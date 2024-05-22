  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 2.
Велес Сарсфилд
1:0
Второй тайм: 51'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
13' Желтая карточка
Фернандес Дамиан
1:0
20' Гол
Ромеро Брайан
28' Желтая карточка
Гомес Валентин
36' Желтая карточка
Бузат Агустин
45' Желтая карточка
Ромеро Брайан

Ход матча

13'
Фернандес Дамиан
 
20'
Ромеро Брайан
(Пиццини Франсиско)
1:0
28'
Гомес Валентин
 
36'
Бузат Агустин
 
45'
Ромеро Брайан
 
46'
 
Агирре Брайан I
Fabricio Tirado
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Велес Сарсфилд
Ничья
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Фернандес
Дамиан
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
1
Ойос
Лукас
4
Шотт
Аугусто
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
23
Мартино
Анджело
33
Каччьябуэ
Жеронимо
5
Фернандес
Родриго
44
Франциско
Гонсалес
I
10
Банега
Эвер
28
Fabricio
Tirado
99
Рамирес
Игнасио
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Ньюэллс Олд Бойз

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

26 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
12 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:1
ЛП
1:2
КПЛ
1:0
КДМЭП
0:1
С
3:1
С
2:0
С
1:0
П
3:0
П
0:0
П
0:0
П
4:1
П
3:0
П
1:0
КЛ
1:2
КЛ
0:1
П
1:3
П
1:0
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
1:0
ПАК
1:0

Голы

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.36
0.58

Среднее время на гол

66
154

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.64

Среднее время на гол

72
140

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

1.31
0.62

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
146

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 1 0.5
Пеллегрини Матиас 1 0.5
Акино Клаудио 0 0
Пиццини Франсиско 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.5
Агирре Брайан I 1 0.5

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Дамиан 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Маммана Эмануэль 1 0
Гомес Элиас 1 0
Бузат Агустин 1 0
Пеллегрини Матиас 1 0
Гомес Валентин 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамирес Игнасио 1 0
Мартино Анджело 1 0
Агирре Брайан I 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Велес Сарсфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2
Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3
Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 7 - 4 4
5.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Уракан
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
13.
Велес Сарсфилд
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 5 3
17.
Годой Крус
 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 3 - 4 1
19.
Сармьенто
 2 0 1 1 2 - 3 1
20.
Банфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
21.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
25.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Ланус
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Бельграно
 2 0 1 1 4 - 7 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Велес Сарсфилд
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
22.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
14.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Велес Сарсфилд
 1:0 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Бока Хуниорс Фернандес Игнасио 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Архентинос Хуниорс Альварес Франсиско 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Fabricio Tirado уходит с поля. Агирре Брайан I выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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Велес Сарсфилд
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
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