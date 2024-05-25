Тур: 3.
Остановлена
Ход матча
19'
35'
1:0
45'
1:1
25
Гомес
Гастон
37
Elias
Baez
17
Ирала
Элиан
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
22 Martin Pino
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Elias BaezЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Тапия ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Diego Herazo
-
Главный тренер: Leandro Romagnoli
История личных встреч
Годой Крус
Сан-Лоренсо Альмагро
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
28 матчей
25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
0.79
1
Среднее время на гол
114
90
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.21
0.86
Среднее время на гол
74
105
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1
0.93
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
90
96
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silvio Ulariaga
|1
|0.5
|Конечни Томас
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.5
|Гиай Агустин
|1
|0.5
|Кампи Гастон
|0
|0
|Ремеди Эрик
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|1
|0
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Nicolas Fernandez3
|1
|0
|Daniel Barrea
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Санчес
|1
|0
|Таррагона Кристиан
|1
|0
|Браида Малком
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Ремеди Эрик
|1
|0
|Феррейра Кристиан I
|1
|0
|Романа Джохан
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Годой Крус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0
Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0
Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0
Результаты матчей
Годой Крус
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|3
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|3
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Рохер
|3
|Бока Хуниорс
|Фернандес Игнасио
|2 (3)
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 1
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 1
|Архентинос Хуниорс
|Альварес Франсиско
|1 1
|Сентраль Кордоба СдЕ
|Santiago Laquidain
|1 1