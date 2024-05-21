  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 2.
Расинг Авельянеда
3:0
Конец матча
Архентинос Хуниорс
0'
1:0
26' Гол
Gaston Martirena
38' Желтая карточка
Альварес Франсиско
43' Желтая карточка
Альмендра Агустин
44' Желтая карточка
Сантамария Тьяго
45' Желтая карточка
Бассо Агустин
56' Желтая карточка
Maximiliano Salas
58' Вторая желтая карточка
Альварес Франсиско
58' Желтая карточка
Мартинес Адриан
2:0
63' Гол
Карбонеро Йохан
64' Желтая карточка
Ороз Николас
71' Желтая карточка
Хосе Херрейра
3:0
84' Гол
Мартинес Рохер
90'+5
21
Ариас
Габриэль
15
Gaston
Martirena
3
Marco
Di
Cesare
2
Бассо
Агустин
27
Рохас
Габриэль
5
Juan
Ignacio
Nardoni
13
Соса
Сантьяго
32
Альмендра
Агустин
7
Maximiliano
Salas
9
Мартинес
Адриан
17
Карбонеро
Йохан
50
Родригес
Диего
II
23
Сантамария
Тьяго
16
Альварес
Франсиско
13
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
22
Лескано
Алан
36
Ariel
Gamarra
21
Ороз
Николас
10
Верон
Гастон
32
Гондоу
Лусиано
9
Ромеро
Максимильяно
Расинг Авельянеда
4-3-3
Архентинос Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Архентинос Хуниорс

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

24 матча

45.8%
16.7%
37.5%
11 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

20.8%
58.3%
20.9%
5 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:0
КПЛ
3:0
ЛП
2:0
КПЛ
1:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
П
2:2
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
П
0:2
П
2:1
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
1:0

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.08
0.58

Среднее время на гол

83
154

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Тотал матчей

2.5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

77
135

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рохер 3 (1) 1.5
Gaston Martirena 1 0.5
Сигали Леонардо 1 0.5
Карбонеро Йохан 1 0.5
Рохас Габриэль 0 0
Baltasar Rodriguez 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 1 (1) 0.5
Альварес Франсиско 1 0.5
Гондоу Лусиано 1 0.5
E. Viveros 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 1 0
Бассо Агустин 1 0
Maximiliano Salas 1 0
Альмендра Агустин 1 0
Gaston Martirena 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Франсиско 1 1
Сантамария Тьяго 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Ороз Николас 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Расинг Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2
Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0
Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Архентинос Хуниорс

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

4:4
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 7 - 4 4
5.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Уракан
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
13.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 5 3
16.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Сармьенто
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Банфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
21.
Годой Крус
 2 0 1 1 0 - 1 1
22.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 2 - 4 1
23.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
24.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
25.
Ланус
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Бельграно
 2 0 1 1 4 - 7 1
27.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
16.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
21.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
23.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Бока Хуниорс Фернандес Игнасио 2 (3)
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Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Архентинос Хуниорс Альварес Франсиско 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Бассо Агустин получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Сантамария Тьяго получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Альмендра Агустин получил желтую карточку от судьи
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