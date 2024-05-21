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  4. Лига професьональ 2024
Тур: 2.
Сан-Лоренсо Альмагро
1:1
Конец матча
Ланус
0'
0:1
19' Гол
Боу Вальтер
22' Желтая карточка
Морено Марселино
23' Желтая карточка
Пенья Фелипе
37' Желтая карточка
Альварес Фавио
45' Желтая карточка
Браида Малком
62' Желтая карточка
Nicolas Morgantini
64' Желтая карточка
Каррера Рамиро
1:1
66' Гол
Феррейра Кристиан I
81' Желтая карточка
Raul Loaiza
87' Желтая карточка
Таррагона Кристиан
90'+7
25
Гомес
Гастон
8
Гиай
Агустин
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
21
Браида
Малком
5
Ремеди
Эрик
17
Ирала
Элиан
18
Феррейра
Кристиан
I
41
Ivan
Leguizamon
28
Куэльо
Алексис
11
Барейро
Адам
1
Агуэрре
Алан
3
Nicolas
Morgantini
2
Муньос
Эсекьель
6
Лусиатти
Брайан
35
Агирре
Брайан
11
Альварес
Фавио
15
Raul
Loaiza
5
Пенья
Фелипе
32
Каррера
Рамиро
10
Морено
Марселино
9
Боу
Вальтер
Сан-Лоренсо Альмагро
4-3-3
Ланус
4-4-2

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Ланус

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

27 матчей

22.2%
18.5%
59.3%
6 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

КПЛ
0:2
КПЛ
0:1
ЛП
2:1
ЛП
2:0
ЛП
1:3
С
4:3
С
2:2
С
0:2
КЛ
2:0
КЛ
2:0
П
2:2
П
0:4
П
4:0
П
1:0
П
1:4
П
3:2
П
2:2
П
0:0
ПА
4:1
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
3:2
ПА
0:1
ПА
2:1
ПА
1:3
ПАК
3:1

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.5
0.92

Среднее время на гол

60
97

Всего голов

23
27

Голов в среднем за матч

1.77
1.93

Среднее время на гол

50
46

Всего голов

44
39

Голов в среднем за матч

1.63
1.44

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

55
62

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Кристиан I 1 0.5
Кампи Гастон 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 1 0.5

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Санчес 1 0
Таррагона Кристиан 1 0
Браида Малком 1 0
Diego Herazo 1 0
Романа Джохан 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Агустин 0 1
Альварес Фавио 1 0
Каррера Рамиро 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Морено Марселино 1 0
Raul Loaiza 1 0
Касерес Хуан 1 0
Пенья Фелипе 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ланус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ланус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Ланус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2
Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Ланус

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Уракан
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
13.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Депортиво Риестра
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
16.
Сармьенто
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Банфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Годой Крус
 2 0 1 1 0 - 1 1
20.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 2 - 4 1
21.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
22.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
23.
Ланус
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Бельграно
 2 0 1 1 4 - 7 1
25.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Депортиво Риестра
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
17.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 2:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
22.
Депортиво Риестра
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Бока Хуниорс Фернандес Игнасио 2 (3)
Тальерес Кордоба Соса Рамон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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