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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 2.
Эстудиантес Ла-Плата
0:0
Первый тайм: 12'
Депортиво Риестра
0'
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла-Плата
Ничья
Депортиво Риестра
1.50
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8.60
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9.92
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Все Коэффициенты
12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
26
Лолло
Лусиано
4
Santiago
Flores
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
22
Перес
Энцо
7
Соса
Хосе
18
Edwin
Cetre
9
Каррильо
Гидо
32
Tiago
Palacios
1
Ignacio
Arce
4
Yaison
Murillo
Mena
40
Alan
Barrionuevo
15
Nicolas
Sansotre
6
Nicolas
Dematei
30
Leonardo
Landriel
16
Guillermo
Pereira
14
Pablo
Monje
5
Рамирес
Педро
9
Jonathan
Herrera1
17
Gustavo
Fernandez
II
Эстудиантес Ла-Плата
4-3-3
Депортиво Риестра
4-4-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла-Плата
Депортиво Риестра

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПН
0:0
ПНЗА
1:0
ПНЗА
2:1
ПБМ
1:2
ПБМ
0:2
ПБМ
1:1
ПБМ
2:5
ПБМ
2:0
ПБМ
4:1
ПБМ
1:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
69

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mauro Menzdez 1 0.5
Маньома Алексис 0 0
Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 1 0.5
Leonardo Landriel 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eros Mancuso 1 0
Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамирес Педро 1 0
Leonardo Landriel 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Jonathan Herrera1 1 0
Pablo Monje 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Эстудиантес Ла-Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1
Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0
Депортиво Риестра
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0
Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
Депортиво Риестра

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла-Плата
Депортиво Риестра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Уракан
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Депортиво Риестра
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
14.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
16.
Сармьенто
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Банфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
19.
Годой Крус
 2 0 1 1 0 - 1 1
20.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 2 - 4 1
21.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
22.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
23.
Ланус
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
24.
Бельграно
 2 0 1 1 4 - 7 1
25.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Депортиво Риестра
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Ланус
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Депортиво Риестра
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Ланус
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Бока Хуниорс Фернандес Игнасио 2 (3)
Тальерес Кордоба Соса Рамон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла-Плата
Ничья
Депортиво Риестра
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Эстудиантес Ла-Плата
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