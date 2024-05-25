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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 3.
Бельграно
2:1
Конец матча
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
17' Желтая карточка
Рейна Брайан
45' Желтая карточка
Ребола Алехандро
0:1
45' Пенальти
Tomas Molina
52' Желтая карточка
Dardo Federico Miloc
1:1
58' Гол
Рейна Брайан
63' Желтая карточка
Морено Матиас
2:1
68' Гол
Рейна Брайан
69' Вторая желтая карточка
Морено Матиас
74' Желтая карточка
Florian Monzon
81' Желтая карточка
Santiago Laquidain
90' Желтая карточка
Дельгадо Рафаэль
90'+8
25
Лосада
Науэль
40
Морено
Матиас
6
Ребола
Алехандро
45
Agustin
Baldi
4
Баринага
Хуан
16
Эстебан
Ролон
23
Факундо-Томас
Киньон
53
Juan
Velazquez
10
Марин
Матиас
19
Чаварриа
Пабло
11
Рейна
Брайан
25
Luis
Ingolotti
6
Sebastian
Valdez
5
Dardo
Federico
Miloc
24
Santiago
Laquidain
22
Oscar
Garrido
10
Mateo
Sanabria
28
Васкес
Кевин
23
Rodrigo
Atencio
11
Годой
Матиас
32
Монтойя
Вальтер
14
Tomas
Molina
Бельграно
3-4-3
Сентраль Кордоба СдЕ
3-4-2-1

История личных встреч

Бельграно
Сентраль Кордоба СдЕ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

КПЛ
2:2
КПЛ
1:1
ЛП
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 3 1
Рейна Брайан 2 0.67
Mariano Troilo 1 0.33
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Molina 1 (1) 0.33
Mateo Sanabria 1 0.33
Rodrigo Atencio 1 0.33

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Матиас 1 1
Хара Франко 1 0
Дельгадо Рафаэль 1 0
Ребола Алехандро 1 0
Рейна Брайан 1 0
Лонго Сантьяго 1 0
Agustin Baldi 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Mariano Troilo 1 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Santiago Laquidain 1 1
Васкес Кевин 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Thiago Nuss 1 0
Годой Матиас 1 0
Florian Monzon 1 0
Oscar Garrido 1 0
Rodrigo Atencio 1 0

Результаты матчей

Бельграно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
1
Бельграно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
0
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
29%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1
Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1

Результаты матчей

Бельграно
Сентраль Кордоба СдЕ

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Сентраль Кордоба СдЕ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 11 - 4 7
2.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Уракан
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
12.
Ланус
 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Бельграно
 3 1 1 1 6 - 8 4
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
16.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
17.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 2 - 3 3
18.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 5 3
19.
Депортиво Риестра
 3 1 0 2 1 - 4 3
20.
Годой Крус
 2 0 1 1 0 - 1 1
21.
Сармьенто
 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Банфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
24.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
26.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Бельграно
 2 1 1 0 6 - 5 4
3.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Бока Хуниорс Фернандес Игнасио 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Архентинос Хуниорс Альварес Франсиско 1 1
Сентраль Кордоба СдЕ Santiago Laquidain 1 1
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