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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 1.
Уракан
3:1
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
1' Желтая карточка
Nicolas Palavecino
13' Желтая карточка
Dario Caceres
21' Желтая карточка
Walter Mazzanti
32' Желтая карточка
Luciano Herrera
43' Желтая карточка
Минго Сантьяго Рамос
43' Желтая карточка
1:0
45' Пенальти
Пуссетто Игнасио
45' Вторая желтая карточка
Nicolas Palavecino
2:0
59' Гол
Фертоли Эктор
2:1
87' Гол
Gabriel Alanis
3:1
90' Гол
Пуссетто Игнасио
90'+11
1
Галиндес
Эрнан
4
Lucas
Souto
2
Тобио
Фернандо
3
Lucas
Carrizo
13
Guillermo
Benitez1
5
Аларкон
Вильям
20
Эчеверрия
Родриго
8
Фертоли
Эктор
21
Walter
Mazzanti
7
Пуссетто
Игнасио
16
Rodrigo
Cabral
22
Cristopher
Fiermarin
14
Ezequiel
Cannavo
6
Бургос
Эстебан
21
Минго
Сантьяго
Рамос
26
Dario
Caceres
8
Julian
Alejo
Lopez
30
Лопес
Кевин
33
Nicolas
Palavecino
10
Rodrigo
Bogarin
27
Luciano
Herrera
29
Nicolas
Fernandez
I
Уракан
4-2-1-3
Дефенса и Хустисия
4-3-1-2

История личных встреч

Уракан
Дефенса и Хустисия

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

16 матчей

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
2:4
ЛП
1:1
ЛП
2:1
КПЛ
3:2
С
0:1
С
1:1
С
0:0
П
2:0
П
0:2
П
0:0
ПБ
1:1
ПБ
1:0
ПБ
0:1
ПБ
2:1
ПБ
2:4
НБ
1:3

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.13
1.38

Среднее время на гол

80
65

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.13
1.38

Среднее время на гол

80
65

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.13
1.38

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

80
65

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 2 (1) 2
Фертоли Эктор 1 1
Walter Mazzanti 0 0
Francisco Ramirez 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Alanis 1 1
Nicolas Fernandez I 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Walter Mazzanti 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Palavecino 1 1
Luciano Herrera 1 0
Dario Caceres 1 0
Минго Сантьяго Рамос 1 0

Результаты матчей

Уракан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Уракан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0
Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0

Результаты матчей

Уракан
Дефенса и Хустисия

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Уракан
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Годой Крус
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Барракас Сентраль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Годой Крус
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Барракас Сентраль
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Барракас Сентраль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Годой Крус
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 2
Уракан Пуссетто Игнасио 2
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 1 (1)
Дефенса и Хустисия Gabriel Alanis 1
Уракан Фертоли Эктор 1
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Сармьенто Gabriel Diaz 1
Росарио Сентраль Мартинес Маурисио 1
Росарио Сентраль Victor Malcorra 1
Весь список
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