.9%
16 побед 22 поражения
Первый тайм
38% (18)
29% (14)
33% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (10)
42% (20)
38% (18)

Сухие победы

14
7

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

24
18

Упущенные победы

38
63

Голы по времени матча

Забито

48
32
27 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 16
27 Не забивали 28
9
19%
6
19%
1-15
6
13%
6
19%
16-30
12
25%
7
22%
31-45
6
13%
4
13%
46-60
6
13%
3
9%
61-75
9
19%
6
19%
76-90

Пропущено

17
35
12 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 17
4
24%
4
11%
1-15
3
18%
3
9%
16-30
5
29%
29%
4
11%
31-45
1
6%
7
20%
46-60
2
12%
6
17%
61-75
2
12%
11
31%
76-90

Забито

37
56
18 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 17
30 Не забивали 26
10
27%
9
16%
1-15
3
8%
10
18%
16-30
5
14%
8
14%
31-45
4
11%
7
13%
46-60
6
16%
6
11%
61-75
9
24%
16
29%
76-90

Пропущено

26
31
16 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 18
5
19%
4
13%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
9
35%
9
29%
29%
31-45
2
8%
2
6%
46-60
2
8%
7
23%
61-75
6
23%
6
19%
76-90

Забито

85
88
45 В 1-м тайме 46
40 Во 2-м тайме 42
25 Забивали первыми 33
9 Не забивали 6
19
22%
15
17%
1-15
9
11%
16
18%
16-30
17
20%
15
17%
31-45
10
12%
11
13%
46-60
12
14%
9
10%
61-75
18
21%
22
25%
76-90

Пропущено

43
66
28 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 39
19 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 35
9
21%
8
12%
1-15
5
12%
6
9%
16-30
14
33%
13
20%
31-45
3
7%
9
14%
46-60
4
9%
13
20%
61-75
8
19%
17
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лидс - Норвич 4:0 Норвич - Лидс 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 КПР - Лидс 4:0
Мидлсбро - Лидс 3:4 Лидс - Блэкберн 0:1 Лидс - Сандерленд 0:0 Ковентри - Лидс 2:1 Лидс - Халл Сити 3:1 Уотфорд - Лидс 2:2 Лидс - Миллуолл 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Лидс - Сток Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Лестер 3:1 Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0 Плимут - Лидс 1:4
Саутгемптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1
Лестер - Саутгемптон 5:0 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Саутгемптон - Мидлсбро 1:1 Саутгемптон - Сандерленд 4:2 Бирмингем - Саутгемптон 3:4 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Миллуолл 1:2 Саутгемптон - Халл Сити 1:2 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Бристоль Сити - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3

Результаты матчей

Лидс
Саутгемптон

Точный счет

2:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

3
7 раз 29%
1
6 раз 25%
2
5 раз 21%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
4 раза 17%
0
2 раза 8%
5
2 раза 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
10 раз 42%
2
8 раз 33%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Точный счет

1:0
7 раз 15%
2:1
5 раз 10%
3:1
4 раза 8%
1:1
4 раза 8%
0:0
4 раза 8%
0:1
3 раза 6%
3:0
3 раза 6%
0:2
3 раза 6%
4:0
3 раза 6%
0:3
2 раза 4%
2:2
2 раза 4%
3:4
2 раза 4%
0:4
1 раз 2%
1:2
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
1:1
6 раз 13%
1:2
6 раз 13%
2:1
6 раз 13%
0:1
5 раз 10%
3:1
4 раза 8%
5:0
3 раза 6%
0:0
2 раза 4%
3:2
2 раза 4%
0:2
2 раза 4%
4:0
2 раза 4%
4:4
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
3:4
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
1:0
1 раз 2%
5:3
1 раз 2%

Точное количество голов

1
13 раз 27%
0
10 раз 21%
3
10 раз 21%
2
9 раз 19%
4
6 раз 13%
1
16 раз 33%
2
13 раз 27%
0
6 раз 13%
3
6 раз 13%
4
5 раз 10%
5
2 раза 4%

Тоталы голов в матче

Лидс
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
22
2
15
9
1.5
16
8
10
14
2.5
11
13
3
21
3.5
6
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
20
4
10
14
1.5
10
14
6
18
2.5
2
22
3
21
3.5
1
23

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
38
10
0.5
Больше Меньше
42
6
25
23
1.5
26
22
16
32
2.5
13
35
6
42
3.5
7
41
1/2 финала
0 Норвич
4 Лидс
1 Вест Бромвич
3 Саутгемптон
Финал
Лидс
Саутгемптон

Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 27 (4)
Саутгемптон Армстронг Адам 23 (12)
Лидс Саммервилл Крисенсио 20 (9)
Плимут Уиттакер Морган 19 (8)
Лестер Варди Джейми 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Томпсон Джордан 1 14
КПР Колбэк Джек 1 13
Сандерленд Хьюм Трай 1 13
Ипсвич Морси Сэм 14
Уотфорд Портеус Райан 14
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 мая 2024, осталось 16 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Лидс.
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    • Прогнозы 119
    Лидс 73.9% (88)
    X 15.1% (18)
    Саутгемптон 10.9% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Саутгемптон
    2.35
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    3.40
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    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лидс - Саутгемптон

    Исход игры
    Лидс
    74.6% (88)
    Ничья
    15.3% (18)
    Саутгемптон
    10.2% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.61% (69)
    Меньше
    38.39% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    74.11% (83)
    Нет
    25.89% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    47.5% (56)
    1:0 Лидс
    16.9% (20)
    1:1 Ничья
    11.9% (14)
    1:2 Саутгемптон
    5.1% (6)
    0:1 Саутгемптон
    3.4% (4)
    2:0 Лидс
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Лидс
    1.7% (2)
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