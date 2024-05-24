  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 3.
Депортиво Риестра
0:2
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
0:1
9' Гол
Luca Martinez Dupuy
16' Желтая карточка
Ибарра Франко
47' Желтая карточка
Milton Aaron Celiz
51' Желтая карточка
Кристиан Фаббиани
59' Желтая карточка
Хименес Хуан
77' Желтая карточка
Alan Rodriguez2
0:2
88' Гол
Fabricio Oviedo
0:2
90' Не забитый пенальти
Milton Aaron Celiz
90'+6
1
Ignacio
Arce
36
Delfor
Minervino
40
Alan
Barrionuevo
15
Nicolas
Sansotre
6
Nicolas
Dematei
8
Milton
Aaron
Celiz
16
Guillermo
Pereira
14
Pablo
Monje
5
Рамирес
Педро
17
Gustavo
Fernandez
II
9
Jonathan
Herrera1
20
Вернер
Аксель
33
Emanuel
Coronel
24
Хименес
Хуан
6
Комар
Хуан
21
Alan
Rodriguez2
45
Kevin
Ortiz
8
Ибарра
Франко
22
Laurtaro
Giaccone
60
Jonathan
David
Gomez
18
Francesco
Lo
Celso
29
Luca
Martinez
Dupuy
Депортиво Риестра
4-4-2
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Депортиво Риестра
Росарио Сентраль

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

КПЛ
1:1
К
2:1
КА
3:1

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 1 0.33
Leonardo Landriel 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Mallo 1 0.33
Luca Martinez Dupuy 1 0.33
Fabricio Oviedo 1 0.33
Agustin Modica 1 0.33
Ловера Максимилиано 0 0
Ибарра Франко 0 0
Laurtaro Giaccone 0 0

Карточки

Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Monje 2 0
Кристиан Фаббиани 1 0
Рамирес Педро 1 0
Leonardo Landriel 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Milton Aaron Celiz 1 0
Yaison Murillo Mena 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Jonathan Herrera1 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Quintana 2 0
Мартинес Маурисио 1 0
Victor Malcorra 1 0
Damian Alberto Martinez 1 0
Комар Хуан 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Ибарра Франко 1 0
Laurtaro Giaccone 1 0
Хименес Хуан 1 0

Результаты матчей

Депортиво Риестра
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Депортиво Риестра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Депортиво Риестра
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
100%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
100%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Риестра
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1
Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1
Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1

Результаты матчей

Депортиво Риестра
Росарио Сентраль

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Депортиво Риестра
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 7 - 4 4
5.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Уракан
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
14.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 5 3
17.
Депортиво Риестра
 3 1 0 2 1 - 4 3
18.
Годой Крус
 2 0 1 1 0 - 1 1
19.
Сармьенто
 2 0 1 1 2 - 3 1
20.
Банфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
21.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
25.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Ланус
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Бельграно
 2 0 1 1 4 - 7 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
14.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
15.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Бока Хуниорс Фернандес Игнасио 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Архентинос Хуниорс Альварес Франсиско 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Nicolas Dematei уходит с поля. Yonatan Goitia выходит вместо него
    • 16'
      Франко Ибарра получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Лауреано Джакконе сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Лука Мартинес бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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