Тур: 3.
1:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаВега Роман
35' Желтая карточкаАльендро Родриго
1:0
40' ГолЛескано Алан
45' Желтая карточкаБорха Мигель
51' Желтая карточкаВильягра Родриго
73' Желтая карточкаГальван Джонатан
75' Желтая карточкаСолари Пабло
75' Желтая карточкаХередиа Леонардо
85' Желтая карточкаЭчеверри Клаудио
90' Желтая карточкаДиас Энцо Эрнан
90'+8
Ход матча
20'
35'
40'
1:0
45'
51'
73'
75'
75'
85'
90'
22
Лескано
Алан
29
E.
Viveros
21
Ороз
Николас
10
Верон
Гастон
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
-
29 E. ViverosПолузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Нападающий
-
10 Верон ГастонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Геде Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Субиабре ЯнНападающий
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Ривер Плейт
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
25 матчей
20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
12%
56%
32%
3 победы 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.8
0.87
Среднее время на гол
112
103
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.27
1.4
Среднее время на гол
71
64
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.08
1.08
Тотал матчей
2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
83
83
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|2 (1)
|0.67
|Альварес Франсиско
|1
|0.33
|Гондоу Лусиано
|1
|0.33
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колидио Факундо
|3
|1
|Солари Пабло
|1
|0.33
|Барко Эсекьель
|1
|0.33
|Эчеверри Клаудио
|1
|0.33
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Мастантуоно Франко
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Ороз Николас
|1
|0
|Хередиа Леонардо
|1
|0
|Вега Роман
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|2
|0
|Каско Милтон
|1
|0
|Краневиттер Матиас
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Архентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
6
Архентинос Хуниорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0
Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Британния - Ривер Плейт 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Ривер Плейт
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|11 - 4
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
|16.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|19.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|20.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|21.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|22.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|23.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|3
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|3
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Рохер
|3
|Бока Хуниорс
|Фернандес Игнасио
|2 (3)
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 1
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 1
|Архентинос Хуниорс
|Альварес Франсиско
|1 1
|Сентраль Кордоба СдЕ
|Santiago Laquidain
|1 1