  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 3.
Тигре
0:4
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
0:1
7' Гол
Gaston Martirena
20' Желтая карточка
Марони Гонсало
43' Желтая карточка
Angelo Marchese
45' Желтая карточка
Nazareno Colombo
0:2
45' Гол
Мартинес Адриан
0:3
50' Гол
Maximiliano Salas
74' Желтая карточка
Соса Сантьяго
76' Желтая карточка
Kevin Lomonaco
0:4
77' Пенальти
Кинтеро Хуан
80' Желтая карточка
Ezequiel Forclaz
90'+1
12
Сенобио
Фелипе
4
Ортега
Мартин
38
Фернандес
Томас
17
Kevin
Lomonaco
15
Angelo
Marchese
24
Гарай
Мартин
5
Кардосо
Агустин
20
Гальван
Томас
10
Марони
Гонсало
18
Армоа
Блез
29
Контин
Леандро
21
Ариас
Габриэль
15
Gaston
Martirena
3
Marco
Di
Cesare
6
Nazareno
Colombo
27
Рохас
Габриэль
5
Juan
Ignacio
Nardoni
13
Соса
Сантьяго
32
Альмендра
Агустин
7
Maximiliano
Salas
9
Мартинес
Адриан
18
Урси
Агустин
Тигре
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Тигре
Расинг Авельянеда

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

26 матчей

23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
3:0
КПЛ
1:2
ЛП
2:2
ЛП
3:3
КДЛС
2:1
КДЛС
2:0
С
1:1
С
1:0
П
4:1
П
3:3
П
0:0
КА
2:1
П
4:0
П
0:1
П
3:1
П
2:0
П
1:1
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
4:1
ПА
0:0
ПА
0:0

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.64
0.93

Среднее время на гол

55
96

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

1.6
0.82

Среднее время на гол

56
110

Всего голов

42
23

Голов в среднем за матч

1.62
0.88

Тотал матчей

2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

55
101

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марони Гонсало 1 0.33
Кардосо Агустин 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рохер 3 (1) 1
Gaston Martirena 2 0.67
Мартинес Адриан 1 0.33
Сигали Леонардо 1 0.33
Maximiliano Salas 1 0.33
Карбонеро Йохан 1 0.33
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.33
Рохас Габриэль 0 0
Baltasar Rodriguez 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Lomonaco 2 0
Фернандес Томас 1 0
Марони Гонсало 1 0
Ортега Мартин 1 0
Ezequiel Forclaz 1 0
Angelo Marchese 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 1 0
Бассо Агустин 1 0
Maximiliano Salas 1 0
Альмендра Агустин 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Gaston Martirena 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Тигре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Тигре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Тигре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Расинг Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
100%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1
Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1
Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1

Результаты матчей

Тигре
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Тигре
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 11 - 4 7
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Уракан
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
14.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 5 3
17.
Депортиво Риестра
 3 1 0 2 1 - 4 3
18.
Ланус
 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
19.
Бельграно
 0:0 3 0 2 1 4 - 7 2
20.
Годой Крус
 2 0 1 1 0 - 1 1
21.
Сармьенто
 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Банфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
24.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
26.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 3 0 1 2 2 - 7 1
28.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Бельграно
 0:0 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Ланус
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
23.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 1 0 0 1 2 - 4 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ланус
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
18.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Бельграно
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Бока Хуниорс Фернандес Игнасио 2 (3)
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Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Архентинос Хуниорс Альварес Франсиско 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Г О О О О Л - Мартинес Адриан бьет в цель!
    • 45'
      Назарено Коломбо получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Angelo Marchese получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Марони Гонсало получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Г О О О О Л - Гастон Мартирена бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тигре 0:4 Расинг Авельянеда онлайн

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