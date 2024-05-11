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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 1.
Сармьенто
1:2
Конец матча
Институто Кордоба
0'
6' Желтая карточка
Jonathan Bay
0:1
40' Гол
Santiago Rodriguez III
45' Желтая карточка
Yair Arismendi
1:1
48' Гол в свои ворота
Nicolas Dubersarsky
1:2
55' Гол
Santiago Rodriguez III
75' Желтая карточка
Jonas Acevedo
88' Желтая карточка
Nicolas Dubersarsky
90' Желтая карточка
Gaston Lodico
90' Желтая карточка
Gabriel Diaz
90' Желтая карточка
Гарсия Мануэль
90'+9
1
Поуртау
Херонимо
32
Franco
Paredes
16
Juan
Guasone
27
Emanuel
Hernandez
33
Gabriel
Diaz
20
Gabriel
Gudino
15
Diego
Calcaterra
8
Маури
Хосе
26
Yair
Arismendi
28
Joaquin
Gho
19
Agustin
Fontana
28
Роффо
Мануэль
4
Giuliano
Cerato
31
Gonzalo
Requena
6
Fernando
Alarcon
12
Jonathan
Bay
22
Damian
Puebla
47
Nicolas
Dubersarsky
19
Gaston
Lodico
8
Jonas
Acevedo
11
Santiago
Rodriguez
III
29
Russo
Cordero
Сармьенто
4-4-1-1
Институто Кордоба
4-4-2

История личных встреч

Сармьенто
Институто Кордоба

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
0:0
ПНЗB
2:1
ПНЗB
2:3
ПБ
1:1
ПБНПО
0:0
ПБ
3:0
ПБ
1:3
ПБ
2:1
ПБ
2:3
ПБ
1:3

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

64
60

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 2 2
Jonas Acevedo 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Diaz 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Yair Arismendi 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonathan Bay 1 0
Jonas Acevedo 1 0
Gaston Lodico 1 0
Nicolas Dubersarsky 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Институто Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сармьенто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Институто Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0
Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сармьенто 2:1
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2
Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0

Результаты матчей

Сармьенто
Институто Кордоба

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 2
Институто Кордоба Jonas Acevedo 0 (1)
Институто Кордоба Nicolas Dubersarsky 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сармьенто Gabriel Diaz 1
Сармьенто Гарсия Мануэль 1
Институто Кордоба Jonathan Bay 1
Сармьенто Yair Arismendi 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1
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