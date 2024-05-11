Тур: 1.
3:2
Конец матча
0'
0:1
6' ГолAgustin Modica
1:1
21' ГолАльварес Франсиско
1:2
41' Гол в свои воротаХередиа Леонардо
45' Желтая карточкаCarlos Quintana
2:2
45' ПенальтиЛескано Алан
3:2
59' ГолГондоу Лусиано
66' Желтая карточкаМартинес Маурисио
90' Желтая карточкаСантамария Тьяго
90' Желтая карточкаКомар Хуан
90' Желтая карточкаVictor Malcorra
90'+6
Ход матча
6'
21'
1:1
41'
1:2
45'
45'
2:2
59'
3:2
90'
90'
90'
22
Лескано
Алан
29
E.
Viveros
24
Хименес
Хуан
45
Kevin
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
-
29 E. ViverosПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Верон ГастонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Геде Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Росарио Сентраль
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
19 матчей
36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
1.82
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|1 (1)
|1
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Гондоу Лусиано
|1
|1
|E. Viveros
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Modica
|1
|1
|Ловера Максимилиано
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантамария Тьяго
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Quintana
|1
|0
|Мартинес Маурисио
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Архентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1
Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1
Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Росарио Сентраль
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|2
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|1 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|Архентинос Хуниорс
|Альварес Франсиско
|1
|Ньюэллс Олд Бойз
|Агирре Брайан I
|1
|Росарио Сентраль
|Carlos Quintana
|1
|Сармьенто
|Gabriel Diaz
|1
|Росарио Сентраль
|Мартинес Маурисио
|1
|Росарио Сентраль
|Victor Malcorra
|1
|Росарио Сентраль
|Комар Хуан
|1