Стадион: Sky Stadium.
1:2
Итог доп. времени
0'
30' Желтая карточкаАрзани Дэниел
0:0
63' Не забитый пенальтиРуфер Алекс
0:1
81' ГолТраоре Адама
90' Желтая карточкаСалас Юст
1:1
90' ГолЗавада Оскар
97' Желтая карточкаЧапман Коннор
1:2
102' ГолИкономидис Крис
Ход матча
30'
63'
0:0
81'
0:1
90'
90'
97'
102'
111'
111'
120'
Прогноз на матч от Liveresult
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
20
Иззо
Пол
25
Тиг
Райан
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
- Защитник
-
17 Салас ЮстПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Kasey Bos
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
47.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.1%
47.1%
16 побед 8 ничьих 0 побед
32 матча
28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 23 победы
Первый тайм
28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 20 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 19 побед
49 матчей
24.5%
28.6%
46.9%
12 побед 14 ничьих 23 победы
Первый тайм
24.5%
34.7%
40.8%
12 побед 17 ничьих 20 побед
Второй тайм
32.7%
28.6%
38.7%
16 побед 14 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
1.73
0.93
Среднее время на гол
52
97
Всего голов
58
29
Голов в среднем за матч
2.15
1.32
Среднее время на гол
41
68
Всего голов
96
54
Голов в среднем за матч
1.96
1.1
Тотал матчей
2.5
45
Больше 92%
Меньше 8%
4
43
Больше 88%
Меньше 12%
6
29
Больше 59%
Меньше 41%
20
18
Больше 37%
Меньше 63%
31
12
Больше 24%
Меньше 76%
37
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
45
81
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|13 (1)
|0.45
|Завада Оскар
|7 (1)
|0.24
|Краев Божидар
|6
|0.21
|Олд Бенжамин
|5
|0.17
|Пейн Тим
|3
|0.1
|Руфер Алекс
|3 (2)
|0.1
|Пеннингтон Николас
|1
|0.03
|Oskar van Hattum
|1
|0.03
|Сармэн Финн
|1
|0.03
|Болл Дэвид
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Вуттон Скотт
|0
|0
|Салас Юст
|0
|0
|Саттон Сэм
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|18 (4)
|0.6
|Машаш Зинедин
|7
|0.23
|Арзани Дэниел
|4 (1)
|0.13
|Nishan Velupillay
|3
|0.1
|Да Сильва Дамьен
|3
|0.1
|Фолами Бен
|2
|0.07
|Икономидис Крис
|2
|0.07
|Траоре Адама III
|1
|0.03
|Тиг Райан
|1
|0.03
|Родерик Миранда
|1
|0.03
|Чапман Коннор
|1
|0.03
|Боневасиа Ролиней
|1
|0.03
|Eli Adams
|1
|0.03
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
|Kasey Bos
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|8
|1
|Пеннингтон Николас
|6
|0
|Завада Оскар
|5
|0
|Салас Юст
|5
|0
|Болл Дэвид
|4
|0
|Барбарусес Костас
|4
|0
|Краев Божидар
|4
|0
|Саттон Сэм
|4
|0
|Пейн Тим
|2
|1
|Вуттон Скотт
|2
|0
|Полсен Алекс
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
|Хьюз Исаак
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|8
|2
|Машаш Зинедин
|5
|1
|Да Сильва Дамьен
|6
|0
|Арзани Дэниел
|6
|0
|Герия Джейсон
|4
|1
|Форнароли Бруно
|5
|0
|Траоре Адама III
|3
|1
|Чапман Коннор
|4
|0
|Икономидис Крис
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Монге Фабиан
|3
|0
|Nishan Velupillay
|3
|0
|Иззо Пол
|2
|0
|Jordi Valadon
|0
|1
|Хелифи Салим
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Мельбурн Виктори
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
2
9
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Мельбурн Виктори
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
17
21
Веллингтон Феникс
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Мельбурн Виктори
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (6)
60% (18)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
19
30
Голы по времени матча
Забито
22
22
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
9%
6
27%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
8
36%
7
32%
76-90
0
0%
1
5%
91-120
Пропущено
14
20
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
3
21%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
6
43%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
21%
10
50%
76-90
1
7%
0
0%
91-120
Забито
19
25
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
3
16%
4
16%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
3
16%
5
20%
31-45
4
21%
5
20%
46-60
4
21%
1
4%
61-75
4
21%
5
20%
76-90
Пропущено
16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
19%
3
21%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
6
38%
1
7%
76-90
Забито
41
47
15 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 14
7 Не забивали 7
6
15%
5
11%
1-15
4
10%
6
13%
16-30
5
12%
11
23%
31-45
6
15%
8
17%
46-60
8
20%
4
9%
61-75
12
29%
29%
12
26%
76-90
0
0%
1
2%
91-120
Пропущено
30
34
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
6
20%
4
12%
1-15
1
3%
6
18%
16-30
2
7%
2
6%
31-45
9
30%
6
18%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
9
30%
11
32%
76-90
1
3%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0
Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 27%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
10 раз 33%
1
8 раз 27%
0
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
114
77
78
311
312
113
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
510
87
213
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
237
1217
1515
524
525
227
228
128
129
Будет доступно позже.
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|20 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|17 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|13 (5)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 9
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 8
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7