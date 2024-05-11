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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 1.
Годой Крус
0:1
Конец матча
Барракас Сентраль
0'
50' Желтая карточка
Facundo Mater
0:1
84' Гол
Alexis Dominguez
90'+5
12
Roberto
Ramirez
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Гальдамес
Томас
5
Bruno
Sosa
25
Vicente
Poggi
41
Facundo
Altamira
16
Mariano
Santiago
7
Juan
Cejas
9
Silvio
Ulariaga
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
33
Facundo
Mater
2
Nicolas
Capraro
14
Gonzalo
Goni
6
Rodrigo
Insua
5
Rodrigo
Herrera
8
Siro
Rosane
21
Lucas
Brochero
11
Alan
Cantero
43
Maximiliano
Zalazar
27
Marcos
Iacobellis
Годой Крус
4-2-3-1
Барракас Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Годой Крус
Барракас Сентраль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
3:1
КПЛ
3:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexis Dominguez 1 1
Alan Cantero 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Mater 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барракас Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барракас Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2
Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Годой Крус - Банфилд 0:0
Барракас Сентраль
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0

Результаты матчей

Годой Крус
Барракас Сентраль

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Барракас Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Тальерес Кордоба
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тальерес Кордоба
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тальерес Кордоба
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 2
Уракан Пуссетто Игнасио 2
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 1 (1)
Дефенса и Хустисия Gabriel Alanis 1
Уракан Фертоли Эктор 1
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 1
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Индепендьенте Авельянеда Марконе Иван 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
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    Где смотреть матч Годой Крус 0:1 Барракас Сентраль онлайн

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