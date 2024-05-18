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  4. Лига професьональ 2024
Тур: 2.
Индепендьенте Ривадавия
0:0
Конец матча
Годой Крус
0'
29' Желтая карточка
Pier Barrios
35' Желтая карточка
Matias Reali
53' Желтая карточка
Nicolas Fernandez3
53' Желтая карточка
Mauricio Asenjo
64' Желтая карточка
Daniel Barrea
72' Желтая карточка
Federico Rasmussen
90'+6
32
Gonzalo
Marinelli
23
Francisco
Petrasso
2
Bruno
Felix
Bianchi
42
Tiago
Palacios
41
Matias
Ruiz
Diaz
16
Tobias
Ostchega
17
Lautaro
Rios
26
Франко
Ромеро
8
Хэм
Эзекиль
10
Matias
Reali
31
Mauricio
Asenjo
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Гальдамес
Томас
13
Nicolas
Fernandez3
5
Bruno
Sosa
25
Vicente
Poggi
11
Конечни
Томас
9
Silvio
Ulariaga
7
Juan
Cejas
Индепендьенте Ривадавия
5-3-2
Годой Крус
4-3-3

История личных встреч

Индепендьенте Ривадавия
Годой Крус

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

НБ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Reali 1 0.5
Francisco Petrasso 1 0.5
Хэм Эзекиль 0 0
Victorio Gabriel Ramis 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mauricio Asenjo 1 0
Tiago Palacios 1 0
Matias Reali 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 1 0
Federico Rasmussen 1 0
Nicolas Fernandez3 1 0
Daniel Barrea 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Годой Крус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Индепендьенте Ривадавия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Годой Крус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2
Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0
Годой Крус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0
Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус - Платенсе 1:1

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
Годой Крус

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Ривадавия
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
15.
Годой Крус
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Бельграно
 0:1 2 0 1 1 4 - 5 1
17.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Бельграно
 0:1 1 0 1 0 4 - 4 1
10.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ривер Плейт
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
21.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Бельграно
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 2
Ривер Плейт Колидио Факундо 2
Уракан Пуссетто Игнасио 2
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 2
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Ривер Плейт Фонсека Николас 2
Сентраль Кордоба СдЕ Santiago Laquidain 1
Ланус Родригес Агустин 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Matias Reali получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Пьер Барриос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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