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  4. Лига професьональ 2024
Тур: 1.
Ривер Плейт
3:0
Конец матча
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
1:0
6' Гол
Колидио Факундо
16' Желтая карточка
Oscar Garrido
24' Красная карточка
Santiago Laquidain
2:0
30' Гол
Колидио Факундо
34' Желтая карточка
Монтойя Вальтер
38' Желтая карточка
Каско Милтон
53' Желтая карточка
Thiago Nuss
67' Желтая карточка
Пирес Леандро
75' Желтая карточка
Васкес Кевин
3:0
86' Гол
Барко Эсекьель
90'+3
1
Армани
Франко
27
Agustin
Sant'Anna
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
4
Фонсека
Николас
26
Фернандес
Игнасио
36
Солари
Пабло
19
Эчеверри
Клаудио
21
Барко
Эсекьель
11
Колидио
Факундо
25
Luis
Ingolotti
22
Oscar
Garrido
38
Brian
Leizza
6
Sebastian
Valdez
24
Santiago
Laquidain
28
Васкес
Кевин
23
Rodrigo
Atencio
32
Монтойя
Вальтер
18
Thiago
Nuss
10
Mateo
Sanabria
14
Tomas
Molina
Ривер Плейт
4-2-3-1
Сентраль Кордоба СдЕ
4-3-3

История личных встреч

Ривер Плейт
Сентраль Кордоба СдЕ

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
3:0
ЛП
1:3
КПЛ
0:5
С
2:0
К
0:3

Голы

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

2.5
3.25

Среднее время на гол

36
27

Всего голов

6
13

Голов в среднем за матч

1
2.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
41

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колидио Факундо 2 2
Барко Эсекьель 1 1
Каско Милтон 0 0
Фернандес Игнасио 0 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каско Милтон 1 0
Пирес Леандро 1 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Santiago Laquidain 0 1
Монтойя Вальтер 1 0
Васкес Кевин 1 0
Thiago Nuss 1 0
Oscar Garrido 1 0

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Британния - Ривер Плейт 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
24.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 2
Ривер Плейт Колидио Факундо 2
Уракан Пуссетто Игнасио 2
Тальерес Кордоба Портилльо Маркос 1 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Сентраль Кордоба СдЕ Santiago Laquidain 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 1
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Весь список
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