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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Стадион: .
Веллингтон Феникс
1:2
Итог доп. времени
Мельбурн Виктори
0'
30' Желтая карточка
Арзани Дэниел
0:0
63' Не забитый пенальти
Руфер Алекс
0:1
81' Гол
Траоре Адама
90' Желтая карточка
Салас Юст
1:1
90' Гол
Завада Оскар
97' Желтая карточка
Чапман Коннор
1:2
102' Гол
Икономидис Крис

Ход матча

30'
 
Арзани Дэниел
63'
Руфер Алекс
0:0
65'
 
Бриммер Джейк
Jordi Valadon
66'
 
Фолами Бен
Арзани Дэниел
66'
 
Хелифи Салим
Nishan Velupillay
66'
Oskar van Hattum
Болл Дэвид
 
73'
Завада Оскар
Краев Божидар
 
81'
0:1
Траоре Адама
(Бриммер Джейк)
85'
Салас Юст
Пеннингтон Николас
 
86'
 
Чапман Коннор
Боневасиа Ролиней
90'
Салас Юст
 
90'
 
Икономидис Крис
Форнароли Бруно
90'
Завада Оскар
(Барбарусес Костас)
1:1
97'
 
Чапман Коннор
102'
1:2
Икономидис Крис
(Родерик Миранда)
111'
Аль-Таай Мохамед
Пейн Тим
 
111'
Хьюз Исаак
Сармэн Финн
 
111'
Келли-Хилд Лукас
Саттон Сэм
 
120'
 
Kasey Bos
Траоре Адама
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
19
Саттон
Сэм
15
Пеннингтон
Николас
14
Руфер
Алекс
8
Олд
Бенжамин
11
Краев
Божидар
10
Болл
Дэвид
7
Барбарусес
Костас
20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
27
Jordi
Valadon
25
Тиг
Райан
17
Nishan
Velupillay
28
Боневасиа
Ролиней
19
Арзани
Дэниел
10
Форнароли
Бруно
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
47.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.1%
47.1%
16 побед 8 ничьих 0 побед

32 матча

28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 20 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 19 побед

49 матчей

24.5%
28.6%
46.9%
12 побед 14 ничьих 23 победы

Первый тайм

24.5%
34.7%
40.8%
12 побед 17 ничьих 20 побед

Второй тайм

32.7%
28.6%
38.7%
16 побед 14 ничьих 19 побед

История матчей

0:0
1:0
1:1
1:1
1:2
3:1
3:1
1:0
КФ
4:1
4:1
2:0
3:0
0:0
1:1
3:1
1:1
3:3
1:1
2:1
2:1
2:3
0:3
3:0
6:1
1:4
2:0
3:0
0:3
2:3
2:0
1:4
5:0
3:2
2:3
2:0
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ПК
0:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

1.73
0.93

Среднее время на гол

52
97

Всего голов

58
29

Голов в среднем за матч

2.15
1.32

Среднее время на гол

41
68

Всего голов

96
54

Голов в среднем за матч

1.96
1.1

Тотал матчей

2.5
45
Больше 92%
Меньше 8%
4
43
Больше 88%
Меньше 12%
6
29
Больше 59%
Меньше 41%
20
18
Больше 37%
Меньше 63%
31
12
Больше 24%
Меньше 76%
37
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

45
81

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 13 (1) 0.45
Завада Оскар 7 (1) 0.24
Краев Божидар 6 0.21
Олд Бенжамин 5 0.17
Пейн Тим 3 0.1
Руфер Алекс 3 (2) 0.1
Пеннингтон Николас 1 0.03
Oskar van Hattum 1 0.03
Сармэн Финн 1 0.03
Болл Дэвид 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Вуттон Скотт 0 0
Салас Юст 0 0
Саттон Сэм 0 0
Аль-Таай Мохамед 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 18 (4) 0.6
Машаш Зинедин 7 0.23
Арзани Дэниел 4 (1) 0.13
Nishan Velupillay 3 0.1
Да Сильва Дамьен 3 0.1
Фолами Бен 2 0.07
Икономидис Крис 2 0.07
Траоре Адама III 1 0.03
Тиг Райан 1 0.03
Родерик Миранда 1 0.03
Чапман Коннор 1 0.03
Боневасиа Ролиней 1 0.03
Eli Adams 1 0.03
Бриммер Джейк 0 0
Герия Джейсон 0 0
Jordi Valadon 0 0
Kasey Bos 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 8 1
Пеннингтон Николас 6 0
Завада Оскар 5 0
Салас Юст 5 0
Болл Дэвид 4 0
Барбарусес Костас 4 0
Краев Божидар 4 0
Саттон Сэм 4 0
Пейн Тим 2 1
Вуттон Скотт 2 0
Полсен Алекс 2 0
Oskar van Hattum 2 0
Сармэн Финн 2 0
Аль-Таай Мохамед 1 0
Хьюз Исаак 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 8 2
Машаш Зинедин 5 1
Да Сильва Дамьен 6 0
Арзани Дэниел 6 0
Герия Джейсон 4 1
Форнароли Бруно 5 0
Траоре Адама III 3 1
Чапман Коннор 4 0
Икономидис Крис 3 0
Rai IV 3 0
Монге Фабиан 3 0
Nishan Velupillay 3 0
Иззо Пол 2 0
Jordi Valadon 0 1
Хелифи Салим 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Тиг Райан 1 0
Eli Adams 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Мельбурн Виктори
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

2
9
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Мельбурн Виктори
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

17
21
Веллингтон Феникс
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Мельбурн Виктори
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (6)
60% (18)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

19
30

Голы по времени матча

Забито

22
22
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
9%
6
27%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
8
36%
7
32%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

14
20
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
3
21%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
6
43%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
21%
10
50%
76-90
1
7%
0
0%
91-120

Забито

19
25
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
3
16%
4
16%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
3
16%
5
20%
31-45
4
21%
5
20%
46-60
4
21%
1
4%
61-75
4
21%
5
20%
76-90

Пропущено

16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
19%
3
21%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
6
38%
1
7%
76-90

Забито

41
47
15 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 14
7 Не забивали 7
6
15%
5
11%
1-15
4
10%
6
13%
16-30
5
12%
11
23%
31-45
6
15%
8
17%
46-60
8
20%
4
9%
61-75
12
29%
29%
12
26%
76-90
0
0%
1
2%
91-120

Пропущено

30
34
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
6
20%
4
12%
1-15
1
3%
6
18%
16-30
2
7%
2
6%
31-45
9
30%
6
18%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
9
30%
11
32%
76-90
1
3%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0
Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 27%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
10 раз 33%
1
8 раз 27%
0
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
4
7
7
1.5
7
8
3
11
2.5
3
12
1
13
3.5
1
14
1
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
8
7
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
23
7
12
17
1.5
15
15
5
24
2.5
5
25
2
27
3.5
2
28
1
28
4.5
1
29

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Перт Глори Таггарт Адам 20 (3)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 17 (2)
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 15 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 13 (5)
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Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 9
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 8
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
Весь список
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    • 63'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Руфер Алекс пробил пенальти, но не смог забить!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Арзани Дэниел получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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