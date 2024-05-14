  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 1.
Химнасия Ла-Плата
3:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
33' Желтая карточка
Маммана Эмануэль
1:0
39' Гол
Rodrigo Castillo
42' Желтая карточка
Кастро Лукас
2:0
51' Гол
Абальдо Матиас
58' Желтая карточка
Моралес Леонардо
58' Желтая карточка
Гомес Элиас
65' Желтая карточка
Коласо Николас
3:0
68' Гол
Коласо Николас
3:1
82' Гол
Пеллегрини Матиас
83' Желтая карточка
Пеллегрини Матиас
90'+6
23
Инсфран
Нельсон
15
Пинтадо
Хуан
4
Моралес
Леонардо
20
Кабрал
Джонатан
18
Коласо
Николас
19
Кастро
Лукас
5
Саравия
Родриго
10
Де
Бласис
Пабло
9
Абальдо
Матиас
30
Rodrigo
Castillo
7
Домингес
Бенжамин
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
2
Маммана
Эмануэль
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
Химнасия Ла-Плата
4-3-3
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

КПЛ
3:1
КПЛ
2:1
ЛП
3:1
ЛП
1:1
ЛП
0:0
КПЛ
0:5
КДМЗ6
0:1
КДМЗ6
2:2
С
0:0
С
1:0
С
4:0
ТМК
0:2
П
2:0
П
2:1
КА
0:1
П
0:1
П
2:0
П
5:1
П
2:1
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
0:2
ПА
2:1
ПА
3:1

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.69
0.93

Среднее время на гол

53
96

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

1.52
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

59
93

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 1 1
Коласо Николас 1 1
Абальдо Матиас 1 1
Кастро Лукас 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Матиас 1 1
Акино Клаудио 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коласо Николас 1 0
Моралес Леонардо 1 0
Кастро Лукас 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маммана Эмануэль 1 0
Гомес Элиас 1 0
Пеллегрини Матиас 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Химнасия Ла-Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1
Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1
Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
14.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
15.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Велес Сарсфилд
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Химнасия Ла-Плата
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
9.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Велес Сарсфилд
 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
7.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Химнасия Ла-Плата
 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
23.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Велес Сарсфилд
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 2
Ривер Плейт Колидио Факундо 2
Уракан Пуссетто Игнасио 2
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 2
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Сентраль Кордоба СдЕ Santiago Laquidain 1
Ланус Родригес Агустин 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Моралес Леонардо получил желтую карточку от судьи
    • 58'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Родриго Кастильо сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Абальдо Матиас бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 3:1 Велес Сарсфилд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный