Тур: 3.
2:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаРейна Брайан
45' Желтая карточкаРебола Алехандро
0:1
45' ПенальтиTomas Molina
52' Желтая карточкаDardo Federico Miloc
1:1
58' ГолРейна Брайан
63' Желтая карточкаМорено Матиас
2:1
68' ГолРейна Брайан
69' Вторая желтая карточкаМорено Матиас
74' Желтая карточкаFlorian Monzon
81' Желтая карточкаSantiago Laquidain
90' Желтая карточкаДельгадо Рафаэль
90'+8
Ход матча
17'
45'
45'
0:1
58'
63'
68'
2:1
69'
74'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.80 Победа «Бельграно»
-
10
Марин
Матиас
11
Рейна
Брайан
28
Васкес
Кевин
11
Годой
Матиас
14
Tomas
Molina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Марин МатиасНападающий
- Нападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
52 Maximo Oses
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Годой МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Tomas MolinaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
38 Brian Leizza
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Gonzalez
История личных встреч
Бельграно
Сентраль Кордоба СдЕ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|3
|1
|Рейна Брайан
|2
|0.67
|Mariano Troilo
|1
|0.33
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Molina
|1 (1)
|0.33
|Mateo Sanabria
|1
|0.33
|Rodrigo Atencio
|1
|0.33
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Матиас
|1
|1
|Хара Франко
|1
|0
|Дельгадо Рафаэль
|1
|0
|Ребола Алехандро
|1
|0
|Рейна Брайан
|1
|0
|Лонго Сантьяго
|1
|0
|Agustin Baldi
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Mariano Troilo
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Васкес Кевин
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Oscar Garrido
|1
|0
|Rodrigo Atencio
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
1
Бельграно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
0
0
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
29%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1
Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Результаты матчей
Бельграно
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|3
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|3
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Рохер
|3
|Бока Хуниорс
|Фернандес Игнасио
|2 (3)
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 1
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 1
|Архентинос Хуниорс
|Альварес Франсиско
|1 1
|Сентраль Кордоба СдЕ
|Santiago Laquidain
|1 1