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  4. Лига професьональ 2024
Тур: 1.
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Второй тайм: 80'
Платенсе
0'
18' Желтая карточка
Fernando Juarez III
28' Желтая карточка
Sasha Marcich
64' Желтая карточка
Ignacio Vazquez
67' Желтая карточка
Мартино Анджело
1
Ойос
Лукас
14
Мендес
Армандо
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
23
Мартино
Анджело
33
Каччьябуэ
Жеронимо
5
Фернандес
Родриго
47
Бальци
Гилермо
10
Банега
Эвер
99
Рамирес
Игнасио
44
Франциско
Гонсалес
I
31
Juan
Cozzani
25
Juan
Saborido
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
14
Leonel
Picco
19
Facundo
Russo
8
Fernando
Juarez
III
21
Ivan
Gomez
10
Agustin
Ocampo
9
Mateo
Pellegrino
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-1-2
Платенсе
4-1-4-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Платенсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
0:0
ЛП
2:2
ЛП
1:1
КПЛ
3:1
ЛП
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
135

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Juarez III 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Sasha Marcich 1 0

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Платенсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 3:2 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Платенсе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Росарио Сентраль
 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 3:2 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Платенсе
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Росарио Сентраль
 2:3 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Платенсе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Архентинос Хуниорс
 3:2 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Росарио Сентраль
 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 2
Архентинос Хуниорс Альварес Франсиско 1
Архентинос Хуниорс Гондоу Лусиано 1
Росарио Сентраль Agustin Modica 1
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 1
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Сармьенто Gabriel Diaz 1
Сармьенто Гарсия Мануэль 1
Институто Кордоба Jonathan Bay 1
Платенсе Fernando Juarez III 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Саша Маркич получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Фернандо Хуарес получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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