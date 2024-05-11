  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 1.
Индепендьенте Авельянеда
1:3
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
0:1
8' Гол
Джиротти Федерико
1:1
10' Гол в свои ворота
Каталан Матиас
17' Желтая карточка
Alexis Conelo
20' Желтая карточка
David Martinez
23' Желтая карточка
Галарса Матиас
27' Желтая карточка
Исла Маурисио
45' Вторая желтая карточка
Alexis Conelo
45' Желтая карточка
Ramiro Ruiz
68' Желтая карточка
Juan Portillo
68' Желтая карточка
Марконе Иван
77' Желтая карточка
Лопес Сантьяго
1:2
82' Гол
Портилльо Маркос
83' Желтая карточка
Портилльо Маркос
90' Желтая карточка
Lucas Gonzalez
1:3
90' Гол
Соса Рамон
90'+8
33
Рей
Родриго
4
Исла
Маурисио
2
Joaquin
Laso
29
Juan
Fedorco
3
Спорле
Адриан
23
Марконе
Иван
21
David
Martinez
32
Alexis
Conelo
19
Alex
Luna
24
Лопес
Сантьяго
9
Авалос
Габриэль
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
15
Риверос
Блас
30
Ортегоса
Диего
27
Портилья
Хуан
8
Галарса
Матиас
18
Ramiro
Ruiz
9
Джиротти
Федерико
7
Боу
Густаво
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-3-3

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Тальерес Кордоба

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

КПЛ
2:2
КПЛ
3:2
ЛП
0:1
К
0:0
ЛП
1:0
ЛП
1:2
КПЛ
3:1
С
3:2
С
1:1
С
0:2
П
0:2
ПБ
3:0
ПБ
2:2

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.71

Среднее время на гол

54
52

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.83

Среднее время на гол

70
108

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.46
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

61
68

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Портилльо Маркос 1 1
Джиротти Федерико 1 1
Соса Рамон 1 1
Боу Густаво 0 0
Ботта Рубен 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexis Conelo 1 1
Исла Маурисио 1 0
Лопес Сантьяго 1 0
Марконе Иван 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
David Martinez 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Галарса Матиас 1 0
Портилльо Маркос 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тальерес Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Тальерес Кордоба

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ривер Плейт
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
24.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ривер Плейт
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ривер Плейт
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 2
Ривер Плейт Колидио Факундо 2
Уракан Пуссетто Игнасио 2
Тальерес Кордоба Портилльо Маркос 1 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Сентраль Кордоба СдЕ Santiago Laquidain 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 1
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:3 Тальерес Кордоба онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный