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  4. Лига професьональ 2024
Тур: 1.
Унион Санта-Фе
1:0
Конец матча
Банфилд
0'
27' Желтая карточка
Cristian Nunez
54' Желтая карточка
Пас Николас
68' Желтая карточка
Yvo Calleros
73' Желтая карточка
Ignacio Rodriguez
84' Желтая карточка
Alejandro Maciel
1:0
88' Гол
Домина Жеронимо
90' Желтая карточка
Домина Жеронимо
90'+5
25
Кардосо
Тьяго
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
3
Корвалан
Клаудио
35
Lautaro
Vargas
14
Питтон
Бруно
20
Simon
Rivero
28
Питтон
Мауро
7
Диале
Мауро
Луна
33
Орсини
Николас
77
Бальбоа
Адриан
12
Facundo
Sanguinetti
19
Ezequiel
Bonifacio
4
Alejandro
Maciel
6
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
31
Yvo
Calleros
22
Juan
Alvarez2
5
Cristian
Nunez
8
Jesus
Soraire
20
Ignacio
Rodriguez
9
Milton
Gimenez
Унион Санта-Фе
5-3-2
Банфилд
4-1-4-1

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Банфилд

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
0:0
К
2:1
ЛП
2:3
КПЛ
2:1
ЛП
0:1
С
3:3
С
0:1
С
0:2
П
3:1
П
0:0
ПБ
1:1
ПБ
4:2
П
2:2
ПА
1:0

Голы

Всего голов

4
14

Голов в среднем за матч

0.67
1.75

Среднее время на гол

135
51

Всего голов

16
4

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домина Жеронимо 1 1
Орсини Николас 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 1 0
Домина Жеронимо 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nunez 1 0
Alejandro Maciel 1 0
Yvo Calleros 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Банфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Унион Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0
Банфилд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2
Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Банфилд

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
15.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
16.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
10.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
7.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 2
Ривер Плейт Колидио Факундо 2
Уракан Пуссетто Игнасио 2
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 2
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Сентраль Кордоба СдЕ Santiago Laquidain 1
Ланус Родригес Агустин 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 1
Весь список
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      Кристиан Нуньес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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