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  4. Лига професьональ 2024
Тур: 1.
Ньюэллс Олд Бойз
2:0
Конец матча
Платенсе
0'
18' Желтая карточка
Fernando Juarez III
28' Желтая карточка
Sasha Marcich
63' Желтая карточка
Ignacio Vazquez
66' Желтая карточка
Мартино Анджело
1:0
82' Гол
Каччьябуэ Жеронимо
83' Желтая карточка
Рамирес Игнасио
90' Желтая карточка
Gaston Suso
2:0
90' Гол
Агирре Брайан I
90' Желтая карточка
Агирре Брайан I
90'+6
1
Ойос
Лукас
14
Мендес
Армандо
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
23
Мартино
Анджело
33
Каччьябуэ
Жеронимо
5
Фернандес
Родриго
47
Бальци
Гилермо
10
Банега
Эвер
99
Рамирес
Игнасио
44
Франциско
Гонсалес
I
31
Juan
Cozzani
25
Juan
Saborido
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
14
Leonel
Picco
19
Facundo
Russo
8
Fernando
Juarez
III
21
Ivan
Gomez
10
Agustin
Ocampo
9
Mateo
Pellegrino
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-1-2
Платенсе
4-1-4-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Платенсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
0:0
ЛП
2:2
ЛП
1:1
КПЛ
3:1
ЛП
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
135

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каччьябуэ Жеронимо 1 1
Агирре Брайан I 1 1
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамирес Игнасио 1 0
Мартино Анджело 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Sasha Marcich 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ньюэллс Олд Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Платенсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Платенсе

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 2
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 1 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Каччьябуэ Жеронимо 1
Архентинос Хуниорс Альварес Франсиско 1
Ньюэллс Олд Бойз Агирре Брайан I 1
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Сармьенто Gabriel Diaz 1
Росарио Сентраль Мартинес Маурисио 1
Росарио Сентраль Victor Malcorra 1
Росарио Сентраль Комар Хуан 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Саша Маркич получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Фернандо Хуарес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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