Тур: 3.
2:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаКаррера Рамиро
1:0
46' ГолМорено Марселино
1:1
65' ГолEros Mancuso
72' Желтая карточкаRaul Loaiza
75' Желтая карточкаGaston Benedetti
2:1
84' ГолБоу Вальтер
88' Красная карточкаБоу Вальтер
90'+7
Ход матча
45'
46'
1:0
65'
1:1
69'
72'
75'
84'
88'
15
Raul
Loaiza
14
Eros
Mancuso
18
Edwin
Cetre
10
Пьятти
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Клаа НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Edwin CetreПолузащитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Juan Zozaya
-
-
-
-
-
20 Eric Meza
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Ланус
Эстудиантес Ла-Плата
14 матчей
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
21.4%
85.7%
3 победы 12 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
28 матчей
17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.9%
64.3%
17.8%
5 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
10.7%
64.3%
25%
3 победы 18 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
0.86
0.64
Среднее время на гол
105
140
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.29
0.93
Среднее время на гол
70
96
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.07
0.79
Тотал матчей
2.5
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
84
114
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|2
|0.67
|Морено Марселино
|1
|0.33
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edwin Cetre
|1 (1)
|0.33
|Javier Correa
|1
|0.33
|Mauro Menzdez
|1
|0.33
|Eros Mancuso
|1
|0.33
|Маньома Алексис
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррера Рамиро
|2
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Родригес Агустин
|0
|1
|Альварес Фавио
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соса Хосе
|1
|0
|Перес Энцо
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Gaston Benedetti
|1
|0
|Eros Mancuso
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Ланус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эстудиантес Ла-Плата
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Ланус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2
Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1
Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Результаты матчей
Ланус
Эстудиантес Ла-Плата
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ланус
Эстудиантес Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|3
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|3
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Рохер
|3
|Бока Хуниорс
|Фернандес Игнасио
|2 (3)
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 1
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 1
|Архентинос Хуниорс
|Альварес Франсиско
|1 1
|Сентраль Кордоба СдЕ
|Santiago Laquidain
|1 1