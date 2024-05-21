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  4. Лига професьональ 2024
Тур: 2.
Росарио Сентраль
0:1
Первый тайм: 27'
Тигре
0'
0:1
14' Гол
Марони Гонсало

Ход матча

14'
0:1
Марони Гонсало
(Кардосо Агустин)
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Тигре
3.30
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5.20
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Все Коэффициенты
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
16
Мартинес
Маурисио
60
Jonathan
David
Gomez
7
Ловера
Максимилиано
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
44
Agustin
Modica
12
Сенобио
Фелипе
4
Ортега
Мартин
38
Фернандес
Томас
17
Kevin
Lomonaco
15
Angelo
Marchese
24
Гарай
Мартин
5
Кардосо
Агустин
20
Гальван
Томас
10
Марони
Гонсало
18
Армоа
Блез
29
Контин
Леандро
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Росарио Сентраль
Тигре

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
3:1
КПЛ
2:0
С
0:2
С
1:1
П
1:0
П
2:1
П
4:1
П
1:1
П
2:0
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
0:1
ПА
2:3
ПА
4:2
ПА
2:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.89
1.43

Среднее время на гол

47
63

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.69
1.19

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

53
75

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Modica 1 0.5
Ловера Максимилиано 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Quintana 1 0
Мартинес Маурисио 1 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Томас 1 0
Ортега Мартин 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тигре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
0
Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тигре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1
Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0
Тигре
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1
Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Тигре

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Уракан
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Архентинос Хуниорс
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
13.
Тигре
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Расинг Авельянеда
 0:0 2 0 2 0 4 - 4 2
17.
Годой Крус
 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Сармьенто
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Банфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
21.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 2 - 4 1
22.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
23.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Ланус
 2 0 1 1 1 - 3 1
25.
Бельграно
 2 0 1 1 4 - 7 1
26.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Росарио Сентраль
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Архентинос Хуниорс
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Расинг Авельянеда
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
18.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Росарио Сентраль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Тигре
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Тигре
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Расинг Авельянеда
 0:0 1 0 1 0 4 - 4 1
10.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Архентинос Хуниорс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Росарио Сентраль
 0:1 1 0 0 1 2 - 3 0
21.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Бока Хуниорс Фернандес Игнасио 2 (3)
Тальерес Кордоба Соса Рамон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 2
Весь список
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