Тур: 3.
0:4
Конец матча
0'
0:1
7' ГолGaston Martirena
20' Желтая карточкаМарони Гонсало
43' Желтая карточкаAngelo Marchese
45' Желтая карточкаNazareno Colombo
0:2
45' ГолМартинес Адриан
0:3
50' ГолMaximiliano Salas
74' Желтая карточкаСоса Сантьяго
76' Желтая карточкаKevin Lomonaco
0:4
77' ПенальтиКинтеро Хуан
80' Желтая карточкаEzequiel Forclaz
90'+1
Ход матча
7'
0:1
20'
43'
45'
45'
0:2
50'
74'
76'
77'
0:4
80'
24
Гарай
Мартин
18
Армоа
Блез
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарай МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Урси АгустинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Тигре
Расинг Авельянеда
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
26 матчей
23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.64
0.93
Среднее время на гол
55
96
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
1.6
0.82
Среднее время на гол
56
110
Всего голов
42
23
Голов в среднем за матч
1.62
0.88
Тотал матчей
2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
55
101
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марони Гонсало
|1
|0.33
|Кардосо Агустин
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|3 (1)
|1
|Gaston Martirena
|2
|0.67
|Мартинес Адриан
|1
|0.33
|Сигали Леонардо
|1
|0.33
|Maximiliano Salas
|1
|0.33
|Карбонеро Йохан
|1
|0.33
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.33
|Рохас Габриэль
|0
|0
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Ортега Мартин
|1
|0
|Ezequiel Forclaz
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Maximiliano Salas
|1
|0
|Альмендра Агустин
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Тигре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Тигре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Расинг Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
100%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1
Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1
Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1
Результаты матчей
Тигре
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Тигре
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|11 - 4
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|17.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|18.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|20.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|21.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|22.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|27.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|28.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|27.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|28.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|3
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|3
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Рохер
|3
|Бока Хуниорс
|Фернандес Игнасио
|2 (3)
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 1
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 1
|Архентинос Хуниорс
|Альварес Франсиско
|1 1
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Palavecino
|1 1