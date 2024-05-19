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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 2.
Ривер Плейт
3:0
Конец матча
Бельграно
0'
29' Желтая карточка
Лонго Сантьяго
31' Желтая карточка
Фонсека Николас
1:0
36' Гол
Эчеверри Клаудио
51' Желтая карточка
Симон Сантьяго
64' Желтая карточка
Mariano Troilo
2:0
81' Гол
Колидио Факундо
85' Желтая карточка
Краневиттер Матиас
3:0
86' Гол
Солари Пабло
90'+3
1
Армани
Франко
27
Agustin
Sant'Anna
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
31
Симон
Сантьяго
4
Фонсека
Николас
21
Барко
Эсекьель
19
Эчеверри
Клаудио
36
Солари
Пабло
9
Борха
Мигель
25
Лосада
Науэль
40
Морено
Матиас
37
Mariano
Troilo
6
Ребола
Алехандро
35
Фачелло
Франсиско
26
Ленциони
Факундо
16
Эстебан
Ролон
5
Лонго
Сантьяго
34
Geronimo
Heredia
11
Рейна
Брайан
19
Чаварриа
Пабло
Ривер Плейт
4-3-1-2
Бельграно
5-3-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Бельграно

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
2:1
ЛП
2:1
С
0:0
С
3:1
П
2:1
П
3:2
П
1:2
П
3:0
П
2:1
П
0:0
П
1:2
П
1:2
ПВК
1:1
ПВК
2:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
0.75

Среднее время на гол

49
120

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.64
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колидио Факундо 3 1.5
Солари Пабло 1 0.5
Барко Эсекьель 1 0.5
Эчеверри Клаудио 1 0.5
Фернандес Игнасио 0 0
Каско Милтон 0 0
Мастантуоно Франко 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 3 1.5
Mariano Troilo 1 0.5
Марин Матиас 0 0
Рейна Брайан 0 0
Ленциони Факундо 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 2 0
Каско Милтон 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хара Франко 1 0
Лонго Сантьяго 1 0
Agustin Baldi 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Mariano Troilo 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ривер Плейт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
3
60%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2
Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Британния - Ривер Плейт 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3
Бельграно
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2
Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1

Результаты матчей

Ривер Плейт
Бельграно

Точный счет

3:0
2 раза 100%
4:4
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
2 раза 100%
3:0
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Унион Санта-Фе
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Институто Кордоба
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
15.
Годой Крус
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Дефенса и Хустисия
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Бельграно
 2 0 1 1 4 - 7 1
18.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Унион Санта-Фе
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Институто Кордоба
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Дефенса и Хустисия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Унион Санта-Фе
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
21.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Дефенса и Хустисия
 1:1 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Уракан Пуссетто Игнасио 2
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 2
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 2
Ривер Плейт Фонсека Николас 2
Весь список
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    • 53'
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