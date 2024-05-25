  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 3.
Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
14' Желтая карточка
Rodrigo Bogarin
49' Желтая карточка
Victor Emanuel Aguilera
56' Желтая карточка
Франциско Гонсалес I
1:0
80' Гол
Мендес Армандо
86' Желтая карточка
Francisco Marco
90'+5
1
Ойос
Лукас
4
Шотт
Аугусто
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
23
Мартино
Анджело
33
Каччьябуэ
Жеронимо
5
Фернандес
Родриго
10
Банега
Эвер
44
Франциско
Гонсалес
I
99
Рамирес
Игнасио
18
Агирре
Брайан
I
22
Cristopher
Fiermarin
4
Nicolas
Tripicchio
6
Бургос
Эстебан
28
Victor
Emanuel
Aguilera
3
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
33
Nicolas
Palavecino
10
Rodrigo
Bogarin
27
Luciano
Herrera
37
Бланди
Николас
36
Facundo
Echevarria
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Дефенса и Хустисия
4-1-3-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Дефенса и Хустисия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
3:0
ЛП
1:0
ЛП
1:2
КПЛ
1:0
ЛП
2:0
КПЛ
4:0
С
2:0
С
0:0
С
1:0
П
1:0
П
0:1
П
1:0
П
1:0

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

1.14
0

Среднее время на гол

78
0

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.57
0.43

Среднее время на гол

57
210

Всего голов

19
3

Голов в среднем за матч

1.36
0.21

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
420

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.33
Мендес Армандо 1 0.33
Агирре Брайан I 1 0.33
Хайме Мисаэль 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 1 0.33
Gabriel Alanis 1 0.33
Facundo Echevarria 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 2 0
Фернандес Джулиан 1 0
Фернандес Родриго 1 0
Рамирес Игнасио 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Кальдерара Брайан 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Palavecino 1 1
Сото Алексис 2 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Luciano Herrera 1 0
Dario Caceres 1 0
Минго Сантьяго Рамос 1 0
Francisco Marco 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ньюэллс Олд Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Ньюэллс Олд Бойз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
100%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0
Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Дефенса и Хустисия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 11 - 4 7
2.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Ривер Плейт
 3 2 0 1 6 - 1 6
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Архентинос Хуниорс
 3 2 0 1 4 - 5 6
7.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Уракан
 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
10.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
14.
Ланус
 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Бельграно
 3 1 1 1 6 - 8 4
16.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
17.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 2 - 3 3
18.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
Депортиво Риестра
 3 1 0 2 1 - 4 3
20.
Годой Крус
 2 0 1 1 1 - 2 1
21.
Сармьенто
 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Банфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
25.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Бельграно
 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Годой Крус
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
2.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
26.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Бока Хуниорс Фернандес Игнасио 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Архентинос Хуниорс Альварес Франсиско 1 1
Сентраль Кордоба СдЕ Santiago Laquidain 1 1
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  • Первый тайм
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