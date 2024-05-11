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  4. Лига професьональ 2024
Тур: 1.
Индепендьенте Авельянеда
1:1
Второй тайм: 80'
Тальерес Кордоба
0'
0:1
8' Гол
Джиротти Федерико
1:1
10' Гол в свои ворота
Каталан Матиас
17' Желтая карточка
Alexis Conelo
20' Желтая карточка
David Martinez
23' Желтая карточка
Галарса Матиас
27' Желтая карточка
Исла Маурисио
45' Вторая желтая карточка
Alexis Conelo
45' Желтая карточка
Ramiro Ruiz
68' Желтая карточка
Juan Portillo
68' Желтая карточка
Марконе Иван
77' Желтая карточка

Ход матча

8'
0:1
Джиротти Федерико
(Боу Густаво)
10'
Каталан Матиас
1:1
17'
Alexis Conelo
 
20'
David Martinez
 
23'
 
Галарса Матиас
27'
Исла Маурисио
 
34'
 
Juan Portillo
Каталан Матиас
45'
Alexis Conelo
 
45'
 
Ramiro Ruiz
46'
 
Ботта Рубен
Галарса Матиас
46'
 
Valentin Depietri
Ramiro Ruiz
57'
Маэстро Пуч Игнасио
Alex Luna
 
57'
Невес Габриэль
Авалос Габриэль
 
68'
 
Juan Portillo
68'
Марконе Иван
 
69'
 
Портилльо Маркос
Портилья Хуан
77'
 
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Тальерес Кордоба
7.40
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3.10
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3.65
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Все Коэффициенты
33
Рей
Родриго
4
Исла
Маурисио
2
Joaquin
Laso
29
Juan
Fedorco
3
Спорле
Адриан
23
Марконе
Иван
21
David
Martinez
32
Alexis
Conelo
19
Alex
Luna
24
Лопес
Сантьяго
9
Авалос
Габриэль
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
15
Риверос
Блас
30
Ортегоса
Диего
27
Портилья
Хуан
8
Галарса
Матиас
18
Ramiro
Ruiz
9
Джиротти
Федерико
7
Боу
Густаво
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-3-3

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Тальерес Кордоба

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

КПЛ
2:2
КПЛ
3:2
ЛП
0:1
К
0:0
ЛП
1:0
ЛП
1:2
КПЛ
3:1
С
3:2
С
1:1
С
0:2
П
0:2
ПБ
3:0
ПБ
2:2

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.71

Среднее время на гол

54
52

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.83

Среднее время на гол

70
108

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.46
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

61
68

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джиротти Федерико 1 1
Боу Густаво 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexis Conelo 1 1
Исла Маурисио 1 0
Марконе Иван 1 0
David Martinez 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Галарса Матиас 1 0

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Тальерес Кордоба
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тальерес Кордоба
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тальерес Кордоба
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 2
Уракан Пуссетто Игнасио 2
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 1 (1)
Дефенса и Хустисия Gabriel Alanis 1
Уракан Фертоли Эктор 1
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 1
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Индепендьенте Авельянеда Марконе Иван 1
Весь список
  • 46'
    Галарса Матиас уходит с поля. Ботта Рубен выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Индепендьенте Авельянеда
    Ничья
    Тальерес Кордоба
    7.40
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    Тальерес Кордоба
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