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  4. A-Лига 2023-2024
Стадион: .
Мельбурн Виктори
0:0
Перерыв
Веллингтон Феникс
0'
41' Желтая карточка
Болл Дэвид

Ход матча

41'
 
Болл Дэвид
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Виктори
Ничья
Веллингтон Феникс
2.24
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20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
27
Jordi
Valadon
25
Тиг
Райан
17
Nishan
Velupillay
28
Боневасиа
Ролиней
23
Хелифи
Салим
10
Форнароли
Бруно
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
19
Саттон
Сэм
15
Пеннингтон
Николас
14
Руфер
Алекс
8
Олд
Бенжамин
11
Краев
Божидар
10
Болл
Дэвид
7
Барбарусес
Костас
Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс

31 матч

74.2%
25.8%
23 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.5%
25.8%
9.7%
20 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 16 побед

48 матчей

47.9%
27.1%
25%
23 победы 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
20 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

39.6%
27.1%
33.3%
19 побед 13 ничьих 16 побед

История матчей

1:0
1:1
1:1
1:2
3:1
3:1
1:0
КФ
4:1
4:1
2:0
3:0
0:0
1:1
3:1
1:1
3:3
1:1
2:1
2:1
2:3
0:3
3:0
6:1
1:4
2:0
3:0
0:3
2:3
2:0
1:4
5:0
3:2
2:3
2:0
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ПК
0:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

58
29

Голов в среднем за матч

2.23
1.32

Среднее время на гол

40
68

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

1.73
0.96

Среднее время на гол

52
93

Всего голов

96
54

Голов в среднем за матч

2
1.13

Тотал матчей

2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
43
Больше 90%
Меньше 10%
5
29
Больше 60%
Меньше 40%
19
18
Больше 38%
Меньше 63%
30
12
Больше 25%
Меньше 75%
36
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

45
80

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 18 (4) 0.62
Машаш Зинедин 7 0.24
Арзани Дэниел 4 (1) 0.14
Nishan Velupillay 3 0.1
Да Сильва Дамьен 3 0.1
Фолами Бен 2 0.07
Тиг Райан 1 0.03
Чапман Коннор 1 0.03
Родерик Миранда 1 0.03
Боневасиа Ролиней 1 0.03
Икономидис Крис 1 0.03
Eli Adams 1 0.03
Траоре Адама III 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Герия Джейсон 0 0
Jordi Valadon 0 0
Kasey Bos 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 13 (1) 0.46
Краев Божидар 6 0.21
Завада Оскар 6 (1) 0.21
Олд Бенжамин 5 0.18
Пейн Тим 3 0.11
Руфер Алекс 3 (2) 0.11
Пеннингтон Николас 1 0.04
Oskar van Hattum 1 0.04
Сармэн Финн 1 0.04
Болл Дэвид 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Вуттон Скотт 0 0
Салас Юст 0 0
Саттон Сэм 0 0
Аль-Таай Мохамед 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 8 2
Машаш Зинедин 5 1
Да Сильва Дамьен 6 0
Герия Джейсон 4 1
Форнароли Бруно 5 0
Траоре Адама III 3 1
Арзани Дэниел 4 0
Чапман Коннор 3 0
Икономидис Крис 3 0
Rai IV 3 0
Монге Фабиан 3 0
Nishan Velupillay 3 0
Иззо Пол 2 0
Jordi Valadon 0 1
Хелифи Салим 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Тиг Райан 1 0
Eli Adams 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 7 1
Завада Оскар 5 0
Пеннингтон Николас 5 0
Болл Дэвид 4 0
Барбарусес Костас 4 0
Краев Божидар 4 0
Салас Юст 4 0
Саттон Сэм 4 0
Пейн Тим 2 1
Вуттон Скотт 2 0
Полсен Алекс 2 0
Oskar van Hattum 2 0
Сармэн Финн 2 0
Аль-Таай Мохамед 1 0
Хьюз Исаак 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Веллингтон Феникс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

8
7
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Веллингтон Феникс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

18
21
Мельбурн Виктори
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (6)
57% (16)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Веллингтон Феникс
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

26
28

Голы по времени матча

Забито

25
19
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
4
16%
3
16%
1-15
5
20%
1
5%
16-30
5
20%
3
16%
31-45
5
20%
4
21%
46-60
1
4%
4
21%
61-75
5
20%
4
21%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
21%
3
19%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
1
7%
6
38%
76-90

Забито

20
21
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
1
5%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
6
30%
2
10%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
6
30%
7
33%
76-90

Пропущено

19
12
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
5%
3
25%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
3
16%
6
50%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
9
47%
2
17%
76-90

Забито

45
40
22 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
5
11%
6
15%
1-15
6
13%
4
10%
16-30
11
24%
5
13%
31-45
8
18%
6
15%
46-60
4
9%
8
20%
61-75
11
24%
11
28%
76-90

Пропущено

33
28
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
4
12%
6
21%
1-15
6
18%
1
4%
16-30
2
6%
2
7%
31-45
6
18%
9
32%
46-60
5
15%
2
7%
61-75
10
30%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
8 раз 29%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
7
7
1.5
7
6
3
11
2.5
3
10
1
13
3.5
1
12
1
13
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
5
9
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
22
5
14
14
1.5
12
15
5
23
2.5
5
22
2
26
3.5
2
25
1
27
4.5
1
26

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Перт Глори Таггарт Адам 20 (3)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 17 (2)
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 15 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 9
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 7
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
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