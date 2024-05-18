Стадион: Индастри Групп Стэдиум.
0:0
Второй тайм: 87'
0'
25' Желтая карточкаТеохарус Кристиан
41' Желтая карточкаРоу Сторм
45' Желтая карточкаКасерес Энтони
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
26
Трапп
Брэд
23
Грант
Райан
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
11
Мак
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Трапп БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Полл НатанЗащитник
- Полузащитник
-
17 Луаль ДжингНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Вуд ПатрикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
ФК Сидней
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
85%
25%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
45%
15 побед 9 ничьих 0 побед
31 матч
12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 27 побед
Первый тайм
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 21 победа
Второй тайм
29%
71%
0 побед 9 ничьих 18 побед
51 матч
29.4%
17.6%
53%
15 побед 9 ничьих 27 побед
Первый тайм
33.3%
25.5%
41.2%
17 побед 13 ничьих 21 победа
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
15 побед 18 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
33
Голов в среднем за матч
1.88
1.22
Среднее время на гол
48
73
Всего голов
52
46
Голов в среднем за матч
1.93
1.92
Среднее время на гол
46
46
Всего голов
97
79
Голов в среднем за матч
1.9
1.55
Тотал матчей
2.5
50
Больше 98%
Меньше 2%
1
41
Больше 80%
Меньше 20%
10
31
Больше 61%
Меньше 39%
20
23
Больше 45%
Меньше 55%
28
16
Больше 31%
Меньше 69%
35
8
Больше 16%
Меньше 84%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
Среднее время на гол
47
58
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|13 (2)
|0.45
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.17
|Куол Алоу
|5
|0.17
|Нисбет Джошуа
|3
|0.1
|Брито Микаель
|3 (2)
|0.1
|Балар Максимильен
|3
|0.1
|Луаль Джинг
|3 (1)
|0.1
|Теохарус Кристиан
|3
|0.1
|Фаррелл Джекоб
|2
|0.07
|Кальтак Брайан
|2
|0.07
|Эдмондсон Райан
|2
|0.07
|Роу Сторм
|1
|0.03
|Даниель Холл
|1
|0.03
|Уилсон Уильям
|1
|0.03
|Harrison Steele
|1
|0.03
|Miguel Di Pizio
|1
|0.03
|Барселлос Рональд
|1
|0.03
|Смит Ноа
|0
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|12 (1)
|0.4
|Fabio da Silva2
|11 (3)
|0.37
|Мак Роберт
|10
|0.33
|Кучарски Джейден
|4
|0.13
|Касерес Энтони
|3
|0.1
|Грант Райан
|3
|0.1
|Кортни-Перкинс Джордан
|3
|0.1
|Кинг Джоэл
|3
|0.1
|Берджесс Макс
|2
|0.07
|Вуд Патрик
|1
|0.03
|Брэттан Люк
|1 (1)
|0.03
|Гирдвуд-Райх Джейк
|1
|0.03
|Родуэлл Джек
|1
|0.03
|Corey Hollman
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теохарус Кристиан
|8
|0
|Фаррелл Джекоб
|6
|1
|Роу Сторм
|5
|1
|Куол Алоу
|6
|0
|Торрес Анхель
|3
|1
|Даниель Холл
|4
|0
|Кальтак Брайан
|4
|0
|Брито Микаель
|4
|0
|Вукович Дэнни
|3
|0
|Балар Максимильен
|3
|0
|Барселлос Рональд
|1
|1
|Mark Jackson I
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Уилсон Уильям
|2
|0
|Harrison Steele
|0
|1
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|Трапп Брэд
|1
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гирдвуд-Райх Джейк
|4
|2
|Брэттан Люк
|7
|0
|Вуд Патрик
|3
|1
|Corey Hollman
|3
|1
|Берджесс Макс
|4
|0
|Кинг Джоэл
|4
|0
|Рэдмейн Эндрю
|2
|1
|Грант Райан
|3
|0
|Касерес Энтони
|3
|0
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|Родуэлл Джек
|1
|1
|Мак Роберт
|1
|1
|Ufuk Talay
|2
|0
|Лолли Джо
|2
|0
|Fabio da Silva2
|2
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0
|Кучарски Джейден
|2
|0
|Hayden Matthews
|2
|0
|Стив Корика
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
ФК Сидней
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
7
10
Централ Кост Маринерс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
ФК Сидней
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
22
32
Централ Кост Маринерс
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)
ФК Сидней
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
21% (6)
52% (15)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
29
42
Голы по времени матча
Забито
29
24
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 19
1
3%
10
42%
1-15
4
14%
1
4%
16-30
7
24%
6
25%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
2
7%
1
4%
61-75
11
38%
2
8%
76-90
Пропущено
15
25
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
8
32%
16-30
3
20%
6
24%
31-45
4
27%
6
24%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
22
33
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
1
5%
3
9%
1-15
4
18%
4
12%
16-30
4
18%
6
18%
31-45
6
27%
2
6%
46-60
1
5%
7
21%
61-75
6
27%
11
33%
76-90
Пропущено
13
18
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 12
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
3
23%
5
28%
61-75
4
31%
8
44%
76-90
Забито
51
57
21 В 1-м тайме 30
30 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 20
5 Не забивали 7
2
4%
13
23%
1-15
8
16%
5
9%
16-30
11
22%
12
21%
31-45
10
20%
6
11%
46-60
3
6%
8
14%
61-75
17
33%
13
23%
76-90
Пропущено
28
43
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 25
3
11%
2
5%
1-15
3
11%
9
21%
16-30
4
14%
7
16%
31-45
7
25%
8
19%
46-60
3
11%
9
21%
61-75
8
29%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3
Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0
ФК Сидней
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Макартур - ФК Сидней 1:0
ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
ФК Сидней
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
7
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 29%
1
8 раз 29%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
3 раза 11%
0
7 раз 24%
1
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
ФК Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
96
311
69
212
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
77
68
59
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
227
1612
1514
820
1019
325
623
Будет доступно позже.
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|20 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|17 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|13 (5)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 9
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 8
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7