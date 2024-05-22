Тур: 2.
1:0
Второй тайм: 51'
0'
13' Желтая карточкаФернандес Дамиан
1:0
20' ГолРомеро Брайан
28' Желтая карточкаГомес Валентин
36' Желтая карточкаБузат Агустин
45' Желтая карточкаРомеро Брайан
Ход матча
13'
20'
28'
36'
45'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Кавана ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
-
14 Лобато ЛенниНападающий
- Нападающий
-
-
-
30 Alejo Sarco
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ларейра Маурисио
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Ньюэллс Олд Бойз
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
26 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
12 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.36
0.58
Среднее время на гол
66
154
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.25
0.64
Среднее время на гол
72
140
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
1.31
0.62
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
68
146
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|1
|0.5
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.5
|Акино Клаудио
|0
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.5
|Агирре Брайан I
|1
|0.5
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Дамиан
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Бузат Агустин
|1
|0
|Пеллегрини Матиас
|1
|0
|Гомес Валентин
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамирес Игнасио
|1
|0
|Мартино Анджело
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Велес Сарсфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2
Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3
Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|17.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|22.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|28.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|3
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|3
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Рохер
|3
|Бока Хуниорс
|Фернандес Игнасио
|2 (3)
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 1
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 1
|Архентинос Хуниорс
|Альварес Франсиско
|1 1
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Palavecino
|1 1