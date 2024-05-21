Тур: 2.
1:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолБоу Вальтер
22' Желтая карточкаМорено Марселино
23' Желтая карточкаПенья Фелипе
37' Желтая карточкаАльварес Фавио
45' Желтая карточкаБраида Малком
62' Желтая карточкаNicolas Morgantini
64' Желтая карточкаКаррера Рамиро
1:1
66' ГолФеррейра Кристиан I
81' Желтая карточкаRaul Loaiza
87' Желтая карточкаТаррагона Кристиан
90'+7
Ход матча
19'
0:1
22'
23'
37'
45'
64'
66'
81'
25
Гомес
Гастон
22
Кампи
Гастон
17
Ирала
Элиан
11
Барейро
Адам
- Основной состав
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Тапия ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Diego Herazo
-
Главный тренер: Leandro Romagnoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Клаа НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Ланус
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
27 матчей
22.2%
18.5%
59.3%
6 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.5
0.92
Среднее время на гол
60
97
Всего голов
23
27
Голов в среднем за матч
1.77
1.93
Среднее время на гол
50
46
Всего голов
44
39
Голов в среднем за матч
1.63
1.44
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
55
62
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.5
|Кампи Гастон
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|1
|0.5
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Санчес
|1
|0
|Таррагона Кристиан
|1
|0
|Браида Малком
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Романа Джохан
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Агустин
|0
|1
|Альварес Фавио
|1
|0
|Каррера Рамиро
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ланус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ланус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Ланус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2
Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Ланус
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|21.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|22.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|25.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|22.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|3
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|3
|Бока Хуниорс
|Фернандес Игнасио
|2 (3)
|Тальерес Кордоба
|Соса Рамон
|2 (1)
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 1
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 1
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Palavecino
|1 1
|Индепендьенте Авельянеда
|Исла Маурисио
|2