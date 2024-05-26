Стадион: Уэмбли. Главный судья: Брукс Джон
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
22
Грэй
Арчи
14
Родон
Джо
44
Груев
Илия
35
Беднарек
Ян
36
Брукс
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Грэй АрчиЗащитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Дарлоу КарлВратарь
-
25 Байрам СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Брукс ДэвидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ламли ДжоВратарь
-
14 Бри ДжеймсЗащитник
- Защитник
-
24 Чарльз ШиПолузащитник
-
19 Ротуэлл ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
11 Стюарт РоссНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартин Расселл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лидс
Саутгемптон
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.67
0.57
Среднее время на гол
54
157
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.54
0.77
Тотал матчей
2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
58
117
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саммервилл Крисенсио
|20 (4)
|0.42
|Пиру Йоэл
|14 (2)
|0.29
|Джеймс Дэниэл
|13
|0.27
|Ньонто Вильфред
|8
|0.17
|Бэмфорд Патрик
|8
|0.17
|Рюттер Жоржиньо
|7
|0.15
|Стрёйк Паскаль
|3 (1)
|0.06
|Байрам Сэм
|2
|0.04
|Грэй Арчи
|1
|0.02
|Эйлинг Люк
|1
|0.02
|Робертс Коннор II
|1
|0.02
|Груев Илия
|1
|0.02
|Купер Лиам
|1
|0.02
|Синистерра Луис
|1
|0.02
|Энтони Джейдон
|1
|0.02
|Фернандес Матео
|1
|0.02
|Фирпо Жуниор
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Шеклтон Джейми
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Армстронг Адам
|23 (5)
|0.48
|Адамс Че
|15
|0.31
|Смоллбоун Уильям
|7
|0.15
|Эдози Самуэль
|6
|0.13
|Фрейзер Райан
|6
|0.13
|Армстронг Стюарт
|5
|0.1
|Арибо Джо
|4
|0.08
|Ротуэлл Джо
|4
|0.08
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0.06
|Мара Секу
|3
|0.06
|Алькарас Карлос
|3
|0.06
|Брукс Дэвид
|2
|0.04
|Даунс Флинн
|2
|0.04
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|2
|0.04
|Беднарек Ян
|2
|0.04
|Телла Нейтан
|1
|0.02
|Сулемана Камалдин
|0
|0
|Мэннинг Райан
|0
|0
|Стивенс Джек
|0
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|0
|0
|Бри Джеймс
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|9
|0
|Груев Илия
|8
|0
|Родон Джо
|6
|1
|Саммервилл Крисенсио
|7
|0
|Рюттер Жоржиньо
|7
|0
|Фирпо Жуниор
|6
|0
|Ньонто Вильфред
|5
|0
|Мелье Иллан
|3
|1
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|Байрам Сэм
|3
|0
|Камара Глен
|3
|0
|Эйлинг Люк
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Пиру Йоэл
|2
|0
|Шеклтон Джейми
|2
|0
|Грэй Арчи
|2
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
|Фернандес Матео
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беднарек Ян
|11
|0
|Даунс Флинн
|10
|0
|Мэннинг Райан
|9
|0
|Смоллбоун Уильям
|8
|0
|Чарльз Ши
|6
|1
|Стивенс Джек
|6
|0
|Армстронг Стюарт
|6
|0
|Сулемана Камалдин
|4
|1
|Фрейзер Райан
|5
|0
|Армстронг Адам
|5
|0
|Адамс Че
|5
|0
|Арибо Джо
|5
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Алькарас Карлос
|4
|0
|Брукс Дэвид
|2
|0
|Ротуэлл Джо
|2
|0
|Телла Нейтан
|2
|0
|Эдози Самуэль
|2
|0
|Бри Джеймс
|0
|1
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Базуну Гэвин
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
89.5%
10.5%
17 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (12)
38% (9)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
38% (9)
13% (3)
Саутгемптон
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (7)
17% (4)
54% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
5
10
Лидс
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)
Саутгемптон
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (11)
42% (10)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
8
2
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
33
53
Лидс
65.8%
34.2%
25 побед 13 поражений
Первый тайм
40% (19)
38% (18)
23% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (17)
33% (16)
31% (15)
Саутгемптон
42.1%
57.9%
16 побед 22 поражения
Первый тайм
38% (18)
29% (14)
33% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (10)
42% (20)
38% (18)
Сухие победы
14
7
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
24
18
Упущенные победы
38
63
Голы по времени матча
Забито
48
32
27 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 16
