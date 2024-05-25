Тур: 3.
1:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаRodrigo Bogarin
49' Желтая карточкаVictor Emanuel Aguilera
56' Желтая карточкаФранциско Гонсалес I
1:0
80' ГолМендес Армандо
86' Желтая карточкаFrancisco Marco
90'+5
Ход матча
14'
80'
1:0
86'
10
Банега
Эвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ларейра Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Matias SosaПолузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Elian Sosa
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пабло Куаттрокки
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Дефенса и Хустисия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
1.14
0
Среднее время на гол
78
0
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.57
0.43
Среднее время на гол
57
210
Всего голов
19
3
Голов в среднем за матч
1.36
0.21
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
420
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.33
|Мендес Армандо
|1
|0.33
|Агирре Брайан I
|1
|0.33
|Хайме Мисаэль
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.33
|Gabriel Alanis
|1
|0.33
|Facundo Echevarria
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|2
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|0
|Фернандес Родриго
|1
|0
|Рамирес Игнасио
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Кальдерара Брайан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Palavecino
|1
|1
|Сото Алексис
|2
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Luciano Herrera
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Ньюэллс Олд Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Ньюэллс Олд Бойз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
100%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0
Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Дефенса и Хустисия
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|3
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|3
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Рохер
|3
|Бока Хуниорс
|Фернандес Игнасио
|2 (3)
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 1
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 1
|Архентинос Хуниорс
|Альварес Франсиско
|1 1
|Сентраль Кордоба СдЕ
|Santiago Laquidain
|1 1