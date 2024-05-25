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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 3.
Архентинос Хуниорс
1:0
Конец матча
Ривер Плейт
0'
20' Желтая карточка
Вега Роман
35' Желтая карточка
Альендро Родриго
1:0
40' Гол
Лескано Алан
45' Желтая карточка
Борха Мигель
51' Желтая карточка
Вильягра Родриго
73' Желтая карточка
Гальван Джонатан
75' Желтая карточка
Солари Пабло
75' Желтая карточка
Хередиа Леонардо
85' Желтая карточка
Эчеверри Клаудио
90' Желтая карточка
Диас Энцо Эрнан
90'+8
50
Родригес
Диего
II
23
Сантамария
Тьяго
4
Годой
Эрик
19
Гальван
Джонатан
6
Вега
Роман
22
Лескано
Алан
36
Ariel
Gamarra
29
E.
Viveros
21
Ороз
Николас
32
Гондоу
Лусиано
10
Верон
Гастон
1
Армани
Франко
27
Agustin
Sant'Anna
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
29
Альендро
Родриго
23
Вильягра
Родриго
21
Барко
Эсекьель
19
Эчеверри
Клаудио
11
Колидио
Факундо
9
Борха
Мигель
Архентинос Хуниорс
4-4-2
Ривер Плейт
4-3-1-2

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Ривер Плейт

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

25 матчей

20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

12%
56%
32%
3 победы 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

КПЛ
1:1
КПЛ
3:2
ЛП
2:1
ЛП
0:3
КПЛ
4:2
ЛП
3:0
КЛ
0:2
КЛ
1:1
КПЛ
0:1
КДМЭП
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:1
П
1:2
П
0:2
П
1:0
П
2:0
П
0:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
4:2

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.8
0.87

Среднее время на гол

112
103

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.27
1.4

Среднее время на гол

71
64

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.08
1.08

Тотал матчей

2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

83
83

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 2 (1) 0.67
Альварес Франсиско 1 0.33
Гондоу Лусиано 1 0.33
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колидио Факундо 3 1
Солари Пабло 1 0.33
Барко Эсекьель 1 0.33
Эчеверри Клаудио 1 0.33
Фернандес Игнасио 0 0
Каско Милтон 0 0
Мастантуоно Франко 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Франсиско 1 1
Сантамария Тьяго 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Гальван Джонатан 1 0
Ороз Николас 1 0
Хередиа Леонардо 1 0
Вега Роман 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 2 0
Каско Милтон 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Борха Мигель 1 0
Альендро Родриго 1 0
Диас Энцо Эрнан 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Солари Пабло 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Архентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Архентинос Хуниорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0
Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Британния - Ривер Плейт 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Ривер Плейт

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 11 - 4 7
2.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Ривер Плейт
 3 2 0 1 6 - 1 6
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Архентинос Хуниорс
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Уракан
 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
13.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
14.
Ланус
 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Бельграно
 3 1 1 1 6 - 8 4
16.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
17.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 2 - 3 3
18.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
Депортиво Риестра
 3 1 0 2 1 - 4 3
20.
Годой Крус
 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
22.
Дефенса и Хустисия
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
23.
Сармьенто
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Банфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
26.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Бельграно
 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Дефенса и Хустисия
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Годой Крус
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
2.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Годой Крус
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Дефенса и Хустисия
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Бока Хуниорс Фернандес Игнасио 2 (3)
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Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Архентинос Хуниорс Альварес Франсиско 1 1
Сентраль Кордоба СдЕ Santiago Laquidain 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Борха Мигель получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Ariel Gamarra сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Лескано Алан бьет в цель!
    • 35'
      Альендро Родриго получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Вега Роман получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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