27 Не забивали 28
9
19%
6
19%
1-15
6
13%
6
19%
16-30
12
25%
7
22%
31-45
6
13%
4
13%
46-60
6
13%
3
9%
61-75
9
19%
6
19%
76-90
Пропущено
17
35
12 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 17
4
24%
4
11%
1-15
3
18%
3
9%
16-30
5
29%
29%
4
11%
31-45
1
6%
7
20%
46-60
2
12%
6
17%
61-75
2
12%
11
31%
76-90
Забито
37
56
18 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 17
30 Не забивали 26
10
27%
9
16%
1-15
3
8%
10
18%
16-30
5
14%
8
14%
31-45
4
11%
7
13%
46-60
6
16%
6
11%
61-75
9
24%
16
29%
76-90
Пропущено
26
31
16 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 18
5
19%
4
13%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
9
35%
9
29%
29%
31-45
2
8%
2
6%
46-60
2
8%
7
23%
61-75
6
23%
6
19%
76-90
Забито
85
88
45 В 1-м тайме 46
40 Во 2-м тайме 42
25 Забивали первыми 33
9 Не забивали 6
19
22%
15
17%
1-15
9
11%
16
18%
16-30
17
20%
15
17%
31-45
10
12%
11
13%
46-60
12
14%
9
10%
61-75
18
21%
22
25%
76-90
Пропущено
43
66
28 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 39
19 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 35
9
21%
8
12%
1-15
5
12%
6
9%
16-30
14
33%
13
20%
31-45
3
7%
9
14%
46-60
4
9%
13
20%
61-75
8
19%
17
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лидс - Норвич 4:0 Норвич - Лидс 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 КПР - Лидс 4:0
Мидлсбро - Лидс 3:4 Лидс - Блэкберн 0:1 Лидс - Сандерленд 0:0 Ковентри - Лидс 2:1 Лидс - Халл Сити 3:1 Уотфорд - Лидс 2:2 Лидс - Миллуолл 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Лидс - Сток Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Лестер 3:1 Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0 Плимут - Лидс 1:4
Саутгемптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1
Лестер - Саутгемптон 5:0 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Саутгемптон - Мидлсбро 1:1 Саутгемптон - Сандерленд 4:2 Бирмингем - Саутгемптон 3:4 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Миллуолл 1:2 Саутгемптон - Халл Сити 1:2 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Бристоль Сити - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3
Результаты матчей
Лидс
Саутгемптон
Точный счет
2:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
3
7 раз 29%
1
6 раз 25%
2
5 раз 21%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
4 раза 17%
0
2 раза 8%
5
2 раза 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
10 раз 42%
2
8 раз 33%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Точный счет
1:0
7 раз 15%
2:1
5 раз 10%
3:1
4 раза 8%
1:1
4 раза 8%
0:0
4 раза 8%
0:1
3 раза 6%
3:0
3 раза 6%
0:2
3 раза 6%
4:0
3 раза 6%
0:3
2 раза 4%
2:2
2 раза 4%
3:4
2 раза 4%
0:4
1 раз 2%
1:2
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
1:1
6 раз 13%
1:2
6 раз 13%
2:1
6 раз 13%
0:1
5 раз 10%
3:1
4 раза 8%
5:0
3 раза 6%
0:0
2 раза 4%
3:2
2 раза 4%
0:2
2 раза 4%
4:0
2 раза 4%
4:4
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
3:4
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
1:0
1 раз 2%
5:3
1 раз 2%
Точное количество голов
1
13 раз 27%
0
10 раз 21%
3
10 раз 21%
2
9 раз 19%
4
6 раз 13%
1
16 раз 33%
2
13 раз 27%
0
6 раз 13%
3
6 раз 13%
4
5 раз 10%
5
2 раза 4%
Тоталы голов в матче
Лидс
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
222
159
168
1014
1113
321
618
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
204
1014
1014
618
222
321
123
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
3810
Больше Меньше
426
2523
2622
1632
1335
642
741
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|27 (4)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|23 (12)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|20 (9)
|Плимут
|Уиттакер Морган
|19 (8)
|Лестер
|Варди Джейми
|18 (2)
|Сток Сити
|Томпсон Джордан
|1 14
|КПР
|Колбэк Джек
|1 13
|Сандерленд
|Хьюм Трай
|1 13
|Ипсвич
|Морси Сэм
|14
|Уотфорд
|Портеус Райан
|14
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лидс - Саутгемптон
Исход игры
Лидс
74.6% (88)
Ничья
15.3% (18)
Саутгемптон
10.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
61.61% (69)
Меньше
38.39% (43)
Обе команды забьют
Да
74.11% (83)
Нет
25.89% (29)
Популярный счёт
2:1 Лидс
47.5% (56)
1:0 Лидс
16.9% (20)
1:1 Ничья
11.9% (14)
1:2 Саутгемптон
5.1% (6)
0:1 Саутгемптон
3.4% (4)
2:0 Лидс
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:1 Лидс
1.7% (2)
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