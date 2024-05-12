Стадион: ААМИ Парк.
0:0
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаБолл Дэвид
52' Желтая карточкаПеннингтон Николас
88' Желтая карточкаАрзани Дэниел
90' Желтая карточкаРуфер Алекс
90'+6
Ход матча
41'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Иззо
Пол
25
Тиг
Райан
23
Хелифи
Салим
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хелифи СалимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Kasey Bos
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
- Защитник
-
17 Салас ЮстПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс
31 матч
74.2%
25.8%
23 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.5%
25.8%
9.7%
20 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 16 побед
48 матчей
47.9%
27.1%
25%
23 победы 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
20 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
39.6%
27.1%
33.3%
19 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
58
29
Голов в среднем за матч
2.23
1.32
Среднее время на гол
40
68
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
1.73
0.96
Среднее время на гол
52
93
Всего голов
96
54
Голов в среднем за матч
2
1.13
Тотал матчей
2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
43
Больше 90%
Меньше 10%
5
29
Больше 60%
Меньше 40%
19
18
Больше 38%
Меньше 63%
30
12
Больше 25%
Меньше 75%
36
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
45
80
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|18 (4)
|0.62
|Машаш Зинедин
|7
|0.24
|Арзани Дэниел
|4 (1)
|0.14
|Nishan Velupillay
|3
|0.1
|Да Сильва Дамьен
|3
|0.1
|Фолами Бен
|2
|0.07
|Тиг Райан
|1
|0.03
|Чапман Коннор
|1
|0.03
|Родерик Миранда
|1
|0.03
|Боневасиа Ролиней
|1
|0.03
|Икономидис Крис
|1
|0.03
|Eli Adams
|1
|0.03
|Траоре Адама III
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
|Kasey Bos
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|13 (1)
|0.46
|Краев Божидар
|6
|0.21
|Завада Оскар
|6 (1)
|0.21
|Олд Бенжамин
|5
|0.18
|Пейн Тим
|3
|0.11
|Руфер Алекс
|3 (2)
|0.11
|Пеннингтон Николас
|1
|0.04
|Oskar van Hattum
|1
|0.04
|Сармэн Финн
|1
|0.04
|Болл Дэвид
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Вуттон Скотт
|0
|0
|Салас Юст
|0
|0
|Саттон Сэм
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|8
|2
|Машаш Зинедин
|5
|1
|Да Сильва Дамьен
|6
|0
|Герия Джейсон
|4
|1
|Форнароли Бруно
|5
|0
|Арзани Дэниел
|5
|0
|Траоре Адама III
|3
|1
|Чапман Коннор
|3
|0
|Икономидис Крис
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Монге Фабиан
|3
|0
|Nishan Velupillay
|3
|0
|Иззо Пол
|2
|0
|Jordi Valadon
|0
|1
|Хелифи Салим
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|8
|1
|Пеннингтон Николас
|6
|0
|Завада Оскар
|5
|0
|Болл Дэвид
|4
|0
|Барбарусес Костас
|4
|0
|Краев Божидар
|4
|0
|Салас Юст
|4
|0
|Саттон Сэм
|4
|0
|Пейн Тим
|2
|1
|Вуттон Скотт
|2
|0
|Полсен Алекс
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
|Хьюз Исаак
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Веллингтон Феникс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
8
7
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Веллингтон Феникс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
18
21
Мельбурн Виктори
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (6)
59% (17)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Веллингтон Феникс
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
26
28
Голы по времени матча
Забито
25
19
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
4
16%
3
16%
1-15
5
20%
1
5%
16-30
5
20%
3
16%
31-45
5
20%
4
21%
46-60
1
4%
4
21%
61-75
5
20%
4
21%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
21%
3
19%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
1
7%
6
38%
76-90
Забито
20
21
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
1
5%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
6
30%
2
10%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
6
30%
7
33%
76-90
Пропущено
19
12
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
5%
3
25%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
3
16%
6
50%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
9
47%
2
17%
76-90
Забито
45
40
22 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 15
7 Не забивали 7
5
11%
6
15%
1-15
6
13%
4
10%
16-30
11
24%
5
13%
31-45
8
18%
6
15%
46-60
4
9%
8
20%
61-75
11
24%
11
28%
76-90
Пропущено
33
28
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
4
12%
6
21%
1-15
6
18%
1
4%
16-30
2
6%
2
7%
31-45
6
18%
9
32%
46-60
5
15%
2
7%
61-75
10
30%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
8 раз 28%
0:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
112
78
76
312
310
114
112
114
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
114
77
510
212
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
226
1415
1216
524
523
227
226
128
127
Будет доступно позже.
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|20 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|17 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|13 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 9
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 8
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7