Тур: 1.
3:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолКолидио Факундо
16' Желтая карточкаOscar Garrido
24' Красная карточкаSantiago Laquidain
2:0
30' ГолКолидио Факундо
34' Желтая карточкаМонтойя Вальтер
38' Желтая карточкаКаско Милтон
53' Желтая карточкаThiago Nuss
67' Желтая карточкаПирес Леандро
75' Желтая карточкаВаскес Кевин
3:0
86' ГолБарко Эсекьель
90'+3
Ход матча
6'
1:0
16'
30'
34'
38'
53'
67'
75'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
36
Солари
Пабло
38
Brian
Leizza
28
Васкес
Кевин
18
Thiago
Nuss
14
Tomas
Molina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Brian LeizzaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Thiago NussНападающий
- Нападающий
-
14 Tomas MolinaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Годой МатиасНападающий
-
-
-
-
-
-
-
36 Jose Amado
-
Главный тренер: Lucas Gonzalez
История личных встреч
Ривер Плейт
Сентраль Кордоба СдЕ
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
13
Голов в среднем за матч
2.5
3.25
Среднее время на гол
36
27
Всего голов
6
13
Голов в среднем за матч
1
2.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
41
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колидио Факундо
|2
|2
|Барко Эсекьель
|1
|1
|Каско Милтон
|0
|0
|Фернандес Игнасио
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каско Милтон
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Santiago Laquidain
|0
|1
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Oscar Garrido
|1
|0
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Британния - Ривер Плейт 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|2
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|2
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|2
|Тальерес Кордоба
|Портилльо Маркос
|1 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|1 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 1
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Palavecino
|1 1
|Сентраль Кордоба СдЕ
|Santiago Laquidain
|1
|Индепендьенте Авельянеда
|Исла Маурисио
|1
|Росарио Сентраль
|Carlos Quintana
|1