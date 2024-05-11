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  4. Лига професьональ 2024
Тур: 1.
Архентинос Хуниорс
3:2
Второй тайм: 77'
Росарио Сентраль
0'
0:1
6' Гол
Agustin Modica
1:1
21' Гол
Альварес Франсиско
1:2
41' Гол в свои ворота
Хередиа Леонардо
45' Желтая карточка
Carlos Quintana
2:2
45' Пенальти
Лескано Алан
3:2
58' Гол
Гондоу Лусиано
66' Желтая карточка
Мартинес Маурисио

Ход матча

6'
0:1
Agustin Modica
(Ловера Максимилиано)
21'
Альварес Франсиско
(E. Viveros)
1:1
41'
1:2
Хередиа Леонардо
45'
 
Carlos Quintana
45'
Лескано Алан
2:2
58'
Гондоу Лусиано
(Лескано Алан)
3:2
60'
Верон Гастон
Хередиа Леонардо
 
60'
Ороз Николас
E. Viveros
 
66'
 
Мартинес Маурисио
72'
 
Кампас Хаминтон
Ловера Максимилиано
72'
 
Laurtaro Giaccone
Emanuel Coronel
Лучшие коэффициенты
Архентинос Хуниорс
Ничья
Росарио Сентраль
3.30
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6.40
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5.20
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Все Коэффициенты
50
Родригес
Диего
II
23
Сантамария
Тьяго
16
Альварес
Франсиско
13
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
22
Лескано
Алан
36
Ariel
Gamarra
29
E.
Viveros
15
Хередиа
Леонардо
9
Ромеро
Максимильяно
32
Гондоу
Лусиано
1
Броун
Хорхе
6
Комар
Хуан
24
Хименес
Хуан
2
Carlos
Quintana
33
Emanuel
Coronel
21
Alan
Rodriguez2
45
Kevin
Ortiz
16
Мартинес
Маурисио
10
Victor
Malcorra
7
Ловера
Максимилиано
44
Agustin
Modica
Архентинос Хуниорс
4-4-2
Росарио Сентраль
5-3-2

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Росарио Сентраль

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

19 матчей

36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
3:0
КПЛ
3:1
ЛП
1:0
ЛП
2:1
ЛП
0:1
КПЛ
2:1
С
2:1
С
0:2
С
1:3
П
2:0
КА
5:0
П
3:2
П
1:2
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
1:1

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

1.82
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 1 (1) 1
Альварес Франсиско 1 1
Гондоу Лусиано 1 1
E. Viveros 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Modica 1 1
Ловера Максимилиано 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Quintana 1 0
Мартинес Маурисио 1 0

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1
Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1
Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 3:2 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Платенсе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Росарио Сентраль
 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 3:2 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Платенсе
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Росарио Сентраль
 2:3 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Платенсе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Архентинос Хуниорс
 3:2 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Росарио Сентраль
 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 2
Архентинос Хуниорс Альварес Франсиско 1
Архентинос Хуниорс Гондоу Лусиано 1
Росарио Сентраль Agustin Modica 1
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 1
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Сармьенто Gabriel Diaz 1
Сармьенто Гарсия Мануэль 1
Институто Кордоба Jonathan Bay 1
Платенсе Fernando Juarez III 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 6'
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