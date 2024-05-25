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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 3.
Годой Крус
 
Остановлена
Сан-Лоренсо Альмагро

Ход матча

19'
 
Ремеди Эрик
28'
 
Феррейра Кристиан I
35'
Silvio Ulariaga
(Конечни Томас)
1:0
45'
1:1
Гиай Агустин
(Ремеди Эрик)
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Сан-Лоренсо Альмагро
5.15
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3.05
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4.70
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Все Коэффициенты
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Гальдамес
Томас
13
Nicolas
Fernandez3
5
Bruno
Sosa
25
Vicente
Poggi
7
Juan
Cejas
9
Silvio
Ulariaga
11
Конечни
Томас
25
Гомес
Гастон
8
Гиай
Агустин
35
Gonzalo
Lujan
Melli
4
Романа
Джохан
37
Elias
Baez
5
Ремеди
Эрик
17
Ирала
Элиан
41
Ivan
Leguizamon
18
Феррейра
Кристиан
I
10
Барриос
Кристиан
11
Барейро
Адам
Годой Крус
4-3-3
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1

История личных встреч

Годой Крус
Сан-Лоренсо Альмагро

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

28 матчей

25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
1:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:0
С
3:2
С
1:0
С
0:5
ТМК
1:0
П
2:0
К
1:3
П
0:1
П
1:1
ТМК
0:1
П
2:1
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
0:0
П
3:0
ПА
2:0
ПА
0:2
ПА
2:2
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
1:2

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

0.79
1

Среднее время на гол

114
90

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.21
0.86

Среднее время на гол

74
105

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1
0.93

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

90
96

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silvio Ulariaga 1 0.5
Конечни Томас 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Кристиан I 1 0.5
Гиай Агустин 1 0.5
Кампи Гастон 0 0
Ремеди Эрик 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 1 0
Federico Rasmussen 1 0
Nicolas Fernandez3 1 0
Daniel Barrea 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Санчес 1 0
Таррагона Кристиан 1 0
Браида Малком 1 0
Diego Herazo 1 0
Ремеди Эрик 1 0
Феррейра Кристиан I 1 0
Романа Джохан 1 0
Перуцци Франсиско 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Годой Крус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0
Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0
Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0

Результаты матчей

Годой Крус
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 11 - 4 7
2.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Ривер Плейт
 3 2 0 1 6 - 1 6
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Архентинос Хуниорс
 3 2 0 1 4 - 5 6
7.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Уракан
 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
10.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
14.
Ланус
 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Бельграно
 3 1 1 1 6 - 8 4
16.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
17.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 2 - 3 3
18.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
Депортиво Риестра
 3 1 0 2 1 - 4 3
20.
Годой Крус
 2 0 1 1 1 - 2 1
21.
Сармьенто
 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Банфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
25.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Бельграно
 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Годой Крус
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
2.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 2 0
22.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
26.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 3 0
27.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Бока Хуниорс Фернандес Игнасио 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Архентинос Хуниорс Альварес Франсиско 1 1
Сентраль Кордоба СдЕ Santiago Laquidain 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Сан-Лоренсо Альмагро
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Где смотреть матч Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро онлайн

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Годой Крус
Сан-Лоренсо Альмагро
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