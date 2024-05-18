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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Стадион: .
Централ Кост Маринерс
0:0
Конец матча
ФК Сидней
0'
25' Желтая карточка
Теохарус Кристиан
41' Желтая карточка
Роу Сторм
45' Желтая карточка
Касерес Энтони
90' Желтая карточка
Брито Микаель
90' Желтая карточка
Фаррелл Джекоб
90'+8
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Кальтак
Брайан
18
Фаррелл
Джекоб
2
Брито
Микаель
6
Балар
Максимильен
26
Трапп
Брэд
7
Теохарус
Кристиан
4
Нисбет
Джошуа
9
Куол
Алоу
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
27
Hayden
Matthews
15
Габриэл
Барбоза
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
26
Брэттан
Люк
22
Берджесс
Макс
11
Мак
Роберт
4
Кортни-Перкинс
Джордан
9
Fabio
da
Silva2
Централ Кост Маринерс
ФК Сидней

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
ФК Сидней

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

85%
25%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
45%
15 побед 9 ничьих 0 побед

31 матч

12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 27 побед

Первый тайм

25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 21 победа

Второй тайм

29%
71%
0 побед 9 ничьих 18 побед

51 матч

29.4%
17.6%
53%
15 побед 9 ничьих 27 побед

Первый тайм

33.3%
25.5%
41.2%
17 побед 13 ничьих 21 победа

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
15 побед 18 ничьих 18 побед

История матчей

1:2
2:0
1:3
К
3:3
3:2
2:1
К
3:3
0:5
3:2
КФ
0:1
2:0
2:2
0:2
0:3
1:0
1:1
5:2
1:2
1:2
1:1
2:0
1:0
2:3
4:0
2:2
4:1
1:3
4:2
1:5
2:0
2:1
0:1
1:0
2:0
1:0
7:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:3
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:3
ХАЛ
2:3
ПК
3:0
ХАЛ
4:5
ХАЛ
3:2

Голы

Всего голов

45
33

Голов в среднем за матч

1.88
1.22

Среднее время на гол

48
73

Всего голов

52
46

Голов в среднем за матч

1.93
1.92

Среднее время на гол

46
46

Всего голов

97
79

Голов в среднем за матч

1.9
1.55

Тотал матчей

2.5
50
Больше 98%
Меньше 2%
1
41
Больше 80%
Меньше 20%
10
31
Больше 61%
Меньше 39%
20
23
Больше 45%
Меньше 55%
28
16
Больше 31%
Меньше 69%
35
8
Больше 16%
Меньше 84%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
49

Среднее время на гол

47
58

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 13 (2) 0.45
Marco Tulio1 5 (2) 0.17
Куол Алоу 5 0.17
Нисбет Джошуа 3 0.1
Брито Микаель 3 (2) 0.1
Балар Максимильен 3 0.1
Луаль Джинг 3 (1) 0.1
Теохарус Кристиан 3 0.1
Фаррелл Джекоб 2 0.07
Кальтак Брайан 2 0.07
Эдмондсон Райан 2 0.07
Роу Сторм 1 0.03
Даниель Холл 1 0.03
Уилсон Уильям 1 0.03
Harrison Steele 1 0.03
Miguel Di Pizio 1 0.03
Барселлос Рональд 1 0.03
Смит Ноа 0 0
ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лолли Джо 12 (1) 0.4
Fabio da Silva2 11 (3) 0.37
Мак Роберт 10 0.33
Кучарски Джейден 4 0.13
Касерес Энтони 3 0.1
Грант Райан 3 0.1
Кортни-Перкинс Джордан 3 0.1
Кинг Джоэл 3 0.1
Берджесс Макс 2 0.07
Вуд Патрик 1 0.03
Брэттан Люк 1 (1) 0.03
Гирдвуд-Райх Джейк 1 0.03
Родуэлл Джек 1 0.03
Corey Hollman 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаррелл Джекоб 7 1
Теохарус Кристиан 8 0
Роу Сторм 5 1
Куол Алоу 6 0
Брито Микаель 5 0
Торрес Анхель 3 1
Даниель Холл 4 0
Кальтак Брайан 4 0
Вукович Дэнни 3 0
Балар Максимильен 3 0
Барселлос Рональд 1 1
Mark Jackson I 2 0
Marco Tulio1 2 0
Уилсон Уильям 2 0
Harrison Steele 0 1
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
Трапп Брэд 1 0
ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гирдвуд-Райх Джейк 4 2
Брэттан Люк 7 0
Вуд Патрик 3 1
Corey Hollman 3 1
Берджесс Макс 4 0
Кинг Джоэл 4 0
Рэдмейн Эндрю 2 1
Грант Райан 3 0
Касерес Энтони 3 0
Габриэл Барбоза 3 0
Родуэлл Джек 1 1
Мак Роберт 1 1
Ufuk Talay 2 0
Лолли Джо 2 0
Fabio da Silva2 2 0
Кортни-Перкинс Джордан 2 0
Кучарски Джейден 2 0
Hayden Matthews 2 0
Стив Корика 1 0
Nathan Amanatidis 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
ФК Сидней
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

7
10
Централ Кост Маринерс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
ФК Сидней
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

22
32
Централ Кост Маринерс
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
ФК Сидней
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
23% (7)
50% (15)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

29
42

Голы по времени матча

Забито

29
24
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 20
1
3%
10
42%
1-15
4
14%
1
4%
16-30
7
24%
6
25%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
2
7%
1
4%
61-75
11
38%
2
8%
76-90

Пропущено

15
25
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
8
32%
16-30
3
20%
6
24%
31-45
4
27%
6
24%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

22
33
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
1
5%
3
9%
1-15
4
18%
4
12%
16-30
4
18%
6
18%
31-45
6
27%
2
6%
46-60
1
5%
7
21%
61-75
6
27%
11
33%
76-90

Пропущено

13
18
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 12
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
3
23%
5
28%
61-75
4
31%
8
44%
76-90

Забито

51
57
21 В 1-м тайме 30
30 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 20
6 Не забивали 8
2
4%
13
23%
1-15
8
16%
5
9%
16-30
11
22%
12
21%
31-45
10
20%
6
11%
46-60
3
6%
8
14%
61-75
17
33%
13
23%
76-90

Пропущено

28
43
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 25
3
11%
2
5%
1-15
3
11%
9
21%
16-30
4
14%
7
16%
31-45
7
25%
8
19%
46-60
3
11%
9
21%
61-75
8
29%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3
Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0
ФК Сидней
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Макартур - ФК Сидней 1:0
ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
ФК Сидней

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
7
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 28%
1
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
3 раза 10%
0
8 раз 27%
1
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
ФК Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
9
6
3
12
2.5
6
9
2
13
3.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
5
7
7
1.5
6
9
5
9
2.5
4
11
1
13
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
22
8
16
13
1.5
15
15
8
21
2.5
10
20
3
26
3.5
6
24

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Перт Глори Таггарт Адам 20 (3)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 17 (2)
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 15 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 9
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 8
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
Весь список
  • 58'
    Теохарус Кристиан уходит с поля. Miguel Di Pizio выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Касерес Энтони получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Роу Сторм получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Теохарус Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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