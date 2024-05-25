  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 3.
Ланус
2:1
Конец матча
Эстудиантес Ла-Плата
0'
45' Желтая карточка
Каррера Рамиро
1:0
46' Гол
Морено Марселино
1:1
65' Гол
Eros Mancuso
72' Желтая карточка
Raul Loaiza
75' Желтая карточка
Gaston Benedetti
2:1
84' Гол
Боу Вальтер
88' Красная карточка
Боу Вальтер
90'+7
1
Агуэрре
Алан
35
Агирре
Брайан
2
Муньос
Эсекьель
6
Лусиатти
Брайан
3
Nicolas
Morgantini
15
Raul
Loaiza
5
Пенья
Фелипе
32
Каррера
Рамиро
40
Альварес
Фавио
9
Боу
Вальтер
10
Морено
Марселино
12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
8
Сукуи
Фернандо
7
Соса
Хосе
18
Edwin
Cetre
10
Пьятти
Пабло
27
Javier
Correa
Ланус
4-3-1-2
Эстудиантес Ла-Плата
4-3-2-1

История личных встреч

Ланус
Эстудиантес Ла-Плата

14 матчей

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

21.4%
85.7%
3 победы 12 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

28 матчей

17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.9%
64.3%
17.8%
5 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

10.7%
64.3%
25%
3 победы 18 ничьих 7 побед

История матчей

КПЛ
1:2
КПЛ
1:1
ЛП
0:2
ЛП
3:1
КПЛ
2:1
ЛП
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
П
1:0
П
0:1
П
0:0
П
2:1
П
2:1
П
1:1
П
2:0
П
0:0
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
3:0
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
0:3
ПА
1:0
ПАК
1:0
КЛ
3:3
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

0.86
0.64

Среднее время на гол

105
140

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.29
0.93

Среднее время на гол

70
96

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.07
0.79

Тотал матчей

2.5
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

84
114

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 2 0.67
Морено Марселино 1 0.33
Nicolas Morgantini 0 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edwin Cetre 1 (1) 0.33
Javier Correa 1 0.33
Mauro Menzdez 1 0.33
Eros Mancuso 1 0.33
Маньома Алексис 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррера Рамиро 2 0
Raul Loaiza 2 0
Боу Вальтер 0 1
Родригес Агустин 0 1
Альварес Фавио 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Морено Марселино 1 0
Касерес Хуан 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соса Хосе 1 0
Перес Энцо 1 0
Javier Correa 1 0
Edwin Cetre 1 0
Gaston Benedetti 1 0
Eros Mancuso 1 0

Результаты матчей

Ланус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ланус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эстудиантес Ла-Плата
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Ланус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2
Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1
Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1

Результаты матчей

Ланус
Эстудиантес Ла-Плата

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ланус
Эстудиантес Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 11 - 4 7
2.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Уракан
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
12.
Ланус
 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Бельграно
 3 1 1 1 6 - 8 4
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
16.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
17.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 2 - 3 3
18.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 5 3
19.
Депортиво Риестра
 3 1 0 2 1 - 4 3
20.
Годой Крус
 2 0 1 1 0 - 1 1
21.
Сармьенто
 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Банфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
24.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
26.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Бельграно
 2 1 1 0 6 - 5 4
3.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Бока Хуниорс Фернандес Игнасио 2 (3)
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Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Архентинос Хуниорс Альварес Франсиско 1 1
Сентраль Кордоба СдЕ Santiago Laquidain 1 1
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Каррера Рамиро получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Пьятти Пабло сделал результативную передачу.
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