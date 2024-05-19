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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 2.
Дефенса и Хустисия
1:1
Второй тайм: 64'
Химнасия Ла-Плата
0'
26' Желтая карточка
Моралес Леонардо
32' Желтая карточка
Nicolas Tripicchio
0:1
42' Гол в свои ворота
Esteban Lucero
44' Желтая карточка
Де Бласис Пабло
1:1
53' Гол
Nicolas Fernandez I

Ход матча

26'
 
Моралес Леонардо
32'
Nicolas Tripicchio
 
42'
0:1
Esteban Lucero
44'
 
Де Бласис Пабло
46'
Rodrigo Bogarin
Gabriel Alanis
 
53'
Nicolas Fernandez I
1:1
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Дефенса и Хустисия
Ничья
Химнасия Ла-Плата
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Все Коэффициенты
22
Cristopher
Fiermarin
4
Nicolas
Tripicchio
28
Victor
Emanuel
Aguilera
13
Esteban
Lucero
3
Сото
Алексис
27
Luciano
Herrera
5
Facundo
Gutierrez
30
Лопес
Кевин
17
Gabriel
Alanis
29
Nicolas
Fernandez
I
36
Facundo
Echevarria
23
Инсфран
Нельсон
15
Пинтадо
Хуан
4
Моралес
Леонардо
20
Кабрал
Джонатан
18
Коласо
Николас
19
Кастро
Лукас
5
Саравия
Родриго
10
Де
Бласис
Пабло
9
Абальдо
Матиас
30
Rodrigo
Castillo
7
Домингес
Бенжамин
Дефенса и Хустисия
4-4-2
Химнасия Ла-Плата
4-3-3

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Химнасия Ла-Плата

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

150%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

19 матчей

68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
1:0
КПЛ
3:2
ЛП
3:2
КПЛ
1:1
С
0:1
К
1:1
КДЛС
0:2
КДЛС
1:0
С
0:1
С
4:4
ТМК
1:1
П
1:0
ТМК
0:1
П
0:1
П
0:3
ПБ
1:0
ПБ
1:3
НБ
1:0

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.75
1.27

Среднее время на гол

51
70

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.45
1.38

Среднее время на гол

198
65

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1
1.32

Тотал матчей

2.5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

90
68

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Alanis 1 0.5
Nicolas Fernandez I 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 1 0.5
Коласо Николас 1 0.5
Абальдо Матиас 1 0.5
Кастро Лукас 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Palavecino 1 1
Nicolas Tripicchio 1 0
Сото Алексис 1 0
Luciano Herrera 1 0
Dario Caceres 1 0
Минго Сантьяго Рамос 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моралес Леонардо 2 0
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Кастро Лукас 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Дефенса и Хустисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1
Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Унион Санта-Фе
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Институто Кордоба
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
15.
Годой Крус
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Дефенса и Хустисия
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Бельграно
 2 0 1 1 4 - 7 1
18.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Унион Санта-Фе
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Институто Кордоба
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Дефенса и Хустисия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Унион Санта-Фе
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
21.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Дефенса и Хустисия
 1:1 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Уракан Пуссетто Игнасио 2
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 2
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 2
Ривер Плейт Фонсека Николас 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Де Бласис Пабло получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Г О О О О Л - Эстебан Лусеро уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 32'
    Николас Трипичио получил желтую карточку от судьи
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Дефенса и Хустисия
Ничья
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Химнасия Ла-Плата
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