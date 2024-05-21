  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 2.
Расинг Авельянеда
1:0
Второй тайм: 55'
Архентинос Хуниорс
0'
1:0
26' Гол
Gaston Martirena
38' Желтая карточка
Альварес Франсиско
43' Желтая карточка
Альмендра Агустин
44' Желтая карточка
Сантамария Тьяго
45' Желтая карточка
Бассо Агустин
21
Ариас
Габриэль
15
Gaston
Martirena
3
Marco
Di
Cesare
2
Бассо
Агустин
27
Рохас
Габриэль
5
Juan
Ignacio
Nardoni
13
Соса
Сантьяго
32
Альмендра
Агустин
7
Maximiliano
Salas
9
Мартинес
Адриан
17
Карбонеро
Йохан
50
Родригес
Диего
II
23
Сантамария
Тьяго
16
Альварес
Франсиско
13
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
22
Лескано
Алан
36
Ariel
Gamarra
21
Ороз
Николас
10
Верон
Гастон
32
Гондоу
Лусиано
9
Ромеро
Максимильяно
Расинг Авельянеда
4-3-3
Архентинос Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Архентинос Хуниорс

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

24 матча

45.8%
16.7%
37.5%
11 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

20.8%
58.3%
20.9%
5 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:0
КПЛ
3:0
ЛП
2:0
КПЛ
1:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
П
2:2
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
П
0:2
П
2:1
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
1:0

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.08
0.58

Среднее время на гол

83
154

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Тотал матчей

2.5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

77
135

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рохер 2 (1) 1
Сигали Леонардо 1 0.5
Gaston Martirena 1 0.5
Рохас Габриэль 0 0
Baltasar Rodriguez 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 1 (1) 0.5
Альварес Франсиско 1 0.5
Гондоу Лусиано 1 0.5
E. Viveros 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бассо Агустин 1 0
Альмендра Агустин 1 0
Gaston Martirena 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантамария Тьяго 2 0
Альварес Франсиско 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2
Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0
Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Архентинос Хуниорс

Точный счет

4:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:4
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Уракан
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Расинг Авельянеда
 1:0 2 1 1 0 5 - 4 4
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
13.
Архентинос Хуниорс
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Тигре
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
17.
Годой Крус
 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Сармьенто
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Банфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
21.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 2 - 4 1
22.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
23.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Ланус
 2 0 1 1 1 - 3 1
25.
Бельграно
 2 0 1 1 4 - 7 1
26.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Росарио Сентраль
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Расинг Авельянеда
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Архентинос Хуниорс
 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
18.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Росарио Сентраль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Тигре
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Тигре
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Расинг Авельянеда
 1:0 1 0 1 0 4 - 4 1
9.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Архентинос Хуниорс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Росарио Сентраль
 0:1 1 0 0 1 2 - 3 0
21.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Бока Хуниорс Фернандес Игнасио 2 (3)
Тальерес Кордоба Соса Рамон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Бассо Агустин получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Сантамария Тьяго получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Альмендра Агустин получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Альварес Франсиско получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Рохас Габриэль сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Гастон Мартирена бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Расинг Авельянеда.
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Расинг Авельянеда
Ничья
Архентинос Хуниорс
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