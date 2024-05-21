  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 2.
Эстудиантес Ла-Плата
2:0
Конец матча
Депортиво Риестра
0'
33' Желтая карточка
Соса Хосе
1:0
42' Пенальти
Edwin Cetre
45' Желтая карточка
Edwin Cetre
45' Желтая карточка
Yaison Murillo Mena
50' Желтая карточка
Перес Энцо
69' Желтая карточка
Javier Correa
76' Желтая карточка
Maximiliano Rodriguez1
85' Желтая карточка
Pablo Monje
2:0
90' Гол
Javier Correa
-' Желтая карточка
90'+5
12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
26
Лолло
Лусиано
4
Santiago
Flores
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
22
Перес
Энцо
7
Соса
Хосе
18
Edwin
Cetre
9
Каррильо
Гидо
32
Tiago
Palacios
1
Ignacio
Arce
4
Yaison
Murillo
Mena
40
Alan
Barrionuevo
15
Nicolas
Sansotre
6
Nicolas
Dematei
30
Leonardo
Landriel
16
Guillermo
Pereira
14
Pablo
Monje
5
Рамирес
Педро
9
Jonathan
Herrera1
17
Gustavo
Fernandez
II
Эстудиантес Ла-Плата
4-3-3
Депортиво Риестра
4-4-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла-Плата
Депортиво Риестра

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПН
0:0
ПНЗА
1:0
ПНЗА
2:1
ПБМ
1:2
ПБМ
0:2
ПБМ
1:1
ПБМ
2:5
ПБМ
2:0
ПБМ
4:1
ПБМ
1:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
69

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Javier Correa 1 0.5
Mauro Menzdez 1 0.5
Edwin Cetre 1 (1) 0.5
Маньома Алексис 0 0
Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 1 0.5
Leonardo Landriel 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соса Хосе 1 0
Перес Энцо 1 0
Javier Correa 1 0
Edwin Cetre 1 0
Eros Mancuso 1 0
Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Monje 2 0
Рамирес Педро 1 0
Leonardo Landriel 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Yaison Murillo Mena 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Jonathan Herrera1 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эстудиантес Ла-Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Эстудиантес Ла-Плата
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1
Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0
Депортиво Риестра
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0
Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
Депортиво Риестра

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла-Плата
Депортиво Риестра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Уракан
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Расинг Авельянеда
 1:0 2 1 1 0 5 - 4 4
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
13.
Архентинос Хуниорс
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Тигре
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
17.
Годой Крус
 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Сармьенто
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Банфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
21.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 2 - 4 1
22.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
23.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Ланус
 2 0 1 1 1 - 3 1
25.
Бельграно
 2 0 1 1 4 - 7 1
26.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Росарио Сентраль
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Расинг Авельянеда
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Архентинос Хуниорс
 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
18.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Росарио Сентраль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Тигре
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Тигре
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Расинг Авельянеда
 1:0 1 0 1 0 4 - 4 1
9.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Архентинос Хуниорс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Росарио Сентраль
 0:1 1 0 0 1 2 - 3 0
21.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Бока Хуниорс Фернандес Игнасио 2 (3)
Тальерес Кордоба Соса Рамон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 2
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Yaison Murillo Mena получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Edwin Cetre получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Г О О О О Л - Edwin Cetre из команды Эстудиантес Ла-Плата забивает с точки!
    • 38'
      Pablo Monje получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Соса Хосе получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Депортиво Риестра онлайн

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